«Я в бешенстве». Главного борца с допингом Самуэльссона подставили соотечественники?

В течение всего лишь одной недели в шведском спорте произошли сразу два крупных допинг-скандала. Сначала выяснилось, что положительный результат дала проба чемпионки мира по вольной борьбе Йенни Франссон. А спустя всего несколько дней попал под подозрение чемпион Европы по лёгкой атлетике Робел Фсих. В его пробе было обнаружено то, что попадает под запрет антидопинговых правил.
Два громких случая в Швеции всего за неделю! Такое для любой страны может стать ударом. И в сложившейся ситуации ярый борец за чистый спорт шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который в последнее время, кстати, стал гораздо реже писать в социальных сетях и говорить о проблемах мирового спорта, просто не мог промолчать. Получается, что Себастиана подставили его же соотечественники?
«Это невероятно печально»
Чтобы понять вселенскую грусть Самуэльссона, надо знать предысторию. Швед изначально прославился не результатами, а яркими высказываниями против России, которые были направлены не конкретно против страны, а против государственной поддержки допинга в спорте в целом. В какой-то момент Себастин ослабил хватку. Не могу вспомнить, чтобы за последние полгода он сказал хоть что-то критическое в адрес российских атлетов.
Тем обиднее для него была информация о двух крупных делах против его соотечественников. Самэульссон радовался победам Франссон и Фсиха, а теперь не может сдержать эмоции.
«Я был в бешенстве и очень удивлён, когда услышал о делах Франссон и Фсихи. Ранее считалось, что мы впереди в плане антидопинговой работы. Это невероятно печально. Тяжёлый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это ещё неприятнее. Не хочется, чтобы шведы оказывались причастны к допингу. В то же время нельзя верить, что среди шведских спортсменов такого не бывает. У нас есть эти два дела, но это не конец. Нам нужно проходить проверки и не думать, что шведы лучше других».
Почему Самуэльссон – красавец
Самуэльссон, безусловно, заслуживает уважения за то, что не стал искать причины или отмазывать шведских спортсменов. Себастиан показал, что для него все равны. И не важно, спортсмен какой национальности попался на допинге. Швед категорически не верит соотечественникам, которые пытаются оправдаться: «Так говорят все, кто попался. Но препарат всё же оказался в организме. Как он туда попал, не так важно. Ответственность спортсмена в том, чтобы не допускать подобного».
Йенни Франсон считалась одной из главных претенденток на медали Олимпиады-2020 в Токио. Теперь об этом можно забыть. Кстати, шведские журналисты всё же не упустили случая уколоть Россию в этих скандалах. Казалось бы, при чём тут наша страна? Но шведы всегда найдут способ, как докопаться до «правды». На портале Aftonbladet заявили, что «такого не бывает даже в России».
А не много ли вы на себя берёте, господа шведы? Лучше берите пример со своего лидера Себастиана Самуэльссона, который высказался максимально корректно и по делу. В отличие от многих, он придерживается своей линии и всегда готов дать комментарий, если его об этом попросят. Всё остальное – лирика, которой будет ещё очень много во время проведения чемпионата мира в Антхольце.
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