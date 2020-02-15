Любимого биатлониста России вновь наказали по чужой вине. За что его так не любит судьба?

Шипулина опять подставили свои. Теперь у него отобрали главную победу в жизни

На Олимпиаде в Сочи российские спортсмены поставили добычу медалей на поток. Фигуристы, бобслеисты, сноубордисты, и мастера шорт-трека чуть ли не ежедневно радовали страну победами. На этом фоне биатлонисты выглядели скромно. Несмотря на несколько медалей, оставалось чувство недосказанности, ведь золота в копилке нашей сборной не было, да и главная звезда российского биатлона Антон Шипулин никак не мог оправдать ожидания болельщиков.

А потом случилась мужская эстафета, за которую российскому биатлону простили всё. Антон Шипулин героически затащил свою команду на вершину олимпийского пьедестала и избавился от клейма неудачника главных стартов.

Теперь же ту историческую победу у России отнимают. Шипулин больше не олимпийский чемпион.

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

Шипулину впору заплакать

Было бы лукавством сказать, что лишение России золота в мужской эстафете Сочи стало полной неожиданностью. Опасения появились, как только Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении Евгения Устюгова. И вот стало известно, что антидопинговая панель IBU дисквалифицировала Устюгова на два года и аннулировала все его результаты в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года (включительно). Мужская эстафета на Олимпиаде в Сочи состоялась 22 февраля 2014 года.

Решение Международного союза биатлонистов означает, что сборная России будет лишена победы в эстафете. Вся. И Алексей Волков, и Дмитрий Малышко, и Антон Шипулин, который на последнем этапе сотворил настоящее спортивное чудо и заставил всю Россию плакать у экранов телевизоров. Теперь пустить слезу впору самому Шипулину. Его главная победа в жизни, скрасившая все неудачи на чемпионатах мира и в общем зачёте Кубка мира, оказалась нелегитимной.

Долгожданное золото! Сборная России триумфально завершила Олимпиаду в Сочи. Впервые с 1988 года отечественные биатлонисты победили в мужской эстафете.

Почему Шипулину так не везёт?

Один из лучших и самых любимых биатлонистов России ушёл из спорта, отчаявшись бороться с несправедливостью. Шипулин, не сдавший ни одной положительной пробы, не был допущен до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за коллективной ответственности. Сейчас ситуация, по сути, повторилась. Его снова подставили свои. По вине Устюгова лучшие минуты в карьере Шипулина превратились в пепел. А ведь именно Евгений в той самой эстафете смотрелся хуже всех и создал такие условия, что сборная России смогла победить только ценой фантастического подвига. Вдвойне несправедливо, что Устюгова, в отличие от Волкова, Малышко или Шипулина, звание олимпийского чемпиона останется – за победу в масс-старте Ванкувера.

Ещё во времена спортивной карьеры за Шипулиным закрепился имидж невезучего биатлониста. Он устал идти против судьбы и сел в кресло депутата Госдумы, но неудачи на этом не кончились. Впрочем, Россия наверняка постарается обжаловать решение, так что не всё потеряно. Может, хоть в этот раз Шипулину повезёт?