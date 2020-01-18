Биатлон. Кубок мира. Мужская эстафета. Россия заждалась медалей! LIVE

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Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
7:30. Доброе утро, дорогие любители биатлона! В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира. Сегодня, 18 января, будут разыграны призовые места в мужской эстафете 4х7,5 км. За сборную России побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Неделю назад в Оберхофе россияне без Елисеева и Логинова остановились в шаге от пьедестала. Будем надеяться, что на этот раз в присутствии лидеров наша команда сумеет попасть в заветную тройку и прервать неприятную серию без наград, которая началась ещё в Хохфильцене в середине декабря. «Чемпионат», как всегда, будет рассказывать обо всём, что происходит вокруг соревнований. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного и интересного.
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