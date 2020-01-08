В 2019-м россияне в Оберхофе выиграли две эстафеты. Есть ли шансы сделать это снова?

Сборная России по биатлону вернулась в Германию. Год назад здесь была золотая феерия

Большой биатлон возвращается после новогодних каникул. Чего ждать от сборной России? Повторения прошлогоднего Оберхофа, этап в котором завершился фантастическими эстафетами? Или повторения трёх сезонов до этого, когда медалей не совсем не было?

Возвращение в Оберхоф

Оберхоф – традиционное место, куда биатлон возвращается после новогодних каникул. Но не самое любимое спортсменами, так как погода там зачастую ужасна. Бывало, что из-за густого тумана даже отменяли гонки Кубка мира, как мужской пасьют в 2018-м. Бывало, что из-за отсутствия снега и кошмарной погоды Оберхоф вообще оставался без биатлона, как в 2015-м, когда этап был перенесён в Рупольдинг.



Сейчас в Оберхофе снега тоже немного, но угрозы переноса гонок нет. В программе этапа – спринты, эстафеты и масс-старты. За последние пять лет такое расписание было всего раз – в 2015-м.

Не биатлон, а фантастика! Россия разрушила Оберхоф и едет в Рупольдинг фаворитом Ничего подобного не было 13 лет. Неужели наш биатлон, который решили похоронить без почестей, снова стал великим? Смотрите, как это было!

Тогда сборная России после каникул выступила очень неплохо за счёт мужской команды. Антон Шипулин стал вторым в масс-старте, Дмитрий Малышко – третьим, Тимофей Лапшин (это сейчас он кореец, а тогда выступал за Россию) вырвал у соперников бронзу в спринте, а в эстафете наши парни были сильнее всех.



Женская команда смотрелась очень средненько, ни о каких медалях речи не было.

Эстафетная феерия

Ещё более успешным было возвращение сборной России с каникул в прошлом сезоне.

Александр Логинов тогда выиграл спринт, а затем вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко завоевал золото в эстафете.

Но если этот успех не выглядел удивительным, то женщины сотворили сенсацию. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли эстафету.



Тогда казалось, что и дальше будут успехи, но с тех пор сборная России ничего не выигрывала. Были призовые места в личных гонках и эстафетах, включая чемпионат мира, но не было побед. Целый год без золотых медалей.

Стоит ли ждать их сейчас? Зависит только от состояния команды и везения. Глава СБР Владимир Драчёв пообещал, что в Оберхофе команда точно будет выглядеть сильнее, чем в Анси.



«Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, все встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень», – сказал Драчёв после французского этапа.

Высказывание, конечно, обтекаемое, но это фишка нынешнего президента СБР.

Не самое счастливое место

Вообще, не сказать, что Оберхоф для сборной России какое-то особо счастливое место. За прошедшие пять лет лишь в 2015 и 2019 годах у нашей команды были медали. А в 2016 (этап был перенесён в Рупольдинг), 2017 и 2018 годах были выступления, которые принято считать провальными, а пятые-шестые места преподносились, как крутые достижения.

Вполне вероятно, и сейчас будет именно так, без феерии.

По сравнению с тем, что было до Нового года, в составе сборной России произошли изменения – отчасти вынужденные, отчасти ожидаемые. В мужской команде ветерана Дмитрия Малышко заменил молодой Карим Халили, а в женской Тамару Воронину, совсем сдавшую к французским стартом, заменила Ирина Старых. Не побежит в Оберхофе и заболевшая Екатерина Юрлова-Перхт, вместо которой в команду вызвана Анастасия Поршнева.

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