«Я в бешенстве». Главного борца с допингом Самуэльссона подставили соотечественники?

В течение всего лишь одной недели в шведском спорте произошли сразу два крупных допинг-скандала. Сначала выяснилось, что положительный результат дала проба чемпионки мира по вольной борьбе Йенни Франссон. А спустя всего несколько дней попал под подозрение чемпион Европы по лёгкой атлетике Робел Фсих. В его пробе было обнаружено то, что попадает под запрет антидопинговых правил.

Два громких случая в Швеции всего за неделю! Такое для любой страны может стать ударом. И в сложившейся ситуации ярый борец за чистый спорт шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который в последнее время, кстати, стал гораздо реже писать в социальных сетях и говорить о проблемах мирового спорта, просто не мог промолчать. Получается, что Себастиана подставили его же соотечественники?

«Хочу, чтобы Россию полностью отстранили». На Западе ждут приговора от ВАДА Олимпийский чемпион Самуэльссон требует полной дисквалификации России. С ним согласны не все.

«Это невероятно печально»

Чтобы понять вселенскую грусть Самуэльссона, надо знать предысторию. Швед изначально прославился не результатами, а яркими высказываниями против России, которые были направлены не конкретно против страны, а против государственной поддержки допинга в спорте в целом. В какой-то момент Себастин ослабил хватку. Не могу вспомнить, чтобы за последние полгода он сказал хоть что-то критическое в адрес российских атлетов.



Тем обиднее для него была информация о двух крупных делах против его соотечественников. Самэульссон радовался победам Франссон и Фсиха, а теперь не может сдержать эмоции.



«Я был в бешенстве и очень удивлён, когда услышал о делах Франссон и Фсихи. Ранее считалось, что мы впереди в плане антидопинговой работы. Это невероятно печально. Тяжёлый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это ещё неприятнее. Не хочется, чтобы шведы оказывались причастны к допингу. В то же время нельзя верить, что среди шведских спортсменов такого не бывает. У нас есть эти два дела, но это не конец. Нам нужно проходить проверки и не думать, что шведы лучше других».

Зачем Самуэльссону русский паспорт? Нелепые прогнозы на Кубок мира по биатлону Губерниев станет поп-звездой, главный соперник станет другом, а «Глобус» отдадут стране без флага. Всё это шутки, конечно. Или нет?

Почему Самуэльссон – красавец

Самуэльссон, безусловно, заслуживает уважения за то, что не стал искать причины или отмазывать шведских спортсменов. Себастиан показал, что для него все равны. И не важно, спортсмен какой национальности попался на допинге. Швед категорически не верит соотечественникам, которые пытаются оправдаться: «Так говорят все, кто попался. Но препарат всё же оказался в организме. Как он туда попал, не так важно. Ответственность спортсмена в том, чтобы не допускать подобного».



Йенни Франсон считалась одной из главных претенденток на медали Олимпиады-2020 в Токио. Теперь об этом можно забыть. Кстати, шведские журналисты всё же не упустили случая уколоть Россию в этих скандалах. Казалось бы, при чём тут наша страна? Но шведы всегда найдут способ, как докопаться до «правды». На портале Aftonbladet заявили, что «такого не бывает даже в России».



А не много ли вы на себя берёте, господа шведы? Лучше берите пример со своего лидера Себастиана Самуэльссона, который высказался максимально корректно и по делу. В отличие от многих, он придерживается своей линии и всегда готов дать комментарий, если его об этом попросят. Всё остальное – лирика, которой будет ещё очень много во время проведения чемпионата мира в Антхольце.