В наш биатлон уже никто не верит. Но сборная России приятно удивит на чемпионате мира

В российский биатлон сейчас, похоже, не верит даже его президент Владимир Драчёв, призывающий не смотреть на результаты предстоящего чемпионата мира в Антхольце. Однако у российских спортсменов есть уникальная способность добиваться результата тогда, когда от них этого совсем не ждут. Вспомним футбольный Евро-2008, куда мы пробились чудом или домашний ЧМ-2018, перед которым команда Станислава Черчесова проиграла почти всем, кому можно.

Перед прошлогодним мировым первенством по биатлону в Эстерсунде в Россию тоже мало кто верил, а закончилось всё вполне неплохо – тремя медалями. Сейчас многие биатлонные эксперты и звёзды прошлого предсказывают отсутствие медалей для российской команды и полный провал по результатам. Они ошибаются. Россия точно не уедет из Италии без наград. И их будет несколько!

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Логинов и Елисеев могут

Матвей в этом сезоне три раза был в топ-4 по итогам спринта, одна из гонок вылилась в медаль. В спринте Рупольдинга один промах лишил Елисеева шансов на подиум, хотя шёл он очень здорово. Если не это говорит о реальных медальных перспективах Матвея в спринте, то что тогда? Елисеев – шестой в спринтерском зачёте Кубка мира. Был единственный провал в Анси, где случился «залёт» с лыжами. В других личных дисциплинах Елисееву будет сложнее. Всё-таки держать высокую скорость на протяжении пяти кругов россиянин может с большим трудом.



Логинов в спринтерском зачёте и вовсе третий! Уступает только двум французам – Фуркаду и Детьё. И то совсем немного. Эксперт норвежского телевидения NRK Sport Ула Лунде назвал Александра в числе главных фаворитов на медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира. Норвежцы, как оказалось, верят в нас больше, чем мы сами. Главное для Саши – правильно адаптироваться к горам. Плюс Логинов, в отличие от Елисеева, способен держать темп от начала и до конца, поэтому имеет реальные медальные шансы и в гонках с четырьмя рубежами.

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Женщины всегда спасали Россию

Екатерина Юрлова-Перхт всегда хорошо чувствовала себя в Антхольце. А уж про то, как неожиданно выиграть золото, Катя расскажет лучше всех – её победу в 2015 году болельщики ещё помнят. Светлана Миронова в спринте в своей нормальной форме – железный претендент на медаль. Я верю, что тренеры разберутся с тем, что происходило со спортсменкой в январе. Потому что если они не смогут этого сделать, то навлекут на себя проблемы. Сколько было разговоров о том, что команда готовится к главному старту сезона! Пора оправдывать надежды болельщиков.

В индивидуальной гонке Лариса Куклина – один из фаворитов. В Эстерсунде россиянка показала, что даже с промахом может претендовать на медаль. Одна из самых позитивных биатлонисток страны заслужила личную награду.

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Эстафеты – это и есть российский биатлон

Невозможно представить, что Россия останется без медалей по итогам четырёх эстафет. Наши парни, конечно, уступают Норвегии и Франции на данный момент, однако командой выглядят стабильнее тех же немцев, шведов или австрийцев. Плюс совершенно не факт, что французы и норвежцы приедут в Антхольц в такой же феноменальной форме и с такими же крутыми лыжами. В Италии проще подготовить инвентарь, а это значит, что всё решит форма спортсменов в конкретной гонке.



У женщин всё непредсказуемо. По большому счёту, стабильной четвёрки нет ни у одной команды в мире. Это открывает возможности и для сборной России. Многое будет зависеть от тренерского штаба. Если они сумеют выбрать правильные состав и расстановку, можно будет биться за медаль любого достоинства.

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