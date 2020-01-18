«Надо было просто стрелять лучше». Логинов раздосадован итогом мужской эстафеты

Сборная России по биатлону в мужской эстафете была ближе всего к медали на этапе в Рупольдинге. Российские биатлонисты были в борьбе на протяжении всей гонки, а Александр Логинов после блестящей стрельбы из положения лёжа был в прямой борьбе с австрийцем Эберхардом за бронзу. К сожалению, Саша воспользовался дополнительным патроном на последнем огневом рубеже и потерял драгоценные секунды в соперничестве с австрийцем.

Этих секунд сборной России не хватило на финише. Обидное четвёртое место в шаге от пьедестала. Буквально в одном выстреле. Лидер нашей команды Логинов был традиционно самокритичен после финиша гонки.

Уже не смешно. Российские биатлонисты опять остались без медали в мужской эстафете У Логинова был шанс зацепиться за бронзу, но подвела стрельба. Исправить ошибку можно будет только на чемпионате мира.

— Александр, сегодня погодные условия были очень тяжёлыми. Не напомнило вам это этап в Анси?

-Да, был какой-то «тормозун» сегодня, если говорить на нашем сленге. Но всё равно лыжи работали, конечно, получше, чем во Франции.



— Когда подходили на «стойку», какие мысли проносились в голове?

— Я всегда говорил, что здесь надо стрелять только на ноль. Даже с учётом того, что сегодня шёл снег. Колебания ветра были, но незначительные. Нельзя было стрелять из шести патронов. Если бы стрельнул из пяти, можно было бы бороться за призы. Тем более, что моё состояние позволяло биться с первых и до последних метров.



— Беспокоил ли вас сегодня проблемный локоть?

— Сегодня трасса была мягкой, так что я на это внимания практически не обращал. Не было такого жёсткого удара палок, как бывает по асфальту, к примеру. Сегодня не чувствовал дискомфорта.



— Насколько сложно было достать Эберхарда?

— Когда идёшь один, для меня это проще. Мне так легче контролировать ситуацию и скорость по трассе. Где-то можно чуть побыстрее, где-то чуть медленнее. Когда идёшь с кем-то, ты подстраиваешься под темп другого. Мне это не очень подходит. В любом случае Эберхарда я догнал довольно быстро, и это не было проблемой идти вмести с ним.

Как отрезало. Даже Логинов не может снять проклятье со сборной России Российские биатлонисты забыли, как попадать на пьедестал. Когда же нашу команду наконец прорвёт?

— Была ли на последнем круге надежда всё же догнать его?

— Насколько я понял, две или три секунды я проиграл на равнинной части, а потом на подъёме начал чуть отыгрывать. Жаль, что подъёмов не было больше. Эберхард – габаритный спортсмен, и ему чуть проще проходить равнинные участки. Но я не снимаю с себя ответственности. Надо было просто стрелять лучше.



— Не удивлены ли были увидеть китайцев на лидирующих позициях на первых этапах эстафеты?

— Если честно, я даже был не в курсе, что китайцы шли в лидирующей группе. Я перед своим этапом стараюсь не отвлекаться, так что даже не слышал про их успехи.