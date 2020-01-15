Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге

Биатлонисты получили лишь два дня, чтобы сменить туманный и ветреный Оберхоф на куда более дружелюбный с точки зрения погоды Рупольдинг. Ещё в воскресенье девушки бежали масс-старт, а уже в среду нужно начинать новый этап спринтерской гонкой. На старт вышли пять российских биатлонисток: Миронова, Куклина, Резцова, Старых, а также оправившаяся после болезни Юрлова-Перхт. Долго тренеры сомневались относительно вызова на Кубок мира Павловой, но решили не рисковать.

Страсти по Павловой. В России не знают, что делать с лучшим новичком прошлого сезона Главный тренер сборной России по биатлону не знает, выступит ли Павлова на Кубке мира. Зато объясняет нашумевшую историю с патронами.

Хотя, как показала гонка, возможно, рискнуть и стоило. Основной состав к старту пятого этапа Кубка мира почему-то оказался совершенно не готов. Результат оказался удручающим.

Экхофф отобрала лидерство у Вирер

Юрлова-Перхт стартовала первой из россиянок – под 10-м номером. И, к сожалению, очень быстро стало ясно, что в борьбе за высокие места Екатерина участвовать не будет. Отсечки показывали растущее от соперниц отставание в секундах, а наглядно всё стало видно, когда на первый рубеж вместе с Юрловой примчалась норвежка Тириль Экхофф, стартовавшая в 30 секундах позади. Обе девушки чисто отработали и на «лёжке», и на «стойке», а ногами Катя по итогам двух кругов проиграла больше минуты – это очень много. Хотелось верить, что дело только в болезни.

Бороться с Экхофф было невероятно сложно не только Юрловой, но и вообще всем участницам гонки. После первой стрельбы норвежка установила ориентир, который в итоге никто превзойти так и не смог. Приблизиться к впечатляющему времени Тириль смогли итальянка Вирер, француженка Бреза, а также шведки Эберг и Брорссон. Но норвежка задала такой темп, что соперницы даже помечтать о золоте не могли. Чисто отстрелявшая Эберг проиграла Экхофф на финише почти полминуты. Не допускавшая промахов Вирер уступила ещё больше – 37 секунд.

Черепашьи бега. Российские биатлонистки провалили спринт! LIVE Первая гонка этапа Кубка мира в Рупольдинге обернулась для сборной России кошмаром! При неплохой стрельбе ход был просто ужасным.

Финиш Доротеи за спиной Ханны убил вообще всю интригу в гонке. Ещё не финишировали и 30 участниц, а уже можно было поздравлять Тириль не просто с победой, но и с получением жёлтой майки. Вирер могла бы сохранить первую позицию в общем зачёте, только заняв второе место в гонке. Третье же лишило её статуса лидера Кубка мира – настолько плотная идёт борьба!

Катастрофа сборной России

Россиянки, как ни пытались, приблизиться к лидерам не смогли в принципе. Юрлова-Перхт с нулём уступила Экхофф две минуты. При чистой стрельбе первому номеру сборной России пришлось поволноваться за участие в пасьюте – таковы реалии! Но Катя всё-таки попала – стала 40-й.

Лариса Куклина с теми же десятью точными выстрелами на финише опередила Юрлову-Перхт всего-то на две секунды. Де-факто проигрыш составил те же две минуты. Кошмар!

Кристина Резцова проиграла победительнице те же самые две минуты, но у неё хотя бы промах был. У Светланы Мироновой же стрелковых ошибок было три – столько же и минут отставания. По чистому ходу на дистанции Миронова даже в топ-50 не попала. Та самая Миронова, которая в начале сезона именно за счёт высокой скорости боролась за места на пьедестале.

Ирина Старых тоже не удивила – ни скорости, ни точности. Результат – 60-е место.

В гонку преследования пробились Куклина, Юрлова-Перхт, Резцова и Старых – все расположились в финишном протоколе ниже 30-го места. Но если после воскресного масс-старта, в котором наши девушки заняли два последних места, не хотелось хвататься за голову, потому что было ясно, что россиянки просто не справились со стрельбой, то результат сегодня – это тихий ужас. Очень тихий.

С таким лыжным ходом, пожалуй, можно даже не стартовать.

Кто виноват? Что делать? Пока эти вопросы остаются без ответа.