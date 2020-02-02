В российском биатлоне вырос большой талант! Халили готов усилить сборную уже сейчас

Наши биатлонисты на взрослом уровне совсем не радуют болельщиков в последнее время. Слово «антирекорд» мы слышим чаще, чем какое-либо другое применительно к сборной России. А в преддверии чемпионата мира в Антхольце хочется где-то получить положительные эмоции. И они пришли с юниорского мирового первенства в Швейцарии, где наши ребята выступили просто блестяще!

В общем зачёте сборные России и Норвегии поделили победу. Главными звёздами стали наши Анастасия Шевченко и Карим Халили. То, что выдал Карим на последнем круге в гонке преследования, может говорить только об одном: в нашем биатлоне вырос большой талант, который тренеры просто не имеют право потерять.

Российские юниоры побеждают на чемпионате мира по биатлону. Срочно всех в сборную? Чемпионат мира ещё продолжается, а в активе россиян уже четыре медали, две из которых золотые.

Халили надо брать в Антхольц

Карим уже успел дебютировать на взрослом Кубке мира в этом сезоне. Молодой россиянин здорово выступил в Оберхофе, где в эстафете был очень хорош. В Рупольдинге немного не получилось, но там большие проблемы были у всей команды. Халили из Германии отправился на юниорское первенство и стал чемпионом мира в эстафете. Однако не это выступление запомнится болельщикам надолго. В гонке преследования россиянин стартовал пятым, промазал пять раз и уходил на завершающий круг на шестой позиции, проигрывая лидерам около 20 секунд.



Казалось бы, шансов побороться за медаль нет. Так думали многие, но только не Карим, который на последнем круге рванул так, что едва не выиграл гонку! Будь дистанция на 100 метров длиннее, Халили опередил бы немца Ритмюллера. Да и без этих 100 метров россиянин мог вы выиграть, если бы чуть удачнее прошёл последний поворот перед выходом на финишную прямую.



Такого финишного круга у наших мужчин я не припомню со времён Антона Шипулина. По лыжному ходу Карим опередил всех почти на 30 секунд, включая очень скоростного норвежца Сорума. Уверен, что Халили заслужил быть вызванным на взрослый чемпионат мира. Спортсмен, очевидно, находится в отличной форме. Хватит уже мариновать таланты в резерве. Тем более чем тренерский штаб реально рискует в этой ситуации?

«Давайте не думать об антирекордах». В сборной России по биатлону надеются на чудо? Главные люди нашего биатлона обещают, что на главном старте сезона всё будет в порядке. Вы им верите?

Шевченко – ещё одна надежда России

Анастасия Шевченко выиграла две золотые и одну серебряную медали на юниорском первенстве в Швейцарии. Молодая россиянка выглядела не так ярко на лыжне, как Карим Халили, но зато взяла своё за счёт безупречной стрельбы в связке спринт — пасьют. Анастасия не допустила ни одного промаха за шесть рубежей и заслуженно принесла стране и себе две победы.



Шевченко, вне всякий сомнений, ещё одна большая надежда сборной России по биатлону. Прошлый сезон получился у юной спортсменки очень непростым. Во многом из-за конфликта с Полиной Шевниной на одном из этапов юниорского Кубка, где Настя выступила в роли жертвы, а Полина была временно отлучена от сборной. К счастью, сейчас всё позади, и Шевченко сделала серьёзную заявку на попадание в основу если не в этом, то в следующем сезоне.



Почему я уделил Анастасии чуть меньше внимания, чем Кариму Халили, который выиграл меньше золота? В современном биатлоне очень важен лыжный ход. И Шевченко необходимо сильно добавить в этом компоненте, чтобы достойно выглядеть на Кубке мира. В победной гонке преследования Настя проиграла более минуты ходом, и я думаю, вы примерно представляете, насколько вырастет отставание на взрослом уровне.

Биатлонисту Халили до золота ЧМ среди юниоров в пасьюте не хватило 0,6 секунды

Россия и Норвегия всех уничтожили

На юниорском первенстве в Швейцарии за победу в неофициальном общем зачёте боролись всего две страны – Россия и Норвегия. Все остальные были далеко позади, в том числе и Германия с Франций. В итоге россияне и норвежцы выдали абсолютно идентичные показатели по количеству и качеству медалей – пять золотых, три серебряные и одна бронзовая.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в одном из недавних интервью заявил, что сейчас нужно смотреть на вещи глобально и не оценивать работу СБР только по результатам взрослой сборной. Что ж, у Владимира Петровича и его команды есть отличная группа молодых биатлонистов, которым нужна помощь при переходе на взрослый уровень.



Сколько раз мы видели картину, когда россияне уничтожают всех по юниорам, а потом куда-то исчезают или показывают такие результаты, от которых хочется рыдать. Примеров хватит на отдельный материал. Так что у Драчёва и тренерского штаба основной и резервной сборной есть прекрасная возможность доказать, что они умеют работать с молодёжью. Иначе скрыть провал основной команды будет попросту нечем.