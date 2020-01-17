«Сильно материлась, когда меня объезжали». Биатлонистка Резцова раскритиковала работу лыж

Женская сборная России по биатлону показала худший результат сезона в эстафете, заняв 11-е место. К сожалению, нельзя сказать, что это стало большой сенсацией. Провал в спринтерской гонке в Рупольдинге два дня назад не настраивал ни на что хорошее. Тренерский штаб сборной во главе с Виталием Норицын уповал на недостаточно хорошую работу инвентаря в той гонке.

Но если высказывания Норицын были весьма осторожными, то бежавшая на третьем этапе за Россию Кристина Резцова не стеснялась в выражениях. Кристина призналась, что у неё едва не пошли слёзы, когда она видела, как её легко объезжают соперницы просто из-за лучшей работы лыж.

Соперница закрыла мишени за Россию. Но даже это не спасло нашу команду от провала Кристина Резцова попала в курьёзную ситуацию на огневом рубеже. Это единственное, что может вызвать улыбку после эстафеты в Рупольдинге.

— Кристина, насколько вам комфортно было бежать на третьем этапе?

— В целом нормально. Единственное, что здесь нет такой халявы как на первом этапе в начале. Пришлось включиться просто сразу. Но, если честно, у меня был шок, когда я с первых метров начала фигачить по полной, а передо мной была Экхофф. Я подумала, а почему бы мне за ней не подержаться. Мы доехали с ней до первого маленького подъёма, и я вижу, что лыжи у меня вообще не едут. Думаю, ладно, может это просто Экхофф до фига сильная. А я тут поверила в себя (улыбается).



— Что было дальше?

— Но как только мы начали съезжать с последнего бугорка, и я начала толкаться через шаг, и просто шведка в этом момент сбоку обкатывает меня и уезжает! У меня чуть слёзы на глаза не накатились. Очень обидно. Перед подъёмом меня обгоняет Вирер, я сажусь сразу за ней. Всё вроде бы нормально. Что бы вы понимали, я в потоке её даже не накатила! В лыжне, по льду! То есть, я как ехала с ней на одном расстоянии, так и ехала. Хотя в потоке обычно накатываешь. Честно скажу, я сильно материлась в тот момент, когда меня объезжали.



— Пара была другая, чем в спринте у вас?

— Другая, но в спринте мне не с кем было сравнить, а сегодня было с кем. И это было в два раза тяжелее морально, потому что я понимала, что ты готов работать, а лыжи под тобой – нет. Может быть, это моё субъективное ощущение, и тренеры скажут мне, что я на самом деле – полное дно, которое еле ехала. Но мои ощущения такие. Именно функционально я была готова бороться.

— Руки не опускаются после такого?

— Я понимаю, что надо бороться в любом случае. Этот сезон для меня – борьба самой с собой на этом уровне. Я стараюсь отрабатывать каждую гонку так, чтобы расти от своего результата.

Российские биатлонистки провели худшую гонку сезона. В эстафете будет ещё один антирекорд? Никто из девушек не попал даже в топ-30 при хорошей стрельбе! В команде не понимают, что происходит.

— Ваша мама традиционно довольно резко высказывается в адрес тренерского штаба сборной. Это не вредит вам?

— Я просто ещё не читала мамина слова последние дни. Но в любом случае я уже привыкла к своей маме в этом плане, потому что кто бы нас не тренировал, всё будет не так (улыбается). Абсолютно никак не реагирую на эти слова. Как только начинается с ней обсуждение на эту тему, я говорю: «Так, стоп». И на этом заканчиваем.



— Насколько удалось проанализировать работу лыж после спринта?

— Наша сервис-бригада провела тесты с лыжами других команд и вроде как, у нас лыжи едут точно также. Но по факту откуда-то берутся секунды отставания. Не на подъёмах, а на тех частях, где большую роль играет работа лыж. Об этом можно спорить бесконечно. Со своей стороны, они считают, что правы. А получилось так как получилось.



— Если смотреть по сезону, то проблемы с лыжами ухудшаются от этапа к этапу?

— Могу сказать, что в Оберхофе у меня было самочувствие не такое хорошее как здесь. А лыжи работали лучше. Я бежала спринт и эстафету. Не помню, где именно, но у других наших девчонок лыжи работали хуже, чем у меня. И тогда я была готова ответить, что проблема в моём самочувствии. Сейчас же очень сильно ощущается, что дело в лыжах.