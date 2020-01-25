Главная надежда российского биатлона провалила начало года. Что происходит с Мироновой?

Молодая россиянка блестяще начала сезон, но потом что-то пошло не так. Чего нам ждать от талантливой биатлонистки на чемпионате мира?

И бежала и стреляла

Светлана Миронова подходила к этому сезону в статусе восходящей звезды мирового биатлона. Уверенно выигранный национальный отбор, хорошее межсезонье. То, что молодая россиянка умеет быстро бежать, было понятно давно. То, что она в последние годы прибавила в стрельбе, тоже все знали. И надеялись, что этот прогресс позволит ей бороться за призы если не каждой гонке, то в каждой второй как минимум.

И Миронова отлично начала сезон. В первой гонке она показала второй ход. Да, намазала трижды, но всё равно осталась в топ-15. А это показатель класса. Первый личный подиум пришёл уже на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда Светлана с промахом стала третьей. С промахом! И это она ещё и практически упала на трассе, столкнувшись с одной из спортсменок. А её «стойка» в эстафете Эстерсунда вообще уверила, что проблема со стрельбой решена.



И даже спринт в Анси, где никто из сборной России не бежал из-за проблем с лыжами, стал для Мироновой почти триумфальным. Россиянке не хватило совсем немного, чтобы попасть на подиум во втором спринте подряд. Светлана остановилась всего в нескольких секундах от заветного пьедестала. И ещё раз повторюсь это случилось тогда, когда и мужская, и женская команда испытывали большие неполадки с сервисом. Масс-старт в Анси у Мироновой не получился, но тогда казалось, что это единичный случай, а не затяжной спад.

Российские биатлонистки показали готовность к чемпионату мира. Всё плохо О медалях речи не шло. Только о чистой стрельбе. Справилась одна Ирина Старых, которая совсем не бежала.

Первый тревожный симптом и начала спада

Новый год начался тоже не так и плохо. В спринте Оберхофа 25-летняя россиянка стала 19-й с двумя промахами. Без них боролась бы за медаль. А вот после масс-старта стало тревожно. Миронова промахнулась 10 раз и стала 29-й из 30 участниц. К слову, 30-й тогда стала другая россиянка Лариса Куклина, промахнувшись аж 11 раз.



Если это был тревожный звоночек, то в Рупольдинге прозвенел колокол. В спринте Светлана показала худший результат в своей карьере, заняв 77-е место. С тремя промахами. Напомню, что с теми же тремя промахами в спринте Эстерсунда Миронова была 15-й. Чувствуете разницу? Понятно, что в пасьют россиянка не попала, а в эстафету тренеры решили её не ставить.



И вот в Поклюке случилась ещё один провал. Миронова промахнулась семь раз и заняла 69-е место в индивидуальной гонке. Единственное, что немного вселяло оптимизм, это лыжный ход спортсменки. 15-е время не выглядело провальным, но, к сожалению, биатлон – это не только лыжный ход. Казалось бы, налаживающаяся стрельба снова дала промашку.

В наш биатлон вернулся тренер-победитель! Помните, как россиянки блистали при Польховском? Валерий Польховский возглавлял женскую сборную на триумфальной Олимпиаде в Турине. Сможет ли он вернуть наш биатлон в элиту?

Тренеры и руководство верят в Миронову

Перед началом сезона президент СБР Владимир Драчёв говорил о том, что главные медальные надежды в женской сборной России связаны именно с Мироновой. Даже несмотря на последние серьёзные провалы, руководство нашего биатлона сохраняет веру в спортсменку. Мне удалось пообщаться в Поклюке с вице-президентом организации Валерием Польховским, который совсем недавно вернулся к работе на благо российского биатлона.



Валерий Николаевич увидел в движениях Светланы на трассе положительную динамику и отметил, что спортсмена постепенно возвращается к оптимальной форме. Она попала в масс-старт, и я думаю, что ей обязательно его надо бежать. Мироновой дали отдохнуть в эстафетах, поэтому в личной гонке ей надо показать себя и уйти на подготовку к чемпионату мира в хорошем настроении.



Старший тренер женской сборной Виталий Норицын также много работает над тем, чтобы Светлана вернулась к тем позициям, которые от неё ждут все болельщики. В нашей женской сборной давно не было такой потенциально сильной и быстрой биатлонистки. Поэтому очень не хочется в очередной раз разочаровываться в российском биатлоне и терять надежду на светлое будущее. А вот, наступит оно или нет, зависит в том числе и от Светланы Мироновой, в руках и ногах которой будет успешное выступление на мировом первенстве в солнечном Антхольце.