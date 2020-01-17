«Слабые вредят биатлону». Зачем норвежцы хотят сократить число участников Кубка мира

Всё ради болельщиков?

Ола Лунде, известный биатлонный эксперт из Норвегии, работающий на NRK, во время этапа Кубка мира в Рупольдинге поднял интересную тему. Норвежец уверен, что биатлон сильно теряет в популярности из-за того, что в последних группах выступают слабые спортсмены, не способные показать достойный результат. И болельщики просто выключают телевизор или просто вяло досматривают трансляцию.

На Кубке мира по биатлону все спортсмены распределены по группам. Самые сильные биатлонисты, как правило, стартуют в самом начале или ближе к середине. Считается, что в этот момент трасса наиболее пригодна для достижения высоких результатов, а потом она разбивается, и лыжи едут значительно хуже. Это действительно работает в большинстве случаев, хотя изредка бывает так, что к концу гонки температура воздуха падает, и скольжение у последних стартующих становится лучше.

«Слишком большое число биатлонисток получает право стартовать на Кубке мира. Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон. Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40-45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот уровень», – заметил Лунде.

«Зрителям скучно». Норвежский эксперт предложил уменьшить число участниц КМ по биатлону

«Есть люди, которые не могут хорошо кататься на лыжах»

Норвежского эксперта поддержали именитые соотечественники – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. Уле-Эйнар уверен, что присутствие слабых спортсменов на этапах Кубка мира вредит биатлону и вообще небезопасно: «Спринтерские гонки — это испытание, потому что трансляция по ТВ идёт долго, а это негативный момент. Слабые спортсмены могут навредить лучшим и в целом вредят биатлону. Есть люди, которые не могут хорошо кататься на лыжах, и это может быть опасно».



Тириль высказалась дипломатичнее, но тоже поддержала Лунде и Бьорндалена в их желании сократить число участников Кубка мира: «Мне нравится, что нас много. На старте более 100 участниц, так что победа кажется ещё круче. В то же время я не вижу смысла допускать участниц, которые проигрывают по шесть минут. В этом я с Олой согласна».

Экхофф: не вижу смысла допускать к старту биатлонисток, которые отстают на 6 минут

Почему норвежцы сильно ошибаются

Если убрать дипломатический лоск, то по сути норвежцы попросили, чтобы им не мешали выступать. А эта мысль уже звучит грубо и по форме, и по содержанию. Биатлон и так имеет довольно ограниченную аудиторию в географическом плане. Бесконечные попытки поднять этот вид спорта в Северной Америке до сих пор не привели к успеху. По большому счёту, биатлон – это только Европа, да и то далеко не вся. Биатлонные страны можно посчитать по пальцам.

Поэтому ограничивать допуск спортсменов из условных Румынии или Греции к стартам на Кубке мира – это что-то за гранью здравого смысла. Видимо, норвежцы хотят, чтобы на Кубке мира вместо этих румын, поляков и греков бегали ещё по три представителя их страны. Потому что талантливых норвежских биатлонистов много, и им надо где-то зарабатывать деньги. Не на чемпионате Норвегии же им это делать, в самом деле.



Кстати, нельзя не отметить, что четвёртое место в женском спринте в Рупольдинге заняла белоруска Анна Сола, которая стартовала из последней группы и преподнесла сенсацию. Едва не забрался на подиум мужского спринта немец Филип Наврат, которого активно поддерживали тысячи болельщиков на трибунах, которые почему-то не было скучно в концовке. Он тоже стартовал в последних номерах. Так чего же вы на самом деле хотите, господа норвежцы?

Рёйселанд — о предложении сократить число участниц Кубка мира: это разрушит биатлон

Респект Рёйселанд

Впрочем, не все норвежцы думают одинаково. Например, Марте Рёйселанд высказала более взвешенную точку зрения: «Мы говорим, что зимними видами спорта занимаются представители не такого уж большого количества стран, однако в биатлоне разнообразие велико. Если мы сократим число участниц и разрешим стартовать только лучшим, то разрушим биатлон. В этом я с Лунде не согласна. Думаю, ему должно нравиться, что стартуют биатлонистки из разных стран».

В IBU оперативно отреагировали на призыв Лунде, Бьорндалена и Экхофф. Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борат Нунар заявил, что сейчас в организации нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами. И на этом можно поставить точку.



«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта могут быть не такими увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им повезло с условиями».



Так что пока всё останется, как есть. С хорватами, эстонцами и китайцами. И это правильно.