Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге

Биатлонисты получили лишь два дня, чтобы сменить туманный и ветреный Оберхоф на куда более дружелюбный с точки зрения погоды Рупольдинг. Ещё в воскресенье девушки бежали масс-старт, а уже в среду нужно начинать новый этап спринтерской гонкой. На старт вышли пять российских биатлонисток: Миронова, Куклина, Резцова, Старых, а также оправившаяся после болезни Юрлова-Перхт. Долго тренеры сомневались относительно вызова на Кубок мира Павловой, но решили не рисковать.
Хотя, как показала гонка, возможно, рискнуть и стоило. Основной состав к старту пятого этапа Кубка мира почему-то оказался совершенно не готов. Результат оказался удручающим.
Экхофф отобрала лидерство у Вирер
Юрлова-Перхт стартовала первой из россиянок – под 10-м номером. И, к сожалению, очень быстро стало ясно, что в борьбе за высокие места Екатерина участвовать не будет. Отсечки показывали растущее от соперниц отставание в секундах, а наглядно всё стало видно, когда на первый рубеж вместе с Юрловой примчалась норвежка Тириль Экхофф, стартовавшая в 30 секундах позади. Обе девушки чисто отработали и на «лёжке», и на «стойке», а ногами Катя по итогам двух кругов проиграла больше минуты – это очень много. Хотелось верить, что дело только в болезни.
Бороться с Экхофф было невероятно сложно не только Юрловой, но и вообще всем участницам гонки. После первой стрельбы норвежка установила ориентир, который в итоге никто превзойти так и не смог. Приблизиться к впечатляющему времени Тириль смогли итальянка Вирер, француженка Бреза, а также шведки Эберг и Брорссон. Но норвежка задала такой темп, что соперницы даже помечтать о золоте не могли. Чисто отстрелявшая Эберг проиграла Экхофф на финише почти полминуты. Не допускавшая промахов Вирер уступила ещё больше – 37 секунд.
Финиш Доротеи за спиной Ханны убил вообще всю интригу в гонке. Ещё не финишировали и 30 участниц, а уже можно было поздравлять Тириль не просто с победой, но и с получением жёлтой майки. Вирер могла бы сохранить первую позицию в общем зачёте, только заняв второе место в гонке. Третье же лишило её статуса лидера Кубка мира – настолько плотная идёт борьба!
Катастрофа сборной России
Россиянки, как ни пытались, приблизиться к лидерам не смогли в принципе. Юрлова-Перхт с нулём уступила Экхофф две минуты. При чистой стрельбе первому номеру сборной России пришлось поволноваться за участие в пасьюте – таковы реалии! Но Катя всё-таки попала – стала 40-й.
Лариса Куклина с теми же десятью точными выстрелами на финише опередила Юрлову-Перхт всего-то на две секунды. Де-факто проигрыш составил те же две минуты. Кошмар!
Кристина Резцова проиграла победительнице те же самые две минуты, но у неё хотя бы промах был. У Светланы Мироновой же стрелковых ошибок было три – столько же и минут отставания. По чистому ходу на дистанции Миронова даже в топ-50 не попала. Та самая Миронова, которая в начале сезона именно за счёт высокой скорости боролась за места на пьедестале.
Ирина Старых тоже не удивила – ни скорости, ни точности. Результат – 60-е место.
В гонку преследования пробились Куклина, Юрлова-Перхт, Резцова и Старых – все расположились в финишном протоколе ниже 30-го места. Но если после воскресного масс-старта, в котором наши девушки заняли два последних места, не хотелось хвататься за голову, потому что было ясно, что россиянки просто не справились со стрельбой, то результат сегодня – это тихий ужас. Очень тихий.
С таким лыжным ходом, пожалуй, можно даже не стартовать.
Кто виноват? Что делать? Пока эти вопросы остаются без ответа.
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