Биатлон. Кубок мира. Мужская индивидуальная гонка. Муки или подвиги? LIVE

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*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона, болельщики сборной России. Лучшие биатлонисты планеты делают последнюю остановку перед главным стартом сезона — чемпионатом мира. Шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Поклюке, позволит спортсменам проверить свои силы, а тренерам должным образом скорректировать подготовку подопечных. Сборной России, которая остаётся без медалей уже два десятка гонок, такая корректировка очень нужна. Будем болеть за наших и надеяться, что уже результаты мужской гонки преследования, которая начнётся в 16:15 по московскому времени, смогут нас обнадёжить.
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