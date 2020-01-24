Российские биатлонистки показали готовность к чемпионату мира. Всё плохо

Бывшая лыжница Денизе Херрман из Германии стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Она отправила точно в цель все 20 выстрелов. А вот кадровая биатлонистка россиянка Светлана Миронова, над стрельбой которой бьются уже третий год подряд, не закрыла семь мишеней, показав уровень готовности к чемпионату мира.

Стреляла только Старых. Не бежал никто

Выступление женской сборной России в индивидуальной гонке оставило даже более тяжкое впечатление, чем накануне выступление мужчин.



Единственной спортсменкой, которой удалось отстреляться без промахов, стала Ирина Старых. Все четыре рубежа она провела безупречно. И с такой великолепной стрельбой максимум, на что она могла рассчитывать, – попадание в десятку сильнейших. Старых в итоге заняла восьмое место, уступив почти три минуты победительнице и став лучшей из россиянок.



Лариса Куклина, промахнувшаяся один раз на последнем рубеже, показала 13-й результат, уступив Старых 16 секунд. То есть даже Куклина, которую вряд ли можно назвать скоростной биатлонисткой, была намного быстрее партнёрши по команде.

Биатлон. Кубок мира. Женская индивидуальная гонка. Старых — в топ-10. LIVE В Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира. Все оперативные новости, фото и результаты — в нашем онлайне.

Кристина Резцова не закрыла две мишени, Екатерина Юрлова-Перхт – три, а Светлана Миронова – семь! Представляете, семь промахов.

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке мажет трижды, а биатлонистка, над стрельбой которой третий год упорно работают разные тренеры, стреляет только хуже и хуже. Да, Миронова в очередной раз стала лучшей в нашей команде по скорости, но, во-первых, даже её скорость – это полторы минуты от лидеров, во-вторых, если допускать столько промахов, бежать нужно, как Тереза Йохауг. Что касается Юрловой-Перхт, то Екатерина совсем не в форме. Объяснять её состояние болезнью, которая случилась до Нового года, теперь можно до окончания сезона.



Безумное отставание ходом до чемпионата мира никаким образом уже ликвидировать невозможно.

Лыжницу стрелять научили, Миронову – нет

Перед началом сезона старший тренер женской сборной России Виталий Норицын утверждал, что точность стрельбы Мироновой удалось повысить, причём существенно. В самом начале сезона Светлана в трёх-четырёх гонках вроде бы это утверждение подтвердила, а потом…



Индивидуальную гонку выиграла бывшая лыжница Денизе Херрман. Ещё в Сочи она выигрывала олимпийскую медаль в лыжах, а сейчас в её активе и победы и многочисленные призовые места на этапах Кубка мира в биатлоне, а также титул чемпионки мира, завоёванный в прошлом сезоне.



В Поклюке Херрман показала великолепную стрельбу и отличный ход. Второй стала шведка Ханна Эберг, которая допустила один промах. Если бы не он, борьба за золотую медаль могла получиться острейшей. Третьей стала француженка Анаис Бескон, закрывшая все мишени.



Интересно, а они не готовятся к чемпионату мира? Зачем демонстрировать отличную форму сейчас, когда можно весь сезон готовиться к главному старту? Биатлонисткам можно только посочувствовать. А тренерам сборной России пора честно ответить на вопросы о том, чем они занимаются.