«Нам нужен конструктив, а не вопли». Губерниев знает, как спасать российский биатлон

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев не переживает из-за локальных неудач сборной России на последних этапах Кубка мира. При этом комментатору не нравится, что российские биатлонисты могут тренироваться исключительно под пристальным надзором тренерского штаба. Новогодние сборы, по мнению, Дмитрия, команда провалила.



В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев рассуждает о проблемах нашего биатлона, а также объясняет причину большого интереса со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова к своей персоне.

«Биатлонисты в России успешнее лыжников». Губерниев снова дал отпор критикам Дмитрий жёстко ответил тем, кто не верит в российский биатлон. И не понял, что случилось с Александром Логиновым в эстафете.

«Тихонова не будет в моей программе»

Как вам объяснить про Александра Ивновича Тихонова… Наверное, обратился ко мне через прессу, потому что я прекрасный комментатор. Я действительно здорово выполняю свою работу. У меня потрясающие рейтинги. Моя команда – самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам.



Это прекрасно! Никто никогда не бьёт мёртвого льва. Все обращают внимание на живых, на сильных. Мне особенно дороги те люди, которые каждый раз вопят, что они меня не смотрят. При этом каждый раз смотрят именно меня. Александр Иванович сидит в Беларуси, где есть прекрасный белорусский канал, освещающий биатлон. Но мы же понимаем, кого смотрит Тихонов и когда смотрит в том числе Александр Григорьевич Лукашенко. И я этим очень горжусь.



Мы с нетерпением ждём Александра Ивановича на чемпионате мира в Антерсельве. Сразу хочу сказать, что Александра Ивановича не будет в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», потому что нам нужен конструктив, а не вопли.

«Жду, что покажут Бабиков и Малышко на Кубке России»

Если вернуться непосредственно к биатлону, то я с нетерпением жду отборочных стартов в Рыбинске, где будет разыграна одна путёвка на чемпионат Европы. Там будут Бабиков, Малышко. Это тоже очень интересно. Мы забываем одну вещь. Вообще, мы с симпатией относимся к каждому спортсмену. Но когда они пропускают соревнования под названием «Ижевская винтовка»… У них в трудовом договоре написано, что спортсмен должен соревноваться.



Поэтому, извините, это нарушение трудового договора. Мы же с вами ходим на работу. А вот некоторые спортсмены эту работу пропускают. Но если это пойдёт на пользу тому, кто поедет на чемпионат Европы, то вообще без проблем. Пусть отбирается, здорово там выступает, а потом едет на финальные этапы Кубка мира. Спорт у нас в привилегированном положении.

«Вряд ли Гараничев станет губернатором». Губерниев уже и до политики добрался? А ещё внезапно вспомнил о футбольной «Барселоне». Но про уродливость российской системы спорта рассказал на примере молодого биатлониста.

«Не вижу борьбы от Логинова»

Мне очень досадно, что Александр Логинов никак не может себя реализовать в контактных гонках. Мы привыкли к тому, что Антон Шипулин без остатка выжимал из себя всё ради команды. Саша сейчас не в том состоянии. Он пытается дёргаться, но мы не видим борьбы. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, дело в разнице в таланте у Логинова и Шипулина? Не думаю. Логинов – очень одарённый спортсмен. Если говорить про изначальный талант Шипулина, то он должен быть как Свендсен, который здесь ходит в статусе четырёхкратного олимпийского чемпиона. А этого, к сожалению, не происходит.



Лидер команды – это надёжа-государь во всех смыслах. Это значит выворачиваться наизнанку. Пока этого не происходит в исполнении Логинова. Может быть, на чемпионате мира он покажет себя.

«Наши спортсмены – халявщики?»

Но мы же понимаем, что в новогодние дни команда была распущена, и, если они не выполнили объём работы, у меня возникает следующий вопрос. Наши спортсмены – халявщики? Когда нет рядом тренера, они не тренируются? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался? И кто вообще за этим всем следит? Исходя из слов Белозёрова, новогоднюю программу выполнил только Гараничев.



Что мешало Матвею Елисееву после «Рождественской гонки» поехать встречать Новый год с командой на сборе? Он и так был на этой гонке с женой. Мы же знаем опыт знаменитых хоккеистов, когда они приглашают личных тренеров, диетологов, много работают самостоятельно. Я понимаю, что в нашем биатлоне, возможно, нет таких денег. Но что, у нас нет денег, чтобы дойти до шлифт-машины и потратить 30 евро на собственные лыжи? Этим не занимаются ни спортсмены, ни тренеры. Я понимаю, что 30 евро – это большие деньги, но мне кажется, что в биатлоне более или менее приличные зарплаты у спортсменов и тренеров. Здесь есть вопросы к команде.

«Мамки и няньки присмотрят за нашими биатлонистами»

Хорошо, что сейчас мы можем быть уверенными, что перед чемпионатом мира спортсмены будут со своими тренерами. Это значит, что мамки и няньки в лице Норицына, Белозёрова и Хованцева будут за ними присматривать. А это, в свою очередь, значит, что всё будет хорошо.



Согласен, что Норицын выглядел очень расстроенным после женского спринта. Меня радует, что мы не повторили антирекорд сборной Германии и всё-таки заехали в кубковые очки. Мне хочется верить, что у нас есть план. Верю, что Хованцев – отменный методист. Посмотрим, что будет на чемпионате мира.