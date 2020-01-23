Россияне проиграли и в стрельбе, и в скорости. К чемпионату мира подготовятся?

Кубок мира по биатлону переехал из Рупольдинга в Поклюку, но для сборной России ничего не изменилось: медалями и не пахнет. Ни чистой стрельбы, ни высокой скорости в индивидуальной гонке российские биатлонисты не показали. А Мартен Фуркад, выигравший четыре гонки подряд, на этот раз проиграл. Всё просто – Йоханнес Бё вернулся.
Где стрельба, парни?
С такой стрельбой, которую продемонстрировали россияне, в индивидуальной гонке рассчитывать не на что. Промах – минута штрафа. Александр Логинов промахнулся дважды, Матвей Елисеев не закрыл четыре мишени, Евгений Гараничев – три, Никита Поршнев – три, Эдуард Латыпов – один.
При этом Логинов и Гараничев все свои промахи допустили на последнем рубеже. Александр, как обычно, очень торопился, и если бы не это, мог обойтись одним промахом. А Евгений стрелял вроде и размеренно, но слишком неточно. Но даже с чистой стрельбой никаких шансов на медали ни у одного из наших парней не было.
По скорости отставания тоже очень большие. По сравнению с Рупольдингом ничего не изменилось. Хотя, казалось бы, в последней гонке предыдущего этапа скорость на дистанции у наших была неплохой. После финиша Матвей Елисеев сказал, что и состояние вроде бы нормальное, и работать мог всю дистанцию, но…
До чемпионата мира не так и много времени. Сейчас за короткий период изменить то, что было упущено в процессе подготовки, невероятно сложно.
Точный дебютант
Единственным из россиян, кто смог обойтись без промахов, стал дебютант сборной Кирилл Стрельцов, заменивший в команде отправившегося на юниорский чемпионат мира Карима Халили.
Стрельцову в своей первой гонке на Кубке мира не хватило восьми секунд, чтобы стать лучшим в сборной России! 22-летний россиянин, выигрывавший чемпионаты мира среди юниоров, провёл отличную гонку.
По скорости отставание, конечно, огромное, но при этом Кирилл сделал всё, чтобы не прибавить к отставанию на дистанции ещё и штрафные минуты. Он финишировал сразу следом за Логиновым. С таким результатом Стрельцов может рассчитывать на масс-старт.
Йоханнес обыграл Мартена
А победу одержал Йоханнес Бё, пропустивший этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за рождения ребёнка. Норвежец, который уходил в декретный отпуск в статусе лидера Кубка мира, вернулся уже со значительным отставанием от Мартена Фуркада.
Первая очная дуэль лидеров мирового биатлона в 2020-м году завершилась в пользу Бё. Оба стреляли абсолютно точно, но норвежец чуть меньше времени провёл на рубежах, и не падал после стрельбы, как Фуркад. Француз после второго рубежа упал на ровном месте, потеряв несколько секунд.
На финише Бё и Фуркада разделили 11 секунд. Дуэль получилась очень красивой. Наверняка, Йоханнес мог бы дать ценные советы биатлонисты сборной России, как готовиться к сезону и держать форму даже в отсутствие стартов.
Третье место занял ещё один француз Фабьен Клод, также стрелявший без промахов. На финише близок к Клоду был немец Филипп Наврат, но в итоге проиграл столько же, сколько Фуркад – Бё.
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