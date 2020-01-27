«Похоронить себя мы всегда успеем». Губерниев грезит полётом на биатлонный Марс

Несмотря на антирекорд, он уверен, что российский биатлон ещё полетит к звёздам. И даже знает, сколько медалей будет у сборной на ЧМ-2020.

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев считает, что сборная России выиграет медали на предстоящем чемпионате мира. И даже знает, сколько именно. И уже готов петь гимн России на церемонии награждения.



В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев восхищается красоткой-биатлонисткой по фамилии Оя, сравнивает себя с Александром Большуновым, Йоханнесом Бё и Терезой Йохауг и рассказывает о полётах в космос.

«Нам нужен конструктив, а не вопли». Губерниев знает, как спасать российский биатлон Дмитрий снова рубит по родному биатлону с плеча. Честно говорит и про «халявщиков», и про «мамок-нянек», и даже про конфликт с Тихоновым.

«На чемпионате мира выиграем три медали!»

У наших тренеров здравый и профессиональный подход к делу. Поэтому ребята с девчонками им доверяют. Кстати, я больше верю в женскую команду. Хочу, чтобы мужики подтянулись. Уверен, что на чемпионате мира мы не останемся без наград. Думаю, что мы выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, но я почему-то убеждён, что когда снизу нам постучали, начнётся всплытие. Скоро покажется перископ нашей подводной лодки в первой смешанной гонке на чемпионате мира, а дальше мы неуклонно начнём всех побеждать.



У меня есть ощущение, что тренеры немного начудили с подготовкой. Они сами это понимают. Но ключевое слово здесь не «начудили», а «немного». Поэтому я думаю, что они знают, как выплыть из ситуации. Но соперники тоже не будут стоять на месте, а будут сильно прибавлять, поэтому нам надо сделать четыре шага вперёд, когда соперники сделают два. В состоянии ли мы это сделать? А почему нет?! Проиграть мы всегда успеем, а вот выиграть – надо потрудиться.

«Тренера назначают, чтобы потом уволить»

До Олимпиады остаётся два года, и я убеждён, что в тренерском штабе возможны изменения. В этом плане не случаен приход на пост вице-президента СБР Валерия Польховского. Понятно, что он сейчас смотрит больше со стороны, но дальше наверняка последуют какие-то решения в случае неудач. Тренера назначают, чтобы его потом уволить. Это нормально. Такая работа. Польховский сейчас очень осторожно присматривается к тому, что происходит, но я не сомневаюсь в его тренерских качествах. Правда, сейчас он работает не тренером, а вице-президентом. Поэтому он осторожничает, выбирает слова, мотает на ус. А вот какие решения последуют, лучше спросить у самого Валерия Николаевича.

«Биатлону нужны такие девчонки как красотка Оя»

Сенсация эстонцев в сингл-миксте назревала, потому что они уже были пятыми в Эстерсунде в этой дисциплине. И здесь это образец того, как надо бороться за свою команду маленькой, но гордой страны. Эстонцы – большие молодцы, и я их горячо поздравляю с этим успехом. Кстати, неслучайно снова приехали мои друзья-телевизионщики из Эстонии, которые бурно радовались этой медали. Ну а Регина Оя – настоящая красотка. Такие девчонки нам нужны в биатлоне.



Успех Эстонии – укор не только сборной России. Они ведь опередили не только нас, но и многие другие страны. Опередили весь остальной мир кроме Франции. Для нас это урок и возможность порадоваться тому, как маленькая страна может стать большой в биатлоне. Теперь на чемпионате мира в сингл-миксте они будут котироваться как одни из фаворитов.

Ой, вот так Оя! Очаровательная Регина вдохновила весь биатлонный мир Красотка Оя победила сборную России в эстафете и отпразднует это тортиком.

«Стрельцов – один из главных героев этапа»

Кирилл Стрельцов, безусловно, один из главных позитивных героев этого этапа. При этом я уверен, что и Карим Халили тут не потерялся бы. Но нет худа без добра. Пожелаем удачи Кариму на юниорском чемпионате мира, четыре гонки которого покажет «Матч ТВ». Стрельцов – образец того, как надо не тушеваться, не бояться авторитетов, а идти вперёд. Что касается состава, который поедет на последний сбор перед чемпионатом мира, я с ним согласен. Это сильнейшие люди на данный момент.



От чемпионата мира в Антхольце я жду в первую очередь результата. Но я хочу сказать, что у нас самая мощная и рейтинговая программа в истории спортивного телевидения России. Самая профессиональная. Если вы смотрите работу любой другой студии на канале «Матч ТВ», то мы пребываем в роли Йоханнеса Бё, Александра Большунова, Терезы Йохауг и всех остальных звёзд мирового спорта. Поэтому все остальные тянутся за нами, и мы не собираемся снижаться планку. И я в том числе.

«Верю, что у нас найдётся Королёв, который отправит Гагарина в полёт»

Здесь вопрос, когда придёт результат в российском биатлоне. Мы работаем на сто процентов для этого. Президент IBU Олле Далин сегодня сказал мне, что восхищается работой моей команды. У нас с ним был деловой завтрак. Поэтому, когда придут победы, мы раскроемся ещё по-новому. Нам хочется рассказывать о российских победах, о наших звёздах, о результатах. Похоронить себя мы всегда успеем, а вот выжить, полететь к звёздам, высадиться на биатлонный Марс – вот тут надо постараться.



Но я всё-таки верю в наших тренеров. Верю, что найдётся Сергей Павлович Королёв, который отправит Юрия Гагарина в полёт. Он облетит землю, вернётся, и мы все вместе споём гимн России на церемонии награждения. Кто это будет? Я не знаю. Но мне почему-то кажется, что это будет кто-нибудь из женщин. А там и мужчины подтянутся!