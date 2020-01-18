У Логинова был шанс зацепиться за бронзу, но подвела стрельба. Исправить ошибку можно будет только на чемпионате мира.

Уже не смешно. Российские биатлонисты опять остались без медали в мужской эстафете

По медалям заскучали

Поклонники сборной России по биатлону уже успели подзабыть, что такое вкус побед или даже призовых мест. После удачного этапа во Франции словно отрезало – «цветы» и не более того!

Мужская эстафета – это традиционно тот вид программы, в котором от наших мужчин ждут многого. Есть у нас и лидеры, есть и молодёжь. По крайней мере, совсем недавно экспериментальным составом, без Логинова и Елисеева Россия стала четвёртой. В Рупольдинге же все сильнейшие вернулись в строй, а потому болельщики вправе были рассчитывать на отличный результат.

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Интересной была расстановка по этапам. Тренерский штаб решил дать возможность потолкаться с соперниками на первых метрах Евгению Гараничеву. Вторым в гонку уходил Матвей Елисеев, за ним – Эдуард Латыпов, и завершал традиционно Александр Логинов.

Китайская сенсация

На первом же круге гонки неприятный сюрприз всем командам преподнесла погода: повалил сильнейший снегопад, а на стрельбище задул ветер. Но если на «лёжке» все лидеры, включая и Евгения Гараничева, со стрельбой в целом справились, то на «стойке» всё было намного интереснее. Чуть оторвавшийся от всех остальных француз Эмильен Жаклен отработал «из шести» и удержал лидерство, а на второе место за счёт чистой стрельбы вырвался китаец Чен.

Россия, Австрия, Швеция и Украина стреляли с небольшими помарками и на третий круг ушли вместе: Гараничев не испытал проблем на «стойке», а потому остался в борьбе на расстоянии порядка 25 секунд от Жаклена. Норвежец Йоханнес Дале стрелял неточно и медленно, но всё равно группу преследователей догнал. Это было ожидаемо в отличие от второго места Чена. Китаец удержал темп Жаклена и, не позволил к себе приблизиться. Прогресс Китая – это уже не смешно.

Фуркад наращивает отрыв!

У Жаклена лидерство принял Мартен Фуркад. Без сопротивления от конкурентов он чувствовал себя очень вольготно: на трассе наращивал отрыв, а на стрельбище его укреплял – после «лёжки» отрыв Франции от всех остальных составлял уже 30 секунд. «Остальными» были Россия, Китай и Австрия: Елисеев, Янь и Эдер отработали без ошибок. А вот Германия и Норвегия продолжали испытывать проблемы на стрельбище и отставать из-за использования дополнительных патронов.

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Фуркад на втором круге по свежему снегу выиграл у преследователей более 20 секунд и даже мог позволить себе промахнуться разок-другой. Но это же Мартен! Пять точных выстрелов – и уже целая минута отрыва! Конкуренты поголовно испытывали проблемы на стрельбе, завозился с перезарядкой и Елисеев. Но в итоге тройка преследователей осталась прежней: австриец – второй, китаец – третий, россиянин – четвёртый, а дальше – быстрый норвежец Бьонтегорд.

Чуть-чуть догнал, сильно отстал

Бьонтегорд стал единственным спортсменом, не уступившим Фуркаду на третьем круге – он сумел опередить россиянина и австрийца, но эстафету передал в минуте и 19 секундах после Франции. Елисеев не провалился, остался четвёртым, но третий круг ему ожидаемо не удался: +1.38,4.

Эдуард Латыпов по дистанции шёл в паре со словенцем Бауэром. Дуэт мчал быстро и отыграл несколько секунд у норвежца Бё и австрийца Ляйтнера. К счастью Эдуард в погоне не «задохнулся» и, послав в цель ещё пять выстрелов, подобрался к виртуальному пьедесталу вплотную: до идущей на третьем месте Австрии было всего пять секунд, до Норвегии – 14. Тоже немного!

Увы, но второй и третий круг получились не такими воодушевляющими. Стрелял Латыпов хорошо, а вот бежал медленно, а потому не только отпустил от себя норвежца и австрийца, но и пропустил вперёд Германию, Беларусь и Словению. О том, чтобы угнаться за Францией и речи не было!

В одном выстреле от медали

Кентен Фийон Майе на свою «лёжку» пришёл с гандикапом в полторы минуты и, сам того не желая, чуть возродил интригу – отработал «из семи». Норвежец Кристиансен был безупречен и почти гарантировал себе серебро, а вот австриец Эберхард своей ошибкой и долгой перезарядкой подарил Логинову и России роскошный шанс на бронзу: Александр попал всё и вцепился в австрийца!

На «стойке» француз легко гарантировал себе золото, а норвежец – серебро, поскольку отрывы там были огромными. А в принципиальной дуэли за бронзу Логинов на рубеже проиграл Эберхарду – использовал один, лишний дополнительный патрон. Огневой рубеж Россия покинула в семи секундах позади Австрии – теоретический шанс на бронзу был, но сил у Логинова, чтобы догонять соперника, не хватало. Пьедестал почёта был так близок, но награждение вновь прошло без нас.

Следующая эстафета будет только на чемпионате мира. Может, там получится лучше?