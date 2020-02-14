Чемпионат мира по биатлону. Женский спринт. Можем, если очень захотим? LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



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*** 16:45. Онлайн женского спринте на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона, болельщики сборной России. Первый день ЧМ по биатлону в Антхольце не принёс нам приятного медального сюрприза, однако и отчаиваться не заставил. В смешанной эстафете наша команда заняла шестое место — вроде и не хорошо, и не плохо. Делать долгосрочные выводы по этому результату не стоит — нужно хотя бы первые личные гонки посмотреть. И сегодня женщины побегут на чемпионате мира спринт. У россиянок есть определённые шансы на то, чтобы показать высокие результаты, и мы по-прежнему надеемся, что скоро нашу команду наконец-то прорвёт. Можем же, если очень захотим?