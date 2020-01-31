Чемпионат мира ещё продолжается, а в активе россиян уже четыре медали, две из которых золотые.

Российские юниоры побеждают на чемпионате мира по биатлону. Срочно всех в сборную?

Две золотые медали, серебро и бронза на чемпионате мира по биатлону. Это фантазии президента СБР Владимира Драчёва в отношении взрослой сборной и реальность того, что происходит на чемпионате мира среди юниоров, проходящем в Швейцарии. Хоть что-то позитивное в российском биатлоне случается.

«Давайте не думать об антирекордах». В сборной России по биатлону надеются на чудо? Главные люди нашего биатлона обещают, что на главном старте сезона всё будет в порядке. Вы им верите?

Семь лет доминирования

Эстафеты всегда были показательными для биатлона. Так вот, в юниорской эстафете на чемпионатах мира мужская сборная России не проигрывает уже семь лет подряд! Меняются поколения спортсменов, а традиция продолжается.

На сей раз чемпионами стали Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов и Карим Халили (для него это третий титул подряд). Если посмотреть на статистику, то можно только удивляться, как со штрафным кругом и 14 дополнительными патронами выиграть у немцев, стрелявших практически безупречно (всего три доппатрона) целых 20 секунд. Наши юниоры показали отличную скорость на дистанции, убедительно продемонстрировав разницу со снайперами-тихоходами.

Сборная России выиграла эстафету на юниорском ЧМ по биатлону, несмотря на штрафной круг

Юношеская российская команда также завоевала медаль. Пусть это не золото, а бронза, но после 8-го места в прошлом году результат просто шикарный. Призёрами стали Андрей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв. Домичек, кстати, совсем недавно стал победителем юношеской Олимпиады в Лозанне.

Серебро для России и дисквалификация для Украины

Юниорки впервые в истории разыгрывали эстафетные медали четвёрками – до 2020 года эстафеты проводились в формате трёх участниц.

Такое новшество для сборной России стало удачным. Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко даже с кругом штрафа всего 15 секунд в итоге уступили сборной Франции, которая затратила на один доппатрон больше, но избежала кругов. До этого наши девушки поднимались на вторую ступень пьедестала в 2015 году. Жаль, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы повторить победу 2011-го.

Россиянки завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Кстати, состав нашей команды вполне мог быть и иным. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, ранее выступавшие за Россию, также принимали участие в эстафетной юниорской гонке в Ленцерхайде. В составе сборной Украины вместе с Любовью Кипяченковой они заняли седьмое место. Правда, после финиша украинки были дисквалифицированы, поскольку Бех на своём этапе вместо того, чтобы уйти на штрафной круг, взяла четвёртый дополнительный патрон и закрыла мишень.

Летом 2018 года три россиянки буквально сбежали из России вместе с тренером Ильёй Лопуховым. Сначала в Беларусь, а когда там не получилось найти работу, перебазировались на Украину.

Разные методики ведут к успеху

В личных гонках в Швейцарии на счету сборной России одна медаль, но золотая!

В индивидуальной гонке победу одержала Анастасия Халиуллина, которая не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и больше чем на минуту определила ближайшую из преследовательниц. Анастасии Шевченко не хватило 4 секунд, чтобы стать бронзовым призёром.

Мама и личный тренер чемпионки Екатерина Халиуллина объяснила, что успешное выступление сборной России в Ленцерхайде (а чемпионат ещё продолжается, впереди спринты и пасьюты), связано с методикой подготовки и системой отбора.

Первый тренер Логинова сравнила подготовку юниорской и взрослой сборных России

В интервью News.Ru она рассказала, что тренерский штаб позволил спортсменкам готовиться в тех условиях, в которых им было удобно. Кто-то готовился с основной юниорской командой, кто-то – в своих региональных сборных, а кто-то – в резервном составе взрослой сборной России.

На чемпионат мира спортсмены отбирались не по итогам каких-то стартов, а на отборочных соревнованиях, которые были проведены в самые удобные сроки, чтобы потом спокойно восстановиться. И в команду попали лучшие на сегодняшний день, а не те, кто сильнее всех выглядел осенью.