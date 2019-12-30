Главные итоги года в биатлоне – это бесконечные скандалы. А победы-то где?

2019 год в российском биатлоне был сложным и разным. Скандалов было много, но случался и небывалый позитив. Последние дни года – отличный повод вспомнить всё.

Скандал с контрактами

В Союзе биатлонистов России решили регламентировать свои отношения со спортсменами и обязали их подписывать контракты с организацией. Проблема возникла с размещением спонсоров на экипировке. СБР хотел отдать лучшие места на форме своим спонсорам, биатлонисты же хотели иметь возможность разместить туда личных партнёров. В мужской сборной целый ряд спортсменов долго не хотели подписывать контракт, в том числе и лидер команды Александр Логинов. К счастью, ситуацию удалось разрешить до старта сезона.

«Скандал планетарного масштаба». Сборная по биатлону на грани распада? Лидер сборной России всё ещё не подписал контракт с федерацией, и его грозят не пустить на Кубок мира. Кому тогда будет интересен биатлон?

Скандал с отбором в сборную

В середине ноября в сборную России проходил отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В СБР выработали чёткие критерии, согласно которым всё должно было пройти максимально честно. Однако что-то пошло не так, и в сборную взяли далеко не всех, кого должны были по правилам. Вице-президент СБР Александр Нуждов сам признался, что был шокирован таким поворотом событий. В итоге пришлось всё менять ещё раз.

В российском биатлоне громкий скандал. В сборную набрали по блату? «Мне стыдно за такое решение», – даже у руководства Союза биатлонистов России пока нет объяснения происходящему.

Изгнание Малышко

Олимпийского чемпиона и надёжного эстафетчика Дмитрия Малышко в конце 2019 года отправили с Кубка мира прямиком на Кубок России. Причём сделали это довольно бесцеремонно, ведь изначально планировали оставить его в команде. С Малышко поступили некрасиво и лишили всякой возможности реабилитироваться. Теперь путь на чемпионат мира в Антхольце для россиянина практически закрыт.

Больше не «блатной»? Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России Олимпийскому чемпиону фактически закрыли дорогу в основную команду. Отобраться на чемпионат мира будет почти невозможно.

Назначение Польховского

Вполне возможно, что на ситуацию с Малышко косвенно повлияло возвращение в сборную России Валерия Польховского. Президент СБР Владимир Драчёв хотел видеть его в команде, как только возглавил организацию. Однако тогда Александр Тихонов настоял на том, чтобы Польховского не было в сборной. Вероятно, влияние Тихонова в СБР ослабло, в результате чего Польховский стал вице-президентом по работе со сборными. Должность странная и фактически копирует должность главного тренера сборной Анатолия Хованцева.

Польховский стал вице-президентом СБР по обеспечению сборных команд

Скандал с Бабиковым и его винтовкой

Ещё одно не очень понятное изгнание биатлониста из мужской сборной России. Антон Бабиков вернулся в основной состав команды как победитель Кубка IBU прошлого сезона и показал неплохой результат в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Но много проиграл ходом. Тренеры предложили Антону готовиться со сборной, но не имея возможности выступать в гонках. Бабикову не понравилось предложение, и он поехал домой. Проблема в том, что поехал он без винтовки, которая была оформлена вместе с остальной сборной и могла приехать в России только через две недели. Таким образом, Бабиков просто просидел немалую часть сезона без оружия.

«Я не чувствую, что это дно». Зачем биатлонист Бабиков так себя критикует? Антон признал свой лыжный ход отвратительным. Но при этом показал лучший результат за два года.

Дисквалификация Васильевой и лишение квоты

Одной из самых ярких дебютанток прошлого сезона в сборной России стала Маргарита Васильева. К сожалению, её дебют был испорчен историей с пропуском трёх допинг-тестов. В результате этого результаты Маргариты были аннулированы. В том числе и в эстафетах, из-за чего Россия потеряла квоту. Теперь вместо шести человек мы можем выставлять лишь пять.

Не виноватая я! В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга Биатлонистку сборной России дисквалифицируют за пропуск допинг-тестов. Её карьера может оборваться на пике. Но это никого ничему не научит.

Серебряный Логинов

При таком обилии скандалов и интриг удивительно, что наши биатлонисты в целом показывали очень хорошие результаты. Александр Логинов занял высокое второе место в общем зачёте Кубка мира, заехал на личный подиум на чемпионате мира и помог команде затащить бронзу в эстафете. 2019 год показал, что Александр – действительно элитный биатлонист.

Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубке мира. А будет ли золото?! В гонке преследования Логинов стал вторым. Бороться с Йоханнесом Бё было невозможно.

Прорыв Елисеева, Куклиной и Мироновой

Матвей Елисеев окончательно утвердился в роли второго номера сборной России. В декабре россиянин забежал на долгожданный личный подиум, и если бы не залёт с лыжами на этапе в Анси, был бы в топ-6 общего зачёта Кубка мира. По схожему сценарию развивается карьера Светланы Мироновой, которая также впервые попала на личный подиум в этом сезоне. Миронова заметно прибавила в стрельбе, а со скоростью у неё никогда не было проблем.



Когда в прошлом сезоне Лариса Куклина говорила, что готова биться в элите биатлона, над ней посмеивались. Но Лариса здорово провела межсезонье и мощно начала сезон. Без отдельных провалов не обошлось, но в целом то, что Куклина теперь заслуженно входит в топ-30 мирового биатлона, не должно удивлять.

«Господи, Матвей...». Почему российские биатлонисты постоянно извиняются? Елисеева не в чем упрекнуть после гонки. Вы вообще видели, кто был у России в соперниках?

Золотой Оберхоф и крутой Хохфильцен

На двух этапах 2019 года российские биатлонисты по-настоящему зажгли. В Оберхофе Россия выиграла обе эстафеты, а Александр Логинов добавил к этому личное золото в спринте. В Хохфильцене-2019 наши спортсмены остались без золота, зато забежали на подиум целых четыре раза! Остаётся надеяться, что, несмотря на все скандалы и интриги, российский биатлон продолжит радовать нас отличными результатами в 2020 году.