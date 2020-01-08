Сборная России по биатлону вернулась в Германию. Год назад здесь была золотая феерия

Большой биатлон возвращается после новогодних каникул. Чего ждать от сборной России? Повторения прошлогоднего Оберхофа, этап в котором завершился фантастическими эстафетами? Или повторения трёх сезонов до этого, когда медалей не совсем не было?
Возвращение в Оберхоф
Оберхоф – традиционное место, куда биатлон возвращается после новогодних каникул. Но не самое любимое спортсменами, так как погода там зачастую ужасна. Бывало, что из-за густого тумана даже отменяли гонки Кубка мира, как мужской пасьют в 2018-м. Бывало, что из-за отсутствия снега и кошмарной погоды Оберхоф вообще оставался без биатлона, как в 2015-м, когда этап был перенесён в Рупольдинг.
Сейчас в Оберхофе снега тоже немного, но угрозы переноса гонок нет. В программе этапа – спринты, эстафеты и масс-старты. За последние пять лет такое расписание было всего раз – в 2015-м.
Тогда сборная России после каникул выступила очень неплохо за счёт мужской команды. Антон Шипулин стал вторым в масс-старте, Дмитрий Малышко – третьим, Тимофей Лапшин (это сейчас он кореец, а тогда выступал за Россию) вырвал у соперников бронзу в спринте, а в эстафете наши парни были сильнее всех.
Женская команда смотрелась очень средненько, ни о каких медалях речи не было.
Эстафетная феерия
Ещё более успешным было возвращение сборной России с каникул в прошлом сезоне.
Александр Логинов тогда выиграл спринт, а затем вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко завоевал золото в эстафете.
Но если этот успех не выглядел удивительным, то женщины сотворили сенсацию. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли эстафету.
Тогда казалось, что и дальше будут успехи, но с тех пор сборная России ничего не выигрывала. Были призовые места в личных гонках и эстафетах, включая чемпионат мира, но не было побед. Целый год без золотых медалей.
Стоит ли ждать их сейчас? Зависит только от состояния команды и везения. Глава СБР Владимир Драчёв пообещал, что в Оберхофе команда точно будет выглядеть сильнее, чем в Анси.
«Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, все встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень», – сказал Драчёв после французского этапа.
Высказывание, конечно, обтекаемое, но это фишка нынешнего президента СБР.
Не самое счастливое место
Вообще, не сказать, что Оберхоф для сборной России какое-то особо счастливое место. За прошедшие пять лет лишь в 2015 и 2019 годах у нашей команды были медали. А в 2016 (этап был перенесён в Рупольдинг), 2017 и 2018 годах были выступления, которые принято считать провальными, а пятые-шестые места преподносились, как крутые достижения.
Вполне вероятно, и сейчас будет именно так, без феерии.
По сравнению с тем, что было до Нового года, в составе сборной России произошли изменения – отчасти вынужденные, отчасти ожидаемые. В мужской команде ветерана Дмитрия Малышко заменил молодой Карим Халили, а в женской Тамару Воронину, совсем сдавшую к французским стартом, заменила Ирина Старых. Не побежит в Оберхофе и заболевшая Екатерина Юрлова-Перхт, вместо которой в команду вызвана Анастасия Поршнева.
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