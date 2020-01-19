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Биатлон. Кубок мира 2019-2020. Онлайн трансляция 19 января 2020

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Давайте без антирекордов. LIVE
В Рупольдинге гонками преследования завершится пятый этап Кубка мира по биатлону. Все фишки, оперативные новости и фото — в нашем онлайне.
Биатлон 0

ГОНКИ ДНЯ:

*** 14:15 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования на 10 км читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования на 12,5 км читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня в Рупольдинге завершится пятый этап Кубка мира. В программе — две гонки преследования. У женщин за сборную России побегут Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых, у мужчин — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Сложно представить, что должно случиться, чтобы наши спортсмены претендовали на награды с тем уровнем готовности, на котором сейчас находятся. Реальная задача — бороться за десятку у мужчин и за топ-20 у женщин. Не самые радужные расклады, но будем болеть за нашу команду и надеяться на лучшее.

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