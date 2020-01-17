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Норвежцы предложили сократить количество участников Кубка мира по биатлону

Слабые вредят биатлону
Александр Говоров
«Слабые вредят биатлону». Зачем норвежцы хотят сократить число участников Кубка мира
Олимпийские чемпионы из Норвегии предлагают оставить в биатлоне лишь избранных.
Биатлон / Кубок мира 0

Всё ради болельщиков?

Ола Лунде, известный биатлонный эксперт из Норвегии, работающий на NRK, во время этапа Кубка мира в Рупольдинге поднял интересную тему. Норвежец уверен, что биатлон сильно теряет в популярности из-за того, что в последних группах выступают слабые спортсмены, не способные показать достойный результат. И болельщики просто выключают телевизор или просто вяло досматривают трансляцию.

На Кубке мира по биатлону все спортсмены распределены по группам. Самые сильные биатлонисты, как правило, стартуют в самом начале или ближе к середине. Считается, что в этот момент трасса наиболее пригодна для достижения высоких результатов, а потом она разбивается, и лыжи едут значительно хуже. Это действительно работает в большинстве случаев, хотя изредка бывает так, что к концу гонки температура воздуха падает, и скольжение у последних стартующих становится лучше.

«Слишком большое число биатлонисток получает право стартовать на Кубке мира. Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон. Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40-45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот уровень», – заметил Лунде.

«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону

«Есть люди, которые не могут хорошо кататься на лыжах»

Норвежского эксперта поддержали именитые соотечественники – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. Уле-Эйнар уверен, что присутствие слабых спортсменов на этапах Кубка мира вредит биатлону и вообще небезопасно: «Спринтерские гонки — это испытание, потому что трансляция по ТВ идёт долго, а это негативный момент. Слабые спортсмены могут навредить лучшим и в целом вредят биатлону. Есть люди, которые не могут хорошо кататься на лыжах, и это может быть опасно».

Тириль высказалась дипломатичнее, но тоже поддержала Лунде и Бьорндалена в их желании сократить число участников Кубка мира: «Мне нравится, что нас много. На старте более 100 участниц, так что победа кажется ещё круче. В то же время я не вижу смысла допускать участниц, которые проигрывают по шесть минут. В этом я с Олой согласна».

Экхофф: не вижу смысла допускать к старту биатлонисток, которые отстают на 6 минут

Почему норвежцы сильно ошибаются

Если убрать дипломатический лоск, то по сути норвежцы попросили, чтобы им не мешали выступать. А эта мысль уже звучит грубо и по форме, и по содержанию. Биатлон и так имеет довольно ограниченную аудиторию в географическом плане. Бесконечные попытки поднять этот вид спорта в Северной Америке до сих пор не привели к успеху. По большому счёту, биатлон – это только Европа, да и то далеко не вся. Биатлонные страны можно посчитать по пальцам.

Поэтому ограничивать допуск спортсменов из условных Румынии или Греции к стартам на Кубке мира – это что-то за гранью здравого смысла. Видимо, норвежцы хотят, чтобы на Кубке мира вместо этих румын, поляков и греков бегали ещё по три представителя их страны. Потому что талантливых норвежских биатлонистов много, и им надо где-то зарабатывать деньги. Не на чемпионате Норвегии же им это делать, в самом деле.

Кстати, нельзя не отметить, что четвёртое место в женском спринте в Рупольдинге заняла белоруска Анна Сола, которая стартовала из последней группы и преподнесла сенсацию. Едва не забрался на подиум мужского спринта немец Филип Наврат, которого активно поддерживали тысячи болельщиков на трибунах, которые почему-то не было скучно в концовке. Он тоже стартовал в последних номерах. Так чего же вы на самом деле хотите, господа норвежцы?

Рёйселанд — о предложении сократить число участниц Кубка мира: это разрушит биатлон

Респект Рёйселанд

Впрочем, не все норвежцы думают одинаково. Например, Марте Рёйселанд высказала более взвешенную точку зрения: «Мы говорим, что зимними видами спорта занимаются представители не такого уж большого количества стран, однако в биатлоне разнообразие велико. Если мы сократим число участниц и разрешим стартовать только лучшим, то разрушим биатлон. В этом я с Лунде не согласна. Думаю, ему должно нравиться, что стартуют биатлонистки из разных стран».

В IBU оперативно отреагировали на призыв Лунде, Бьорндалена и Экхофф. Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борат Нунар заявил, что сейчас в организации нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами. И на этом можно поставить точку.

«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта могут быть не такими увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им повезло с условиями».

Так что пока всё останется, как есть. С хорватами, эстонцами и китайцами. И это правильно.

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