Крошечные радости. Российские биатлонисты проиграли, но болельщиков обнадёжили

Медалей у сборной России нет. Но есть скорость, точность и желание – по отдельности.

Закончить всё это поскорее!

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге россиянам хотелось закончить поскорее. В середине января в Германии у нашей команды не получается толком ничего. Мужчины даже в боевом составе в эстафете заняли только четвёртое место, да и в личных гонках не блистали. И в то, что шестая гонка этапа – мужской пасьют – всё изменит к лучшему, верилось с большим трудом.

Биатлонисты вновь без медалей, и это неудивительно. Зато лыжник Большунов с золотом! В Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира. Безмедальная серия наших биатлонистов составляет уже 20 гонок.

Объективных предпосылок к успеху было немного. По итогам спринта Александр Логинов уходил в гонку 11-м, отставая от лидирующего Мартена Фуркада на 44 секунды. Матвей Елисеев был чуть дальше – на 17-м месте и в 51 секунде. Гараничев и Латыпов стартовали через две минуты после лидера с 53-го и 55-го мест. О борьбе за медали речи не было, нужно было просто прорываться.

Французский сплав

Фийон Майе с самого старта вцепился в спину Фуркада, и пара французов на первом круге у преследователей несколько секунд отыграла. Впрочем, важнее было чисто отстрелять, и два лидера при полном штиле с этим справились. Ещё один француз Детьё, а также немец Долль и норвежец Кристиансен тоже проблем на стрельбище не испытали. А у россиян всё опять пошло наперекосяк: Логинов и Елисеев промахнулись по разу, и отрыв сразу вырос до минуты. Латыпов и Гараничев же стреляли точно, но что толку? Эта пара шла на 43-м и 44-м местах в двух минутах от лидеров.

Второй круг появлению дополнительных интриг не способствовал. Фийон Майе и Фуркад никого к себе не подпустили и на рубеже были безупречны. Трио Долль – Кристиансен – Детьё тоже не разбилось. Саша Логинов отстрелял точно, но поскольку конкуренты почти не ошибались, вперёд он продвинулся не сильно – на третий круг ушёл на 17-м месте в минуте и 8 секундах от лидеров. Елисеев и Латыпов промахнулись по два раза, а Гараничев был точен и взлетел на 28-ю позицию.

Наши не блистают. Но немец ещё хуже!

После первой «стойки» стала исчезать и интрига в борьбе за золото. Мартен Фуркад в третий раз подряд был безупречен на огневом рубеже, а вот Фийон Майе побежал на один штрафной круг. Впрочем, ему хватило запаса, чтобы остаться вторым. Замыкал тройку ещё один француз – Детьё, но совсем рядом с ним был Кристиансен. Долль разок промахнулся и отстал, а его соотечественник Йоханнес Кюн шокировал немецкую публику: на третьем круге он включился в борьбу за бронзу, однако на стрельбище всё испортил – допустил пять промахов подряд и разом проиграл 21 место.

Логинов тоже разок промахнулся и стал 16-м. Гараничев стрелял чисто – 24-е место. Елисеев шёл 28-м, а Латыпов – 48-м. С надеждами на высокие места россиян можно было прощаться.

Уже не смешно. Российские биатлонисты опять остались без медали в мужской эстафете У Логинова был шанс зацепиться за бронзу, но подвела стрельба. Исправить ошибку можно будет только на чемпионате мира.

Чему радоваться?

Мартен шансов соперникам не оставил – пять попаданий и досрочное золото. Фийон Майе поступил точно так же, но в награду обеспечил себе лишь серебро. А вот в битве за бронзу воссоединилось трио Кристиансен – Детьё – Долль – никуда они друг без друга! Схватка за медаль получилась эффектной, и с минимальным отрывом в финишном створе её выиграл норвежец.

Франция на этапе в Рупольдинге празднует золотой хет-трик и расстраивается тому, что в пасьюте не случилось полного подиума. Ну а Россия радуется тому, что Александр Логинов всё-таки забрался в десятку, Эдурад Латыпов при четырёх промахах и 38-й позиции показал достойный седьмой ход, а Евгений Гараничев смог отстрелять на ноль и, стартовав 53-м, стал 22-м.

Как говорится, почувствуйте разницу.