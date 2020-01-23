Вот герой сборной России! Стрельцов метко стреляет и встречается с олимпийской чемпионкой

В сборной России по биатлону давно так не дебютировали. Кирилл Стрельцов в своей первой же гонке едва не стал лучшим из россиян, уступив совсем чуть-чуть лидеру команды Александру Логинову. Саша финишировал 16-м, Кирилл -17-м. Стрельцов отработал все четыре рубежа на ноль и удержал скорость на последнем круге.

Возможно, молодому россиянину помогло то, что в Поклюке он воссоединился со своей девушкой – олимпийской чемпионкой из Беларуси Динарой Алимбековой. Когда рядом близкий человек, возможны и такие успехи. Тренеры поверили в Кирилла и оказались правы. Этот результат, судя по всему, позволяет Стрельцову выступить в масс-старте в Поклюке. А это значит, что Кирилл может сделать заявку на участие в чемпионате мира в Антхольце.

— Кирилл, поздравляю с отличным дебютом. Кубок мира по биатлону – это круто?

— Ощущения самые приятные. Я очень доволен дебютом. Всегда мечтал о Кубке мира и пробежать там, попробовать свои силы. Сегодня получилось посмотреть на себя и на соперников, сравнить силы.



— Вы считаетесь хорошим стрелком. На этот компонент и делали ставку?

— Да, сегодня вообще удалось стрельнуть четыре нуля. Если честно, за всю жизнь мне всего один раз такое удавалось. Сегодня на главном старте сезона для себя получилось отработать идеально.



— Где до этого было четыре нуля?

— Ещё по юниорам в гонке преследования в Хохфильцене. При этом я не разделяю гонки на два и четыре рубежа. Могу и готов бегать любые гонки. Главное, чтобы самочувствие было хорошим.

Фото: instagram.com/streltsov_kirill

— Судя по всему, вы попадаете ещё и в масс-старт. Не тяжело будет бежать 15 км следом за 20-кой?

— Конечно, готов. Думаю, что пятнашку будет бежать уже попроще после 20-ки. Туда ещё надо попасть, хотя я понимаю, что по сегодняшнему результату шансы у меня есть. И если попаду в гонку, очень важно отработать на рубежах. Масс-старт – контактная гонка, там будут немного другие условия.



— Сильно волновались перед стартом?

— Нет, мандража как такового не было. Начал сезон с Кубка IBU, вот там реально был манжраж. А потом вработался по ходу и сейчас уже чувствую себя комфортно. Тот факт, что мне пришлось долго ждать старта из-за дальнего номера, совершенно не мешал при подготовке. Наоборот, можно было смотреть на табло, изучить, как стреляют другие. Тем более, что на пристрелке светило солнце, а когда мы стартовали, оно ушло. Интересно было посмотреть, куда у соперников уходит стрельба.



— На Кубке мира вы воссоединились со своей девушкой – биатлонисткой Динарой Алимбековой. Это помогло?

— Безусловно, помогает. Для меня это родной человек. Поддержка имеется, сто процентов. Вообще хочу сказать, что в Словении очень красиво. Мы живём в Бледе, у нас отель прямо с видом на озеро. Безумно красиво. Классно приходить в столовую и видеть такую шикарную природу. Пока всё складывается очень позитивно.