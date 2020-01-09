Биатлон. Кубок мира. Сборная России возвращается в борьбу. Пора брать медали?! LIVE

ГОНКИ ДНЯ

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Первый в 2020 году этап Кубка мира стартует в Оберхофе (Германия). Сегодня, 9 января, состоится женский спринт на 7,5 км. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени. Сборную России, которая возвращается в борьбу за медали после перерыва на новогодние праздники, будут представлять Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. «Чемпионат» расскажет обо всём, что окружает стартовую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного и интересного!