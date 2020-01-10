Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжится мужским спринтом. У Логинова есть шанс продолжить борьбу за «Большой хрустальный глобус».

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Логинов включится в борьбу за Кубок мира? LIVE

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*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие друзья. Четвёртый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком городе Оберхофе, продолжается. Сегодня, 10 января, состоится мужской спринт. Главная интрига этой гонки и всего января — кто из соперников сможет догнать и опередить Йоханнеса Бё, который лидирует в общем зачёте, но пропускает ряд гонок из-за ухода в декретный отпуск? Шанс увести «Большой хрустальный глобус» из-под носа главного конкурента есть и у россиянина Александра Логинова, но ему нужно очень постараться!

Мужской спринт в Оберхофе стартует в 16:30 по московскому времени.