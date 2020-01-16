«Ждём приезда Драчёва». Неужели только президент решит все проблемы российского биатлона?

Сборная России по биатлону последний раз была на подиуме этапа Кубка мира в Хохфильцене в середине декабря. Там наша команда собрала целых четыре пьедестала. С тех пор уже идёт третий этап без медалей. В мужском спринте в Рупольдинге Александр Логинов даже с чистой стрельбой не смог попасть в топ-10. Матвей Елисеев бежал очень здорово, но промахнулся один раз на «стойке» и не справился с последним кругом. Результаты других наших ребят оказались совсем разочаровывающими.
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев уверен, что всей команде предстоит серьёзно всё проанализировать, а также признался, что ждёт приезда в Рупольдинг президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. Он должен приехать ещё к началу этапа, однако возникли проблемы в Москве и пришлось созывать экстренное заседание Правления СБР. Была информация, что у Драчёва конфликт с исполнительным директором организации Сергеем Голиковым, однако сам Голиков эту информацию не подтвердил.
Судя по всему, сейчас эти дела решены, и Драчёв едет в Рупольдинг. Возможно, глава СБР будет именно тем человеком, который поможет российскому биатлону справиться со всеми бедами. Собственно, если это не сделает президент, то кто?
— Анатолий Николаевич, довольны ли вы итогами мужского спринта?
— Результатами, конечно, мы не можем быть довольными. Пока рано анализировать, из-за чего случился такой проигрыш по ходу. Тот же Логинов уступил 44 секунды «ногами», немного не додержал финишный круг. Что касается Елисеева, думаю, что он отлично выдержал два круга, а после штрафных 150 метров начал терять скорость. Надо разговаривать с ним, с рубежа не могу вам сказать, что произошло.
— Два человека не попадают в гонку преследования, а два попали туда с трудом. Можно ли это как-то объяснить?
— При такой погоде нельзя было делать два промаха. Ни Поршневу, ни Гараничеву, ни Латыпову. Но даже с двумя кругами должны были быть ближе. Однозначно, это не наш ход, хотя о глобальных проблемах в команде пока говорить рано.
— Связано ли такое отставание с работой лыж, что мы видели вчера у наших девушек в спринте?
— Возможно, и с этим тоже. Но опять же дайте немного времени на анализ, нужно поговорить с ребятами и услышать, как им бежалось.
— Есть ли уже прикидки по составу на эстафету?
— По эстафете пока говорить рано. Надо оценить состояние ребят. Двое точно побегут – Логинов и Елисеев. Остальных будем добирать.
— Карим Халили в Оберхофе смотрелся лучше, а здесь ему не удалось показать результат.
— В Оберхофе он смотрелся гораздо лучше, я бы сказал. Я думаю, что немного сыграл свою роль его дальний номер, хотя справедливости ради, те же немцы из дальних номеров показали хорошие результаты.
— Нет ли смысла поберечь Александра Логинова из-за его проблем с локтем?
— Думаю, что его проигрыш не связан сегодня с дискомфортом с локтем. Возможно, дело не в лучшей работе лыж и не оптимальном его состоянии.
— Ждёте ли приезда в Рупольдинга президента СБР Владимира Драчёва?
— Конечно, ждём. Он обещал приехать в пятницу.
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