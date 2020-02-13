Россия могла побороться за первую медаль чемпионата мира. Но пришлось опять извиняться

Сборная России стала шестой в стартовой гонке чемпионата мира по биатлону — 2020 в Антхольце. Выше российской команды финишировали немцы и украинцы, которые бежали штрафные круги. Наши обошлись без 150-метровых пробежек. Но им это не помогло.
Проблемы со старта
Первый этап в нашей команде бежала Ирина Старых. Безусловно, тренеры сборной России делали ставку на точную стрельбу опытнейшей спортсменки. Болельщики, помня о том, что Ирина творила на стрельбище в Поклюке, где проходил шестой этап Кубка мира, — тоже.
Но она со своей задачей не справилась. Без штрафного круга – и на том спасибо. На первом рубеже Старых закрыла все мишени, а вот на втором… Один промах, второй, третий. Хорошо, что она справилась с помощью дополнительных патронов.
На выходе со стрельбища Старых уступала лидерам 33,4 секунды. На передаче эстафеты сборная России проигрывала уже 52,5 секунды. Почти 20 секунд отставания на круге в 2 км! Впрочем, то же самое было и на январских этапах Кубка мира.
Старых за свой этап извинилась. А что ещё она могла сказать?
Погоня Юрловой
Екатерине Юрловой-Перхт не оставалось ничего другого, как выкладываться с самого начала своего этапа. Что она и делала. Уже к первой стрельбе чемпионка мира 2015 года сократила отставание на семь секунд, но из-за единственного промаха на выходе с рубежа получилось то же, с чего второй этап и начался.
Но Екатерина держала скорость на втором круге, вновь немного «выбрала», на второй стрельбе была абсолютно точна, и казалось, что будет бороться за шестёрку сильнейших. Однако, как и Старых, Юрлову на последний круг не хватило. Хотя она уступила лидерам не так много, как Ирина.
Крючок Елисеева
На третий этап Матвей Елисеев ушёл с отставанием в минуту. По скорости первый круг он прошёл вровень с лидерами, но что начал творить на стрельбе…
То же самое, что Ирина Старых. Один промах, другой, третий! И стрелял вроде бы размеренно, не торопился. К счастью, Елисеев обошёлся без штрафного круга и вновь рванул в гонку. По-прежнему темпом лидеров. Один дополнительный патрон по сравнению с первым рубежом казался просто благом. Видимо, сказалось то, что на пристрелке на винтовке Елисеева сломался крючок, за который цепляется ремень.
И на первой части заключительного круга Матвей даже чуть прибавил, но на заключительном километре резко встал, проиграв сразу 10 секунд. Отставание на передаче эстафеты ещё выросло. Минута и 15 секунд – тут о борьбе за медали речи уже не шло.
Тренировка для Логинова, золото для Норвегии
Четвёртый этап для Александра Логинова стал тренировкой. Он никуда не рвался, бежал своим темпом, на стрельбище был хладнокровен и безупречен, а в итоге поднял нашу команду на шестое место. Вот его выступление – это единственное, что порадовало в смешанной эстафете. Всё остальное уже проходили, к сожалению. Сборная России проиграла командам Германии и Украины, которые стреляли хуже и бежали штрафные круги. Соперники давали шансы, но воспользовалась ими не наша команда.
Золото ожидаемо досталось сборной Норвегии, которая боролась с командой Италии. Всё решилось на последней стрельбе, когда между собой зарубились Йоханнес Бё и Доминик Виндиш. Оба допустили по два промаха, но норвежец быстрее перезаряжал винтовку. Ну и на дистанции с ним бороться было невозможно.
А вот сборная Чехии всего с двумя дополнительными патронами выступила как раз так, как могла бы сборная России. Чехи завоевали бронзу, а радовались ей так, как будто стали олимпийскими чемпионами.
Позади россиян остались и французы, отвалившиеся после первого же этапа, и шведы, и австрийцы. Но не радоваться же попаданию в цветочную церемонию.
Следующий шанс для сборной России – женский спринт, который пройдёт 14 февраля.
- 13 февраля 2020
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