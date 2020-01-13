«Вряд ли Гараничев станет губернатором». Губерниев уже и до политики добрался?

Ваша любимая рубрика «Вы уху ели?» Дмитрия Губерниева возвращается после новогодних каникул. Голос российского биатлона традиционно открыто и остро подвёл итоги этапа Кубка мира в Оберхофе: рассказал об уродливости российской системы спорта на примере Халили, объяснил, почему Гараничеву не суждено стать губернатором Тюменской области, а также сравнил российских лыжников с «Барселоной».

Абсолютно худшие. Как россиянки заняли два последних места в масс-старте Ураганный ветер в Оберхофе мешал всем. Но Куклиной и Мироновой – особенно!

«Халили из того же теста, что молодёжная сборная по хоккею»

С одной стороны, результаты в Оберхофе – не то, чего мы ждали. С другой, не вижу повода, чтобы опускать руки. Всё было в борьбе у мужчин, были «цветы» у Логинова и Елисеева. Да, в эстафете им дали передохнуть, зато появился шанс проявить себя у Латыпова, Халили, Поршнева и Гараничева. Всё же мы понимаем, что лидеры сборной России, умеющие здорово стрелять, не должны ошибаться так явно. Даже с учётом ветра и других проблем. Мы же анализируем статистику и понимаем, что Логинов и Елисеев – лучшие стрелки в мире за первые декабрьские этапы. Тем обиднее их промахи. Но они были не такими фатальными, как, скажем, у Куклиной и Мироновой.



Для меня этот этап ознаменовался дебютом Халили. Я познакомился с его семьёй, которая приехала поддержать его в Оберхоф. Карим из того теста, что и наша молодёжная сборная по хоккею. Молодой, умный, не стесняющийся давать какие-то оценки. Настоящий спортсмен! Если ты занимаешься спортом, то должен стремится не прозябать на Кубке IBU, а выступать на Кубке мира и выигрывать у Фуркада.

«Йоханнеса Бё выгонят из дома, если он не победит Фуркада»

Кстати, выступление Мартена приятно удивило. Сейчас он реально напоминает себя прежнего. Он выглядит очень активным и счастливым, но это всё без Йоханнеса. Я думаю, что тут должна найти коса на камень, а кто из них – коса, а кто – камень, мы дальше и увидим. Я очень хочу, чтобы они схлестнулись в Поклюке в индивидуальной гонке. Мартен – король «индивидуалок», а у Йоханнеса родится ребёнок, и ему надо будет зарабатывать деньги и кормить семью, потому что иначе его просто выгонят из дома. Никому не нужен бедный и не способный обыграть Фуркада муж.



Что касается Гараничева, то я не удивлюсь, если его поставят в эстафету и в Рупольдинге. А по поводу чемпионата мира, конечно, надо думать, потому что Гараничев кубковый – это один Гараничев. А Гараничев «чемпионатный» – это совсем другой Гараничев. И здесь нужно учитывать его психологическое состояние. Гараничев без эстафет – это история в молоко. Нет смысла возить спортсмена на Кубки мира, если он не бегает эстафеты. Сейчас Евгений доказывает, что эта история имеет смысл.

Возвращение короля. Российские биатлонисты не помешали Фуркаду взобраться на вершину Фуркад выиграл обе гонки в Оберхофе и отобрал у Йоханнеса Бё жёлтую майку. Француза теперь не остановить?

«Жду, когда у Гараничева всё рассосётся»

В Рупольдинге надо обязательно дать шанс Гараничеву пробежать эстафету, но я уже неоднократно говорил в своих репортажах, что Гараничев в личных гонках сейчас – это бледная тень самого себя. На самостоятельную работу по итогам прошлого сезона имел право только Логинов, а человек, который был олимпийским призёром и брал золото Кубка мира, не должен возить тачку на этапах. Это я про Гараничева. Я жду, когда у него там всё рассосётся, и он будет напоминать себя прежнего. Я за Евгения всегда переживаю, о моих переживаниях за него знает вся страна. Я рассчитываю, что рано или поздно он всех победит.

