В наш биатлон вернулся тренер-победитель! Помните, как россиянки блистали при Польховском?

Валерий Польховский вернулся в сборную России после продолжительного отсутствия. С С 2002 по 2007 год Польховский был старшим тренером женской сборной России, с 2009 по 2011 год работал старшим тренером резерва российской команды, а в 2011–2012 годах занимал пост главного тренера сборной России. В 2013 году был переведён на должность советника бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушёл из биатлона после Олимпиады в Сочи.

Потом была активность с командами Беларуси и Казахстана. Польховский должен был вернуться к работе в России ещё в мае 2018 года и стать тренером женской сборной, однако тогда не сложилось. Зато сложилось сейчас. 66-летний специалист получил должность вице-президента СБР по обеспечению сборных команд. С именем Польховского связаны большие успехи российского биатлона. Можно вспомнить Олимпиаду 2006 года в Турине, где наши женщины завоевали две бронзы. Это сделала Альбина Ахатова. А также два золота – личное у Светланы Ишмуратовой и эстафетный успех, где победили мощнейших немок. Сейчас такие результаты можно назвать фантастикой.

На этапе Кубка мира в Поклюке мне удалось поговорить с Польховским о специфике его нынешней работы, о текущих делах в российской сборной и перспективах на чемпионат мира.

Польховский стал вице-президентом СБР по обеспечению сборных команд

— Валерий Николаевич, давно вас не было на Кубке мира в форме сборной России. Соскучились?

— Да, немного соскучился по работе в сборной, признаюсь. Понятно, что за время моего отсутствия сменилось целое поколение. По сути дела, с 2012 года я не касался сборной России напрямую. Конечно, мы встречались, работая со сборной Казахстана. Но это были более неформальные встречи. А это действительно мой первый выезд на этап Кубка мира в составе сборной России за долгое время.



— Какие цели у вас по работе в Поклюке?

— Я встречаюсь с командой, мы общаемся со спортсменами, тренерским штабом. Проводим совещания, отдельно обмениваемся мнениями по дальнейшей подготовке. Идёт рабочий процесс.



— Насколько вы будете вовлечены в активную работу на этапах Кубка мира? Или всё-таки ваша работа будет более офисной?

— На сегодняшний момент никто не имеет права вмешиваться в работу тренерского штаба. Потому что они наделены правами от министерства спорта, олимпийского комитета, Союза биатлонистов России. Тренеры должны планомерно работать, выстраивать свою программу, чтобы реализовать её на главном старте – чемпионате мира. Они идут туда целенаправленно. А уж, насколько правильной была это подготовка, покажет чемпионат мира. Задача СБР – помочь тренерскому штабу в организационном и финансовом плане. Этим мы и занимаемся.

Выбор без осуждения. Почему Польховский и Хованцев — это круто Новый глава СБР взялся за дело и рекомендовал назначить тренеров, умеющих побеждать. Первая реакция уже есть — Тихонов в ярости.

— Когда к вам обратились с предложением вернуться на работу в СБР?

— Переговоры шли в декабре месяце. У нас был конструктивный диалог, по итогам которого я принял решение согласиться на эту работу. Мы пришли в единому мнению в итоге.



— Вы могли вернуться в российский биатлон ещё полтора года назад, но тогда что-то не получилось. Что изменилось с тех пор?

— Давайте я пока не буду комментировать эту ситуация. Моя позиция – идти вперёд и помогать российскому биатлону. Понятно, что по взмаху волшебной палочки ничего не изменится. Не только у нас в команде, но и в любой другой команде. Успехи норвежской и французской команды были заложены гораздо раньше. Это специалисты прекрасно понимают. Болельщики это понимают. Поэтому нам надо спокойной двигаться вперёд.

— То, что вы увидели в Поклюке в исполнении сборной России, порадовало?

— Были сделаны позитивные шаги. Если брать мужскую индивидуальную гонку, с лыжным ходом есть проблемы. Это надо признать. По стрелковой части была надежда на Логинова и Гараничева вплоть до последнего рубежа. К сожалению, они завалили свою стрельбу на последней стойке. Я виделся с ними сегодня утром, они сильно переживают. Но мне понравилось, что они сохраняют позитив, анализируют свои ошибки и знаю, как работать дальше. После мужской гонки мы провели собрание, где дали советы девушкам.



— Помогли ли им эти советы?

— Кто-то из них справился, кто-то – не очень. Зная цену промаха, мы рекомендовали девушкам обратить внимание на стрельбу. Вроде бы, всё шло нормально в начале, но ближе к середине гонки, на втором и третьем рубежах, у некоторых девочек как у Кати Юрловой и Кристины Резцовой, начались промахи. Это не говорит о том, что они не способны делать ноль на рубежах. Главное, что у них есть правильный настрой. Они пытались навязать борьбу лидерам. Некоторые даже слишком. Я говорю о Кристине Резцовой. Она буквально на первом круге съела Катю Юрлову. А Катя – спортсмен высокого уровня. Но, видимо, сыграл свою роль азарт молодой спортсменки. Кристина хотела показать, что может многое. Это ей сегодня помешало. Тем не менее, она не расклеилась, отработала с одним промахом. Шаг вперёд она сделала.

Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

— Последнее время совсем не получаются гонки у Светланы Мироновой.

— У Светы было хорошее начало. А потом она, видимо, увлеклась гонкой и немного забыла про стрельбу. Тем не менее, по её движениям мне показалось, что она начинает отходить от спада. Время ещё есть. Тренеры не ставят её в завтрашние эстафеты. Там видно будет с масс-стартом. Если так получится, что соревнования для неё закончатся досрочно, то она уже приступит к подготовке к чемпионату мира.

— В целом со стрельбой у команды более или менее нормально. За исключением отдельных провалов. А вот где взять резерв по скорости, ведь даже совсем без промахов наши лидеры не смогли бы побороться за медали?

— Я думаю, что надо всё же дождаться чемпионата мира и тогда уже оценить, как была выстроена подготовка к сезону. Тогда мы уже увидим, где была сделана правильная работа, а где – нет. Возможно, были допущены ошибки со сбором между декабрьскими и январскими этапами. Давайте чуть-чуть ещё подождём.



— Болельщики очень сильно переживают за сборную. Есть ли у них шанс увидеть реальную борьбу за медали на чемпионате мира?

— Шанс никогда не умрёт. Шанс всегда есть. В биатлоне всегда случаются чудеса. Надо понимать, в какой ситуации находится каждый спортсмен. Если перед сезоном была проделана недостаточная работа, то даже горный сбор перед чемпионатом мира не факт, что поможет. Но мы, конечно же, приложим все силы, чтобы успешно выступить в Антхольце. Не сомневайтесь.