«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина

Сегодня для олимпийского чемпиона из Швеции Себастиана Самуэльссона странный день. Слишком много событий свалилось на голову одного из главных борцов с допингом в мировом спорте. Сначала утром пришла новость о дисквалификации олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. А днём россиянин, отбывший наказание за нарушение антидопинговых правил, выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце.
После окончания гонки Себастиан как всегда без всяких проблем был готов ответить российским журналистам на все интересующие вопросы. При этом швед был довольно сильно взбешён, когда речь зашла о победе Логинова.
— Себастиан, вы наверняка знаете, о чём мы вас спросим.
— Конечно, я вас хорошо знаю и точно знаю, о чём будет разговор (улыбается).
— Сегодня пришло решение IBU по олимпийским чемпионам из России Евгению Устюгову и Светлане Слепцовой. Вы считаете, что они точно виновны или будете ждать решения Международного арбитражного суда?
— Нет, я ничего не буду ждать. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что они виновны и должны понести наказание. Эти расследования уже идут очень долго. Сегодня мы получили ответы на все вопросы по этим спортсменам.
— То есть, вы не допускаете, что Международный суд может их оправдать?
— Конечно, придётся ещё немного подождать, но я не вижу никаких причин, по которым в CAS их могут оправдать. Я буду очень удивлён, если будет принято другое решение.
— В день, когда двух российских олимпийских чемпионов дисквалифицируют за допинг, случается победа Александра Логинова на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?
— У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать чемпионат мира по биатлону. Вся допинговая система работает плохо. Сейчас это очевидно.
— Вы поздравите Логинова с победой?
— Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали. Ребята, извините, что я говорю такое вам, российским журналистам, но я действительно так думаю и придерживаюсь своего мнения.
- 15 февраля 2020
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