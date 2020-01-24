Биатлон. Кубок мира. Женская индивидуальная гонка. Попасть в десятку. LIVE

В Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира. Все оперативные новости, фото и результаты — в нашем онлайне.

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*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Результаты сборной России пока далеки от ожиданий болельщиков, но соответствуют нынешнему состоянию команды. Сегодня в программе женская индивидуальная гонка на 15 км, в которой примут участие пять россиянок — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова. Гонка начнётся в 16:15 мск. Удачи нашим биатлонисткам.