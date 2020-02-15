Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира

Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.

Старт в чёрный день

В каком настроении российские биатлонисты могли выходить на старт мужского спринта на чемпионате мира – 2020 после кошмарных утренних новостей? Вряд ли дисквалификация Евгения Устюгова и лишение нашей биатлонной четвёрки блестящей победы на Олимпиаде в Сочи добавляло нашим спортсменам приятных эмоций. Да, никого из тех, кто готовился к старту в Антхольце на Играх-2014 не было. Но за соотечественников им наверняка было обидно.

Пожалуй, 15 февраля можно было смело называть чёрным днём российского биатлона.

Но таков рок российского спорта – побеждать, когда всё очень и очень плохо. Прорываться, пробиваться, доказывать конкурентам и скептикам, да просто совершать подвиги.

Александр Логинов сегодня подвиг и совершил. Всем назло и всем вопреки.

Российский спорт снова унизили перед всем миром. А знаете… Так нам и надо! Хватить уже любоваться Олимпиадой в Сочи. Раскройте глаза — российский спорт на грани полного краха!

Французы «укатали» норвежцев

Впрочем, с самого начала темп ожидаемо задавал Йоханнес Бё, стартовавший под третьим номером. Он превосходил в скорости всех конкурентов, а потому даже промах на первом огневом рубеже позволял ему долгое время оставаться лидером. Первым, кто обошёл норвежца на выходе с огневого рубежа стал Мартен Фуркад – он уступил Бё в скорости и на дистанции, и на стрельбе, зато послал все патроны в цель, а потому опередил главного соперника на пять секунд.

Этого запаса было достаточно, чтобы бороться за победу при чистой стрельбе. И Йоханнес, и Мартен на «стойке» были безупречны, но на дистанции француз был немножко быстрее.

Однако обоих обогнал ещё один француз. Кентен Фийон Майе, как и Бё допустил один промах на «лёжке», однако затем втопил так, что на финише привёз конкурентам по 15 секунд!

Но и невероятный спурт Кентена не мог гарантировать ему победу, ведь француза преследовал Тарьей Бё. Старший брат в отличие от младшего стрелял на ноль, однако второй огневой рубеж всё равно покидал за спинами промахнувшихся Бё-младшего и Фийона Майе. Впрочем, уже не первых отметках третьего круга было понятно, что выдержать темп француза Бё-старший не сможет.

Российский биатлонист Логинов стал чемпионом мира в спринте! Невероятно! Видео Мартен Фуркад поздравил его одним из первых.

А Логинов победил всех!

После финиша двух норвежцев и двух французов виртуальный пьедестал выглядел так: Фийон-Майе, Фуркад, Тарьей Бё. Йоханнес Бё уже выпал из тройки лучших в спринте.

Но гонка на этом не закончилось. Разбавить норвежско-французское доминирование сначала мог украинец Дмитрий Пидручный – он здорово шёл по дистанции, но промахнулся десятым выстрелом, а затем ещё и упал, сходя с коврика. Борьба за медали для него была закончена.

А вторым претендентом на победу был… россиянин Александр Логинов! Эх, как же мы отвыкли от подобных фраз, и как же приятно их использовать. Отличное выступление Саши в эстафете не было случайным всплеском: в спринте он был очень хорош и на дистанции, и в стрельбе. После первого огневого рубежа он был четвёртым, но потом прибавил и после безупречной «стойки» стал первым!

«Российские биатлонисты — переоценённые люди». Почему Губерниев признаёт свою ошибку «Голос русского биатлона» близок к тому, чтобы «похоронить» сборную России. Но уверен, что время «кайфануть» ещё есть.

Отрыв Логинова на выходе со стрельбища выигрывал у Фийона-Майе 7,6 секунды. Это была настоящая заявка на победу! Не просто на долгожданную медаль, а на золото!

На отметке 8,5 км Логинов отдал Кентену всего 0,3 секунды – был запас сил! Ещё через километр Логинов проиграл ещё 0,3 секунды, но до финиша оставались считанные метры.

На заключительном повороте россиянин едва не упёрся в более медленных биатлонистов, но всё обошлось. Логинов вырвал у конкурентов своё первое место! Но радоваться было рано…

Логинов вспомнил, как тащить команду. Лучшая гонка России на чемпионате мира — 2020? Сборная России могла бы побороться за медаль в смешанной эстафете. Но подвела стрельба.

Чемпионат мира только начинается!

Позади шёл француз Эмильен Жаклен. Он идеально прошёл первый круг и потенциально угрожал результату Логинова. Скорость он тоже держал неплохо, однако на «стойке» в итоге один раз промахнулся. А других конкурентов у российского биатлониста просто не было.

По итогам гонки можно было порадоваться за Никиту Поршнева, который закрыл все десять мишеней. Можно было отметить Елисеева, который с одним промахом забрался в топ-15. Можно было обратить внимание на то, что Гараничеву по-прежнему непросто на дистанции.

Однако главным итогом гонки, конечно, была великолепная победа Логинова.

Безмедальная серия кончилась. А чемпионат мира-то только начинается!