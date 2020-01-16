«Ждём приезда Драчёва». Неужели только президент решит все проблемы российского биатлона?

Пока всё очень плохо. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум третий этап подряд.

Сборная России по биатлону последний раз была на подиуме этапа Кубка мира в Хохфильцене в середине декабря. Там наша команда собрала целых четыре пьедестала. С тех пор уже идёт третий этап без медалей. В мужском спринте в Рупольдинге Александр Логинов даже с чистой стрельбой не смог попасть в топ-10. Матвей Елисеев бежал очень здорово, но промахнулся один раз на «стойке» и не справился с последним кругом. Результаты других наших ребят оказались совсем разочаровывающими.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев уверен, что всей команде предстоит серьёзно всё проанализировать, а также признался, что ждёт приезда в Рупольдинг президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. Он должен приехать ещё к началу этапа, однако возникли проблемы в Москве и пришлось созывать экстренное заседание Правления СБР. Была информация, что у Драчёва конфликт с исполнительным директором организации Сергеем Голиковым, однако сам Голиков эту информацию не подтвердил.

Судя по всему, сейчас эти дела решены, и Драчёв едет в Рупольдинг. Возможно, глава СБР будет именно тем человеком, который поможет российскому биатлону справиться со всеми бедами. Собственно, если это не сделает президент, то кто?

В мужском биатлоне — тоже безнадёга. Опять готовимся к чемпионату мира? Логинов и Елисеев ходом ближе к середнякам. На остальных и смотреть больно. А впереди эстафета.

— Анатолий Николаевич, довольны ли вы итогами мужского спринта?

— Результатами, конечно, мы не можем быть довольными. Пока рано анализировать, из-за чего случился такой проигрыш по ходу. Тот же Логинов уступил 44 секунды «ногами», немного не додержал финишный круг. Что касается Елисеева, думаю, что он отлично выдержал два круга, а после штрафных 150 метров начал терять скорость. Надо разговаривать с ним, с рубежа не могу вам сказать, что произошло.



— Два человека не попадают в гонку преследования, а два попали туда с трудом. Можно ли это как-то объяснить?

— При такой погоде нельзя было делать два промаха. Ни Поршневу, ни Гараничеву, ни Латыпову. Но даже с двумя кругами должны были быть ближе. Однозначно, это не наш ход, хотя о глобальных проблемах в команде пока говорить рано.



— Связано ли такое отставание с работой лыж, что мы видели вчера у наших девушек в спринте?

— Возможно, и с этим тоже. Но опять же дайте немного времени на анализ, нужно поговорить с ребятами и услышать, как им бежалось.

Российские биатлонистки провели худшую гонку сезона. В эстафете будет ещё один антирекорд? Никто из девушек не попал даже в топ-30 при хорошей стрельбе! В команде не понимают, что происходит.

— Есть ли уже прикидки по составу на эстафету?

— По эстафете пока говорить рано. Надо оценить состояние ребят. Двое точно побегут – Логинов и Елисеев. Остальных будем добирать.



— Карим Халили в Оберхофе смотрелся лучше, а здесь ему не удалось показать результат.

— В Оберхофе он смотрелся гораздо лучше, я бы сказал. Я думаю, что немного сыграл свою роль его дальний номер, хотя справедливости ради, те же немцы из дальних номеров показали хорошие результаты.

Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге Наши девушки уступили победительнице по две минуты. Удручающее зрелище.

— Нет ли смысла поберечь Александра Логинова из-за его проблем с локтем?

— Думаю, что его проигрыш не связан сегодня с дискомфортом с локтем. Возможно, дело не в лучшей работе лыж и не оптимальном его состоянии.



— Ждёте ли приезда в Рупольдинга президента СБР Владимира Драчёва?

— Конечно, ждём. Он обещал приехать в пятницу.