Ой, вот так Оя! Очаровательная Регина вдохновила весь биатлонный мир

Эстония преподнесла главную сенсацию этого сезона на Кубке мира по биатлону. Рене Захна и Регина Оя завоевали серебряные медали одиночной смешанной эстафеты. Это первая медаль Эстонии вообще за всё время выступлений на Кубке мира! Грандиозное достижение. А то, как здорово Регина Оя провела последний круг этой гонки, запомнится болельщикам надолго. Она даже догоняла лидирующую француженку, и кто знает, как бы всё закончилось, будь дистанция метров на 500 длиннее.

Регина помимо биатлона серьёзно занимается учёбой и совмещает походы в университет со спортом. Сначала она сидит на парах и сдаёт экзамены, а потом приезжает на подиум Кубка мира, опережая сборную России почти на полторы минуты. Эстония – вторая. Россия – 13-я. Оя вдохновила весь биатлонный мир, показав, что на Кубке мира способны побеждать не только 2-3 сборные, а даже те, от кого этого совсем не ждёшь. После окончания эстафеты я пообщался с эстонской красоткой и узнал, как ей удаётся всё успевать.

— Регина, какие мысли проносились в вашей голове, когда вы уходили на последний круг эстафеты, сражаясь за подиум?

— Это было сложно! Потому что я понимала, что есть шанс, что мы останемся без медали и финишируем четвёртыми. Плюс когда канадка обогнала меня, это было не лучшее чувство. Я очень устала после индивидуальной гонки, не было никакой свежести. Но потом я где-то откопала в себе силы и рванула в подъём. А потом уже знала, что финиш совсем рядом. Надо было только спуститься с горы. В тот момент мне было очень тяжело, но в то же время знала, что осталось потерпеть несколько сотен метров (улыбается). Стиснула зубы и поборолась до конца, чтобы знать, что я отдала все силы и ни о чём потом не сожалеть.



— Ваш последний круг был очень впечатляющим. Это была часть стратегия или просто сохранили больше сил, чем соперницы?

— Мы бежали 7,5 км, так что это не такая уж короткая дистанция. По сути, это как обычный спринт. Я не пошла на все деньги на первых кругах, это скажу точно. Но и нельзя сказать, что я прогуливалась. Мне везло, что попадались сильные попутчицы, и я держала их темп. А потом просто рванула как могла, и всё сработало! Сейчас у меня даже нет толкового объяснения, как мне это удалось (смеётся).

— Ваш напарник по эстафете был 102-м в индивидуальной гонке. Вы сами финишировали в шестом десятке. Как вам удалось настолько преобразиться?

— Я сама не знаю! Это всё до сих пор очень странно (улыбается). Мы знали, что в таких эстафетах надо быстро и точно стрелять. Конечно, шустро бежать тоже хорошо, но не в той степени, в которой это необходимо в других дисциплинах. Стрельба сегодня принесла нам медаль.

— Вы до сих пор учитесь в университет и параллельно выступаете на Кубке мира. Совмещать серьёзную учёбу и биатлон – это вообще реально?

— И да, и нет. Иногда это прикольно. Особенно весной, когда заканчивается сезон на Кубке мира, и я могу переключиться на что-то другое. Вообще моя жизненная позиция – делать то, что нравится, и то, что круто.

— Какая у вас специализация в университете?

— Связи с общественностью и скандинавские языки. Я не беру слишком много предметов, хочу концентрироваться на том, на что у меня хватает времени. Это очень интересно. В жизни главное найти баланс. Конечно, я хочу хорошо учиться. Иначе зачем вообще ходить в университет? Мне ещё предстоит несколько лет учёбы, но это нормально. Учёба помогает мне развиваться как личность. Спортивная карьера не вечная, поэтому я хочу знать, что у меня есть запасной план, если что-то пойдёт не так в биатлоне.



— Получается, что вы именно ходите в университет, а не просто берёте онлайн-курсы как некоторые спортсмены?

— Да, я хожу физически в университет (улыбается). Но и онлайн-курсы тоже беру, конечно. Спасибо современным технологиям, что у нас сейчас есть такая возможность.



— Онлайн-курсы – это немного скучновато. Веселее же ходить и общаться с другими студентами, не так ли?

— Да-да, веселее (смеётся). Но есть и обратная сторона. Скажем, в ноябре мне как спортсмену не очень хочется ходить в место, где собирается большое количество людей, потому что есть большой риск заразиться, подцепить простуду. Так что я стараюсь связываться с учителями как онлайн, так и лично. Связи с общественностью – это ведь моя специальность (улыбается).

— Вы установили планку очень высоко сегодня. Особенно для сборной Эстонии, для которой это вообще первый подиум на Кубке мира. Как теперь жить дальше?

— Все говорят, что теперь на меня будет оказываться большое давление. Но ведь такие гонки – это то, ради чего мы вообще занимаемся тем, чем занимаемся. Мы хотим быть на подиуме. Мы мечтали об этом, когда были маленькими. Это нельзя принимать как что-то негативное. Конечно, у вас будут плохие дни, когда всё будет валиться из рук. Но сегодня я очень рада и не хочу думать ни о каком стрессе!

— Теперь вас ожидают бурные празднования?

— Надеюсь на это! Наверное, отпраздную тортиком (смеётся). Это удивительный результат для всей команды – тренеров, сервисёров. Я всегда знала, что кто-то из нас сможет подняться на подиум, я правда верила в это. Это тяжёлая физическая работа, но иногда она дарит вам настоящее счастье. Даже если не получится отпраздновать как следует сегодня, то не сомневайтесь, после окончания сезона мы отпразднуем как надо (улыбается).



— Вы уже включали свой телефон после гонки?

— Только на секундочку. Уже увидела, что там творится сумасшествие. Так что сохраню прочтение всех поздравлений на вечер!