Печальное Рождество. Юрлова врезалась в ограждение, а Елисеев застрял

Гонка в Гельзенкирхене традиционно завершает календарный год в международном биатлоне. Мы в России ещё ждём окончания «Ижевской винтовки», а в Европе сворачивают лавочку чуть раньше. Впервые в «Рождественской гонке» от России принял участие Матвей Елисеев, который стал напарником практически бессменной участнице соревнований Екатерины Юрловой-Перхт. Для Кати праздничный старт стал уже шестым подряд.

Конечно, большое внимание привлекала к себе фигура немки Лауры Дальмайер, для которой это гонка должна стать последней в карьере. А главным фаворитом была итальянская пара – Доротея Вирер и Лукас Хофер. Помимо всего прочего хотелось бы посмотреть, смог ли Елисеев оправиться от неудачи в Анси, где помимо проблемы с лыжами у Матвея был явный спад формы.

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Юрлова упала

Гонка, состоящая из масс-старта и преследования, не задалась с самого начала. На одном из поворотов трассы на стадионе «Ауф Шальке Арена» Юрлова-Перхт не удержалась и улетела прямо в рекламный щит. К счастью, россиянка сумела подняться и продолжить борьбу, однако отставание уже было приличным. Да и вообще психологически выступать после падения в такой праздничной атмосфере было сложно. Но Катя справилась со стрельбой и даже сумела отыграть три позиции, передав эстафету Елисееву седьмой.



Матвей сумел отыграть ещё пару позиции, и некоторое время России держалась пятой. Жаль, но потом Елисеев допустил сразу три промаха на «стойке», и мы откатились на последнюю строчку. Первую немецкую сборную тащила Дальмайер, вообще не допускавшая ошибок. Всё немного портил её напарник Наврат, но и он в концу масс-старта собрался и выдал точную стрельбу.

Елисеев застрял в ограждении

В том же самом повороте, где не справилась с управлением Юрлова, улетел в рекламный щит и Елисеев. Матвей не упал, но застрял лыжами в ограждении. Выбираться помогали стоящие рядом люди. Россиянин потерял очень много времени, и отставание от лидеров было уже катастрофическим. По свежим следам в интервью «Матч ТВ» Матвей не смог объяснить произошедшее, отметив, что на дистанции было очень тяжело.



Хорошо, что эти падения случились сейчас, а не в Оберхофе на официальном старте, но то, что у нашей команды не всё идеально с горнолыжной подготовкой, известно уже давно. А тем временем, несмотря на чистую стрельбу на последних рубежах масс-старта, сборная России проигрывала практически две минуты и находилась очень далеко позади даже тех, кто занимает 8-9-е места.

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Грустный конец России

Шанс отыграться был в гонке преследования, где для интриги сокращают отставания. И вместо почти двух минут Юрлова и Елисеев получили в распоряжение вполне рабочие 45 секунд гандикапа. Екатерина и Матвей на первых двух рубежах не допустили промахов, но приблизиться к лидерам никак не могли и продолжали находиться на последнем месте. А потом была «стойка», которая у Юрловой хромает уже не первый год. Катя промазала трижды, и отставание выросло до одной минуты и 19 секунд. После этого гонка для сборной России была по сути закончена.

И прекрасная Дальмайер

А за победу боролись Норвегия и Германия. Рёйселанд и Кристиансен перехватили лидерство у Дальмайер и Наврата за четыре круга до финиша. Лаура была прекрасна, отыгрывала ногами у быстроногой Рёйселанд, стреляла почти без промахов. Кажется, что вернись она сейчас на Кубок мира, выигрывала бы гонки как прежде. Даже без тренировок. Немке, конечно, не повезло, что Филип Наврат не смог её достойно поддержать. На последней стрельбе он закопался, а на заключительном круге его обогнал Дмитрий Пидручный, принесший Украине серебро вместе с Анастасией Меркушиной. А потом ещё и француз Гигонна.



Норвегия – первая. Украина – вторая. Франция – третья. Германия в последней гонке в карьере Дальмайер – четвёртая. Россия – последняя с отставанием в три минуты.