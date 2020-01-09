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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: женский спринт, онлайн-трансляция 9 января 2020

Светлана Миронова, сборная России
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Сборная России возвращается в борьбу. Пора брать медали?! LIVE
Сборная России по биатлону начинает год на этапе Кубка мира в Оберхофе. Женщины поборются за медали в спринте.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Первый в 2020 году этап Кубка мира стартует в Оберхофе (Германия). Сегодня, 9 января, состоится женский спринт на 7,5 км. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. Сборную России, которая возвращается в борьбу за медали после перерыва на новогодние праздники, будут представлять Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. «Чемпионат» расскажет обо всём, что окружает стартовую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного и интересного!

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