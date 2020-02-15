Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира

Старт в чёрный день
В каком настроении российские биатлонисты могли выходить на старт мужского спринта на чемпионате мира – 2020 после кошмарных утренних новостей? Вряд ли дисквалификация Евгения Устюгова и лишение нашей биатлонной четвёрки блестящей победы на Олимпиаде в Сочи добавляло нашим спортсменам приятных эмоций. Да, никого из тех, кто готовился к старту в Антхольце на Играх-2014 не было. Но за соотечественников им наверняка было обидно.
Пожалуй, 15 февраля можно было смело называть чёрным днём российского биатлона.
Но таков рок российского спорта – побеждать, когда всё очень и очень плохо. Прорываться, пробиваться, доказывать конкурентам и скептикам, да просто совершать подвиги.
Александр Логинов сегодня подвиг и совершил. Всем назло и всем вопреки.
Французы «укатали» норвежцев
Впрочем, с самого начала темп ожидаемо задавал Йоханнес Бё, стартовавший под третьим номером. Он превосходил в скорости всех конкурентов, а потому даже промах на первом огневом рубеже позволял ему долгое время оставаться лидером. Первым, кто обошёл норвежца на выходе с огневого рубежа стал Мартен Фуркад – он уступил Бё в скорости и на дистанции, и на стрельбе, зато послал все патроны в цель, а потому опередил главного соперника на пять секунд.
Этого запаса было достаточно, чтобы бороться за победу при чистой стрельбе. И Йоханнес, и Мартен на «стойке» были безупречны, но на дистанции француз был немножко быстрее.
Однако обоих обогнал ещё один француз. Кентен Фийон Майе, как и Бё допустил один промах на «лёжке», однако затем втопил так, что на финише привёз конкурентам по 15 секунд!
Но и невероятный спурт Кентена не мог гарантировать ему победу, ведь француза преследовал Тарьей Бё. Старший брат в отличие от младшего стрелял на ноль, однако второй огневой рубеж всё равно покидал за спинами промахнувшихся Бё-младшего и Фийона Майе. Впрочем, уже не первых отметках третьего круга было понятно, что выдержать темп француза Бё-старший не сможет.
А Логинов победил всех!
После финиша двух норвежцев и двух французов виртуальный пьедестал выглядел так: Фийон-Майе, Фуркад, Тарьей Бё. Йоханнес Бё уже выпал из тройки лучших в спринте.
Но гонка на этом не закончилось. Разбавить норвежско-французское доминирование сначала мог украинец Дмитрий Пидручный – он здорово шёл по дистанции, но промахнулся десятым выстрелом, а затем ещё и упал, сходя с коврика. Борьба за медали для него была закончена.
А вторым претендентом на победу был… россиянин Александр Логинов! Эх, как же мы отвыкли от подобных фраз, и как же приятно их использовать. Отличное выступление Саши в эстафете не было случайным всплеском: в спринте он был очень хорош и на дистанции, и в стрельбе. После первого огневого рубежа он был четвёртым, но потом прибавил и после безупречной «стойки» стал первым!
Отрыв Логинова на выходе со стрельбища выигрывал у Фийона-Майе 7,6 секунды. Это была настоящая заявка на победу! Не просто на долгожданную медаль, а на золото!
На отметке 8,5 км Логинов отдал Кентену всего 0,3 секунды – был запас сил! Ещё через километр Логинов проиграл ещё 0,3 секунды, но до финиша оставались считанные метры.
На заключительном повороте россиянин едва не упёрся в более медленных биатлонистов, но всё обошлось. Логинов вырвал у конкурентов своё первое место! Но радоваться было рано…
Чемпионат мира только начинается!
Позади шёл француз Эмильен Жаклен. Он идеально прошёл первый круг и потенциально угрожал результату Логинова. Скорость он тоже держал неплохо, однако на «стойке» в итоге один раз промахнулся. А других конкурентов у российского биатлониста просто не было.
По итогам гонки можно было порадоваться за Никиту Поршнева, который закрыл все десять мишеней. Можно было отметить Елисеева, который с одним промахом забрался в топ-15. Можно было обратить внимание на то, что Гараничеву по-прежнему непросто на дистанции.
Однако главным итогом гонки, конечно, была великолепная победа Логинова.
Безмедальная серия кончилась. А чемпионат мира-то только начинается!
- 15 февраля 2020
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