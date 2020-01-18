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Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 18 января 2020

Матвей Елисеев, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Мужская эстафета. Россия заждалась медалей! LIVE
Мужская сборная России поборется за награды на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Все новости, фото и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Доброе утро, дорогие любители биатлона! В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира. Сегодня, 18 января, будут разыграны призовые места в мужской эстафете 4х7,5 км. За сборную России побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Неделю назад в Оберхофе россияне без Елисеева и Логинова остановились в шаге от пьедестала. Будем надеяться, что на этот раз в присутствии лидеров наша команда сумеет попасть в заветную тройку и прервать неприятную серию без наград, которая началась ещё в Хохфильцене в середине декабря. «Чемпионат», как всегда, будет рассказывать обо всём, что происходит вокруг соревнований. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного и интересного.

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