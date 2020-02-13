Россия могла побороться за первую медаль чемпионата мира. Но пришлось опять извиняться

Сборная России стала шестой в стартовой гонке чемпионата мира по биатлону — 2020 в Антхольце. Выше российской команды финишировали немцы и украинцы, которые бежали штрафные круги. Наши обошлись без 150-метровых пробежек. Но им это не помогло.

Проблемы со старта

Первый этап в нашей команде бежала Ирина Старых. Безусловно, тренеры сборной России делали ставку на точную стрельбу опытнейшей спортсменки. Болельщики, помня о том, что Ирина творила на стрельбище в Поклюке, где проходил шестой этап Кубка мира, — тоже.

Но она со своей задачей не справилась. Без штрафного круга – и на том спасибо. На первом рубеже Старых закрыла все мишени, а вот на втором… Один промах, второй, третий. Хорошо, что она справилась с помощью дополнительных патронов.

На выходе со стрельбища Старых уступала лидерам 33,4 секунды. На передаче эстафеты сборная России проигрывала уже 52,5 секунды. Почти 20 секунд отставания на круге в 2 км! Впрочем, то же самое было и на январских этапах Кубка мира.

Старых за свой этап извинилась. А что ещё она могла сказать?

Старых извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Погоня Юрловой

Екатерине Юрловой-Перхт не оставалось ничего другого, как выкладываться с самого начала своего этапа. Что она и делала. Уже к первой стрельбе чемпионка мира 2015 года сократила отставание на семь секунд, но из-за единственного промаха на выходе с рубежа получилось то же, с чего второй этап и начался.

Но Екатерина держала скорость на втором круге, вновь немного «выбрала», на второй стрельбе была абсолютно точна, и казалось, что будет бороться за шестёрку сильнейших. Однако, как и Старых, Юрлову на последний круг не хватило. Хотя она уступила лидерам не так много, как Ирина.

Крючок Елисеева

На третий этап Матвей Елисеев ушёл с отставанием в минуту. По скорости первый круг он прошёл вровень с лидерами, но что начал творить на стрельбе…

То же самое, что Ирина Старых. Один промах, другой, третий! И стрелял вроде бы размеренно, не торопился. К счастью, Елисеев обошёлся без штрафного круга и вновь рванул в гонку. По-прежнему темпом лидеров. Один дополнительный патрон по сравнению с первым рубежом казался просто благом. Видимо, сказалось то, что на пристрелке на винтовке Елисеева сломался крючок, за который цепляется ремень.

И на первой части заключительного круга Матвей даже чуть прибавил, но на заключительном километре резко встал, проиграв сразу 10 секунд. Отставание на передаче эстафеты ещё выросло. Минута и 15 секунд – тут о борьбе за медали речи уже не шло.

Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Логинов вывел Россию в топ-6. LIVE В Антхольце стартует главный турнир года. В первый день пройдёт смешанная эстафета. Все фото и новости с места событий — в нашем онлайне.

Тренировка для Логинова, золото для Норвегии

Четвёртый этап для Александра Логинова стал тренировкой. Он никуда не рвался, бежал своим темпом, на стрельбище был хладнокровен и безупречен, а в итоге поднял нашу команду на шестое место. Вот его выступление – это единственное, что порадовало в смешанной эстафете. Всё остальное уже проходили, к сожалению. Сборная России проиграла командам Германии и Украины, которые стреляли хуже и бежали штрафные круги. Соперники давали шансы, но воспользовалась ими не наша команда.

Золото ожидаемо досталось сборной Норвегии, которая боролась с командой Италии. Всё решилось на последней стрельбе, когда между собой зарубились Йоханнес Бё и Доминик Виндиш. Оба допустили по два промаха, но норвежец быстрее перезаряжал винтовку. Ну и на дистанции с ним бороться было невозможно.

А вот сборная Чехии всего с двумя дополнительными патронами выступила как раз так, как могла бы сборная России. Чехи завоевали бронзу, а радовались ей так, как будто стали олимпийскими чемпионами.

Позади россиян остались и французы, отвалившиеся после первого же этапа, и шведы, и австрийцы. Но не радоваться же попаданию в цветочную церемонию.

Следующий шанс для сборной России – женский спринт, который пройдёт 14 февраля.