«Гараничев ошивается в биатлонных подворотнях». Губерниев в выражениях не стесняется Комментатор после неудачного этапа Кубка мира сравнивает Тверь и Даллас, зовёт на помощь миллиардеров и требует вернуть Гараничева.

«За Малышко мы бегали три дня»

По Дмитрию Малышко Анатолий Хованцев сказал, что шансов увидеть Диму на чемпионате мира нет. Мне остаётся только сожалеть. С другой стороны, мы хотели на «Рождественской гонке» предоставить ему микрофон по полной программе, чтобы он объяснил свою позицию. Мы за ним бегали три дня. В итоге он то сомневался, то говорил, что оно что-то само рассосётся, и всё будет нормально. А потом было его интервью, но недосказанность всё равно осталась. Когда наши спортсмены предполагают, что всё рассосётся само, так никогда не бывает. Всё становится только хуже. С моей точки зрения, его интервью должно было быть более искренним.

«Вряд ли Гараничев станет губернатором Тюменской области»

Все уже перестали вспоминать Цветкова. Он где? Ау! Перестают вспоминать Бабикова. И точно также перестанут вспоминать Малышко. Вот пришёл Халили. Свято место пусто в спорте не бывает. Все уже перестали обращать внимание на Гараничева. Люди задают мне вопросы, а где Евгений? Может, ему нечего сказать после гонок? Ну, нечего ему сказать стране, поэтому Евгений такой, какой он есть. И мы к этом относимся с понимаем, с одной стороны. С другой, вряд ли Гараничев после такого молчания станет губернатором Тюменской области.



По женскому масс-старту хочу сказать, что девчонки были сильно расстроены. Девчонки стараются. Посмотрим, вероятно, теперь на Павлову на Кубке мира, она всегда является возмутителем спокойствия. В женской команде спортсменки, возможно, не обладают таким потенциалом как наши мужчины. Кстати, хотел бы обратить внимание на одну вещь. Когда в декабре я сказал, что биатлонисты выступают лучше лыжников, мне отвечали, что вот смотрите, как наши лыжники всех порвали на «Тур де Ски».

«Биатлонисты напоминают мне крепкий «Лестер»

Я хочу обратиться к замечательным болельщикам, которые сравнивают наших лыжников и биатлонистов. Ребята, мы не сравниваем футбольный клуб «Барселона» и футбольную команду «Металлист» из Королёва. Потенциал наших лыжников и биатлонистов несравним. У лыжников команда значительно более одарённая. Понятно, что с лыжников спрос один, а с биатлонистов – совсем другой. Но когда в декабре наши биатлонисты завоёвывают пять призовых мест, это реально огромный успех. Поэтому «Барселона» должна выступать в Лиге чемпионов, а «Металлист» должен стремиться в чемпионате Московской области где-то что-то показывать. Хотя биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий «Лестер», который способен стать чемпионом Англии. В этом смысле я всячески поддерживаю наш биатлон и желаю ему удачи.



По поводу изменений в составе я вижу, что пока Старых не очень готова. К Ирине у меня есть вопросы. Последние годы доказывают, что декабрь она начинает ярко, а потом куда-то пропадает. Так что тренерам придётся подумать. У мужчин хочу сказать об уродливости российской системы относительно Халили. Мне кажется, что Кариму не надо выступать на юниорском чемпионате мира. Его надо накатывать в основной команде. Да, он будет сначала проигрывать, потому что он дебютант.

Но Халили нужно выступить на юниорском чемпионате мира, потому что ему необходимо обеспечить себе стипендию, нужно, чтобы его тренеры тоже были обеспечены зарплатой. В этом проблема, что нужно показывать результат. Посмотрите, как часто среди юниоров мы всех побеждаем, а потом люди в большом спорте просто пропадают. Это касается не только биатлона, но и плавания и многих других видов спорта. Нужна точечная поддержка. Будь моя воля, Халили остался бы в Поклюке и выступал бы среди взрослых. На юниорском чемпионате мира он уже много раз выступал. Выиграет он там или нет, не имеет отношения к российскому биатлону, потому что Карима мы должны готовить к взрослым Олимпийским играм, где он всех победит.