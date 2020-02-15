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Шведский биатлонист Самуэльссон негодует из-за победы Логинова на чемпионате мира — 2020

Шведский биатлонист Самуэльссон негодует
Александр Говоров
«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина
Олимпийский чемпион из Швеции жёстко прошёлся по Логинову, Слепцовой и Устюгову на чемпионате мира в Антхольце.
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня для олимпийского чемпиона из Швеции Себастиана Самуэльссона странный день. Слишком много событий свалилось на голову одного из главных борцов с допингом в мировом спорте. Сначала утром пришла новость о дисквалификации олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. А днём россиянин, отбывший наказание за нарушение антидопинговых правил, выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце.

После окончания гонки Себастиан как всегда без всяких проблем был готов ответить российским журналистам на все интересующие вопросы. При этом швед был довольно сильно взбешён, когда речь зашла о победе Логинова.

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— Себастиан, вы наверняка знаете, о чём мы вас спросим.
— Конечно, я вас хорошо знаю и точно знаю, о чём будет разговор (улыбается).

— Сегодня пришло решение IBU по олимпийским чемпионам из России Евгению Устюгову и Светлане Слепцовой. Вы считаете, что они точно виновны или будете ждать решения Международного арбитражного суда?
— Нет, я ничего не буду ждать. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что они виновны и должны понести наказание. Эти расследования уже идут очень долго. Сегодня мы получили ответы на все вопросы по этим спортсменам.

— То есть, вы не допускаете, что Международный суд может их оправдать?
— Конечно, придётся ещё немного подождать, но я не вижу никаких причин, по которым в CAS их могут оправдать. Я буду очень удивлён, если будет принято другое решение.

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— В день, когда двух российских олимпийских чемпионов дисквалифицируют за допинг, случается победа Александра Логинова на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?
— У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать чемпионат мира по биатлону. Вся допинговая система работает плохо. Сейчас это очевидно.

— Вы поздравите Логинова с победой?
— Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали. Ребята, извините, что я говорю такое вам, российским журналистам, но я действительно так думаю и придерживаюсь своего мнения.

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