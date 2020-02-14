«Второй год в Антхольце у Светы не заходит». Как тренер оправдал провал России в спринте

Российские биатлонистки провели не типичную гонку на чемпионате мира. Неплохо бежали, но ужасно стреляли. Обычно всё бывает ровно наоборот. И самая быстрая в сборной России Светлана Миронова уступила вообще всем в команде. Когда такое было вообще? И как объяснить эти удивительные изменения?

На все эти вопросы попытался ответить старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, который хоть и пытался шутить и улыбаться, но сам признался, что крайне разочарован итогами спринтерской гонки.

Падавшая от усталости американка Данкли вырвала медаль. А россиянки просто провалились Чемпионкой мира в спринте стала плакавшая из-за винтовки норвежка.

— Виталий Викторович, не такого ждали от спринта?

— Расстроила стрельба. Мы не справились. Хотя гонка была лотерейная, и многие сильные соперники промахивались и давали шанс нам бороться за медаль.



— Болельщики надеялись на самую скоростную нашу биатлонистку – Светлану Миронову. Что с ней случилось?

— Немного с ней поговорил после гонки. Она не понимала, что произошло. По дистанции бежалось нормально, не было западений по ощущениям. Могу сказать, что второй год в Антхольце у Светы не заходит. Почему-то она тяжело переносит эту трассу. После нового года у неё в целом пошло снижение.



— Почему оно случилось? В декабре же всё было нормально.

— В Поклюке Света в целом уже вернулась к нормальной скорости, хотя не выжимала максимум из себя. Были все предпосылки к тому, что в Антхольце всё будет в порядке. Возможно, сыграло свою роль волнение.

«Это безнадёжно». Норвежская биатлонистка разревелась прямо на стрельбище Пока Марте Рёйселанд рыдала, тренеры решали проблему. Но винтовка не поддавалась.

— Миронова с двумя промахами в хорошей форме могла бы претендовать на медаль в такой гонке.

— Сто процентов. Это не её ход. Такого не должно быть. Минута и 17 секунд отставания – такого быть не должно.



— Не находите аналогии у Мироновой с Акимовой и Подчуфаровой, которое тоже резко взлетели, а потом также резко упали?

— С Таней пошли проблемы после выступления в Сочи. Начало и середина сезона ей удались. Тогда она была в оптимальном состоянии. У Светы сейчас со здоровьем всё в порядке, и биохимия нормальная.

— Насколько тяжело она переживает эти неудачи?

— Очень тяжело. Это началось ещё с Оберхофа. Вопросов по скорости и ко всему остальному по ней не было на сборе. Надо разобраться с сегодняшним днём, а потом сделать план по её дальнейшему выступлению на чемпионате мира.



— Для Ларисы Куклиной сегодня была нетипичная совершенно стрельба. Что с ней произошло?

— Очень обидно за Ларису. Все промахи были рядом. Зная её устойчивость и как она хорошо может работать стойку…Похоже, что она немного рисковала. Ей не хватило фазы восстановки. Надо было чуть больше времени потратить на каждый выстрел. При таком ветре она работать умеет.

В наш биатлон уже никто не верит. Но сборная России приятно удивит на чемпионате мира У россиян будет медаль. И даже не одна!

— Особенно обидно от того, что на подиуме сегодня оказались американка и чешка?

— Шансы нам давали, это точно. Лидеры очень много ошибались. Мы должны были бороться за медали сегодня.



— Главная проблема – ветер?

— Да. Мы пристреливались при штиле, а дальше были сильные порывы. Свете Мироновой пришлось много времени тратить на каждый выстрел. Она потратила 40 секунд на стрельбу в отличие от Кати Юрловой, которая потратила 25.



— Все побегут преследование?

— Обязательно. Я думаю, что есть шанс побороться за топ-6. Тем более, что потом будет день отдыха. Мы даже не будем подниматься на трассу, восстановимся и отгуляемся.

— Советовали девчонкам поменьше уделять внимания социальным сетям и новостям во время чемпионата мира?

— Так они и так вообще не делают этого. Некоторые даже новости узнают только от тренеров во время обеда. Спрашивают, а что там случилось. Максимум, что они делают, это посещают «инстаграм». Девчонки даже о случае с казахстанскими биатлонистами узнали через три дня.



— Даже про конфликт Анфисы Резцовой и Мартена Фуркада не знают?

— Думаю, что нет. Разве что Кристина Резцова может знать (улыбается).



— Медаль на этом чемпионате мира будет чудом?

— Нет. Я думаю, что мы можем тут бороться и будем это делать. Где-то чуть-чуть не хватает удачи. Мне очень обидно сейчас.