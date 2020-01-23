Биатлон. Кубок мира. Мужская индивидуальная гонка. Муки или подвиги? LIVE

Сборная России начинает шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке. Хочется верить в лучшее, но что же будет на трассе?

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*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



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07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона, болельщики сборной России. Лучшие биатлонисты планеты делают последнюю остановку перед главным стартом сезона — чемпионатом мира. Шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Поклюке, позволит спортсменам проверить свои силы, а тренерам должным образом скорректировать подготовку подопечных. Сборной России, которая остаётся без медалей уже два десятка гонок, такая корректировка очень нужна. Будем болеть за наших и надеяться, что уже результаты мужской гонки преследования, которая начнётся в 16:15 по московскому времени, смогут нас обнадёжить.