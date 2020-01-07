Сборная России по биатлону потеряла лидера. Но Юрлову заменит яркая Поршнева

Что случилось с Юрловой?
Из расположения сборной России по биатлону за три дня до старта первого в 2020 году этапа Кубка мира пришла неприятная новость. Лидер нашей женской команды Екатерина Юрлова-Перхт пропустит этап в Оберхофе по причине болезни. Об этом было сообщено в официальном «твиттере» Союза биатлонистов России. Опасения относительно состояния здоровья Екатерины появились ещё перед «Рождественской гонкой» в Гельзенкирхене, где Юрлова выступала вместе с Матвеем Елисеевым.
Уже тогда у россиянки полностью пропал голос, поэтому интервью «Матч ТВ» Катя давала не словами, а просто кивая головой. Очень похоже на то, что слабое выступление в «Рождественской гонке» и падение Юрловой напрямую связаны с начальной стадией заболевания. Это подтвердил отец и личный тренер Екатерины Виктор Юрлов.
«После Анси она выступала на Рождественской гонке и сразу же, буквально там, заболела гриппом. Сейчас она лечится в Австрии. Как она себя чувствует? Уже всё нормально. Начала тренироваться спокойненько, двигается немного. Второй день на лыжах стоит. В общем, готовится к следующему этапу в Рупольдинге. С ней всё будет хорошо!»
Хочется верить, что Юрлова действительно пошла на поправку. Мы привыкли к тому, что Катя очень редко болеет во время сезона, тащит команду на себе и зарабатывает очки для Кубка наций. С другой стороны, её отсутствие – это отличная возможность проявить себя тем, кто только обозначает претензии на место в основе.
Почему именно Поршнева
Анастасия пробовала себя на Кубке мира в прошлом сезоне. И несколько раз выступала ярко, забегала в очки – в Нове-Место и Рупольдинге. Поршнева (до замужества – Морозова) обладает довольно неплохой скоростью передвижения по трассе, по российским меркам даже высокой. Когда ей удаётся стрельба, она почти гарантированно будет высоко в финишном протоколе. На Кубке IBU в нынешнем сезоне 25-летняя россиянка занимает третье место в общем зачёте следом за Ириной Старых и Екатериной Глазыриной.
Теоретически Союз биатлонистов России мог бы пригласить в основую сборную Глазырину, но, судя по всему, там по-прежнему переживают из-за её двух флажков, связанных с пропуском допинг-тестов. При этом нет сомнений, что Поршнева тоже заслужила свой шанс.
А ещё Анастасия наконец-то сможет быть в команде со своим мужем – Никитой Поршневым, который находится в основе с первого этапа. Никита признавался, что очень скучает по супруге, так что в психологическом плане им обоим наверняка будет легче в Оберхофе. Да и пора уже воспользоваться шансом. Когда, если не в 25 лет?
Что будет с эстафетой без Юрловой?
На первый взгляд, потеря Юрловой невосполнима. Представить женскую эстафету сборной России без Екатерины Юрловой-Перхт невозможно, если, конечно, не вспоминать прошлогоднюю североамериканскую экзотику. Победный Оберхоф прошлого года, серебряный Хохфильцен этого сезона – все успехи нашей команды в эстафете последнего времени напрямую связаны с Катей, которая традиционно завершала гонку. Да, в Австрии Юрлова не смогла удержаться на первом месте в борьбе с Рёйселанд. Но кто смог бы?
Тем не менее всё далеко не так плохо. Не будем забывать, что в сборную вернулась Ирина Старых – лидер Кубка IBU. Эстафеты Ирина бегать умеет прекрасно. Куклина и Миронова при отсутствии форс-мажора должны быть в составе. Плюс есть Кристина Резцова, здорово проявившая себя в Хохфильцене. Да и та же Поршнева в теории имеет шанс «выстрелить» в спринте и попасть в четвёрку. В прошлом году Россия выиграла эстафету в составе из трёх дебютанток и Юрловой. Почему бы не повторить нечто подобное?
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