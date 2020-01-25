Россия – больше не биатлонная держава? Нас обыгрывают даже Латвия с Кореей!

Сборная России вновь осталась без медалей в очередных гонках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Теперь уже не в личных, а в эстафетных. Ни в сингл-миксте, ни в смешанной эстафете не было ни единого шанса зацепиться за тройку сильнейших. И самое страшное, что борьба в лучшем счёте за шестёрку – это и есть уровень нашей команды.

Женщины спасли российский биатлон от нового позора. Кто бы мог подумать?! Логинов и Елисеев в долгу перед российскими биатлонистками. Наши девушки едва не совершили чудо в смешанной эстафете.

Дно уже близко?

То, что случилось в сингл-миксте, чётко показало готовность российских спортсменов. Тринадцатое место. Еле передвигающие ноги в конце своих этапов Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Десять дополнительных патронов при такой скорости – это как пара гирь на ногах.



Падение Латыпова на первом круге первого этапа при таком итоговом результате вряд ли можно рассматривать, как оправдание. Хотя старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров и заострил на этом внимание.



Но как тогда объяснить, что наших спортсменов хватает только на один короткий круг?

Дать на этот вопрос прямой и простой ответ никто не может и не хочет: спортсмены говорят, что не знают и не понимают, тренеры убеждают, что готовятся к чемпионату мира, а когда эта отмазка не катит, рассказывают, что многие готовились по своей программе. Виноваты личные тренеры?



Критиковать – легче всего. Написал, что всё плохо и сиди ровно, ведь это же правда. Но если тренеры признают, что ошиблись в подготовке, будет хотя бы понятно. Какие претензии могут быть конкретно к Латыпову и Резцовой, которые отдали на дистанции все силы без остатка? Проблема в том, что сил нет вообще.



Посмотрите, кому проиграли россияне, если исключить традиционно сильные биатлонные державы: Эстония (второе место!), Канада (четвёртое место), Швейцария (шестое место), Латвия (седьмое место), Корея (с бывшими россиянами в составе и кругом штрафа – восьмое место).



Не самый сильный состав у нас бежал в сингл-миксте? Так и у других команд были далеко не сильнейшие.

Российские биатлонистки показали готовность к чемпионату мира. Всё плохо О медалях речи не шло. Только о чистой стрельбе. Справилась одна Ирина Старых, которая совсем не бежала.

Отставание вместо гандикапа

Ну а классическая смешанная эстафета только подтвердила тот уровень, на котором сейчас находится вся команда.



На фоне общей неготовности слова тренеров о том, что Матвей Елисеев и Александр Логинов должны привезти гандикап, выглядели, как насмешка. Именно такую задачу поставили перед



биатлонистами, которые выглядят просто загнанными. Может, лидеров сборной России стоило поберечь, а не заставлять бежать?

Ну не готова сейчас команда на подвиги – ни мужчины, ни женщины. В результате Лариса Куклина отправилась на свой этап с отставанием в 1 минуту и 40 секунд. По 50 секунд отставания на первом и втором этапах. Куклина отстреляла очень быстро, допустив один промах последним выстрелом на стойке, но что толку?



Если функционально не готовы, то ничего не сделаешь.



Ирина Старых вообще обошлась без промахов и даже подняла нашу команду на четвёртое место. К ней ни единой претензии.



И вроде бы в итоге – приемлемый результат, только не нужно забывать, что практически ни одна из команд, кроме России, не выставила сильнейшие составы.