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Дмитрий Губерниев уверен, что Россия выиграет три медали на чемпионате мира по биатлону

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
«Похоронить себя мы всегда успеем». Губерниев грезит полётом на биатлонный Марс
Несмотря на антирекорд, он уверен, что российский биатлон ещё полетит к звёздам. И даже знает, сколько медалей будет у сборной на ЧМ-2020.
Биатлон / Кубок мира 0

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев считает, что сборная России выиграет медали на предстоящем чемпионате мира. И даже знает, сколько именно. И уже готов петь гимн России на церемонии награждения.

В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев восхищается красоткой-биатлонисткой по фамилии Оя, сравнивает себя с Александром Большуновым, Йоханнесом Бё и Терезой Йохауг и рассказывает о полётах в космос.

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Дмитрий снова рубит по родному биатлону с плеча. Честно говорит и про «халявщиков», и про «мамок-нянек», и даже про конфликт с Тихоновым.

«На чемпионате мира выиграем три медали!»

У наших тренеров здравый и профессиональный подход к делу. Поэтому ребята с девчонками им доверяют. Кстати, я больше верю в женскую команду. Хочу, чтобы мужики подтянулись. Уверен, что на чемпионате мира мы не останемся без наград. Думаю, что мы выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, но я почему-то убеждён, что когда снизу нам постучали, начнётся всплытие. Скоро покажется перископ нашей подводной лодки в первой смешанной гонке на чемпионате мира, а дальше мы неуклонно начнём всех побеждать.

У меня есть ощущение, что тренеры немного начудили с подготовкой. Они сами это понимают. Но ключевое слово здесь не «начудили», а «немного». Поэтому я думаю, что они знают, как выплыть из ситуации. Но соперники тоже не будут стоять на месте, а будут сильно прибавлять, поэтому нам надо сделать четыре шага вперёд, когда соперники сделают два. В состоянии ли мы это сделать? А почему нет?! Проиграть мы всегда успеем, а вот выиграть – надо потрудиться.

«Тренера назначают, чтобы потом уволить»

До Олимпиады остаётся два года, и я убеждён, что в тренерском штабе возможны изменения. В этом плане не случаен приход на пост вице-президента СБР Валерия Польховского. Понятно, что он сейчас смотрит больше со стороны, но дальше наверняка последуют какие-то решения в случае неудач. Тренера назначают, чтобы его потом уволить. Это нормально. Такая работа. Польховский сейчас очень осторожно присматривается к тому, что происходит, но я не сомневаюсь в его тренерских качествах. Правда, сейчас он работает не тренером, а вице-президентом. Поэтому он осторожничает, выбирает слова, мотает на ус. А вот какие решения последуют, лучше спросить у самого Валерия Николаевича.

«Биатлону нужны такие девчонки как красотка Оя»

Сенсация эстонцев в сингл-миксте назревала, потому что они уже были пятыми в Эстерсунде в этой дисциплине. И здесь это образец того, как надо бороться за свою команду маленькой, но гордой страны. Эстонцы – большие молодцы, и я их горячо поздравляю с этим успехом. Кстати, неслучайно снова приехали мои друзья-телевизионщики из Эстонии, которые бурно радовались этой медали. Ну а Регина Оя – настоящая красотка. Такие девчонки нам нужны в биатлоне.

Успех Эстонии – укор не только сборной России. Они ведь опередили не только нас, но и многие другие страны. Опередили весь остальной мир кроме Франции. Для нас это урок и возможность порадоваться тому, как маленькая страна может стать большой в биатлоне. Теперь на чемпионате мира в сингл-миксте они будут котироваться как одни из фаворитов.

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Красотка Оя победила сборную России в эстафете и отпразднует это тортиком.

«Стрельцов – один из главных героев этапа»

Кирилл Стрельцов, безусловно, один из главных позитивных героев этого этапа. При этом я уверен, что и Карим Халили тут не потерялся бы. Но нет худа без добра. Пожелаем удачи Кариму на юниорском чемпионате мира, четыре гонки которого покажет «Матч ТВ». Стрельцов – образец того, как надо не тушеваться, не бояться авторитетов, а идти вперёд. Что касается состава, который поедет на последний сбор перед чемпионатом мира, я с ним согласен. Это сильнейшие люди на данный момент.

От чемпионата мира в Антхольце я жду в первую очередь результата. Но я хочу сказать, что у нас самая мощная и рейтинговая программа в истории спортивного телевидения России. Самая профессиональная. Если вы смотрите работу любой другой студии на канале «Матч ТВ», то мы пребываем в роли Йоханнеса Бё, Александра Большунова, Терезы Йохауг и всех остальных звёзд мирового спорта. Поэтому все остальные тянутся за нами, и мы не собираемся снижаться планку. И я в том числе.

«Верю, что у нас найдётся Королёв, который отправит Гагарина в полёт»

Здесь вопрос, когда придёт результат в российском биатлоне. Мы работаем на сто процентов для этого. Президент IBU Олле Далин сегодня сказал мне, что восхищается работой моей команды. У нас с ним был деловой завтрак. Поэтому, когда придут победы, мы раскроемся ещё по-новому. Нам хочется рассказывать о российских победах, о наших звёздах, о результатах. Похоронить себя мы всегда успеем, а вот выжить, полететь к звёздам, высадиться на биатлонный Марс – вот тут надо постараться.

Но я всё-таки верю в наших тренеров. Верю, что найдётся Сергей Павлович Королёв, который отправит Юрия Гагарина в полёт. Он облетит землю, вернётся, и мы все вместе споём гимн России на церемонии награждения. Кто это будет? Я не знаю. Но мне почему-то кажется, что это будет кто-нибудь из женщин. А там и мужчины подтянутся!

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