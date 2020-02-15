«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина

Сегодня для олимпийского чемпиона из Швеции Себастиана Самуэльссона странный день. Слишком много событий свалилось на голову одного из главных борцов с допингом в мировом спорте. Сначала утром пришла новость о дисквалификации олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. А днём россиянин, отбывший наказание за нарушение антидопинговых правил, выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце.

После окончания гонки Себастиан как всегда без всяких проблем был готов ответить российским журналистам на все интересующие вопросы. При этом швед был довольно сильно взбешён, когда речь зашла о победе Логинова.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

— Себастиан, вы наверняка знаете, о чём мы вас спросим.

— Конечно, я вас хорошо знаю и точно знаю, о чём будет разговор (улыбается).



— Сегодня пришло решение IBU по олимпийским чемпионам из России Евгению Устюгову и Светлане Слепцовой. Вы считаете, что они точно виновны или будете ждать решения Международного арбитражного суда?

— Нет, я ничего не буду ждать. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что они виновны и должны понести наказание. Эти расследования уже идут очень долго. Сегодня мы получили ответы на все вопросы по этим спортсменам.



— То есть, вы не допускаете, что Международный суд может их оправдать?

— Конечно, придётся ещё немного подождать, но я не вижу никаких причин, по которым в CAS их могут оправдать. Я буду очень удивлён, если будет принято другое решение.

Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой Новый допинг-скандал в российском биатлоне прямо во время чемпионата мира. В IBU выбрали идеальный момент для атаки.

— В день, когда двух российских олимпийских чемпионов дисквалифицируют за допинг, случается победа Александра Логинова на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?

— У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать чемпионат мира по биатлону. Вся допинговая система работает плохо. Сейчас это очевидно.



— Вы поздравите Логинова с победой?

— Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали. Ребята, извините, что я говорю такое вам, российским журналистам, но я действительно так думаю и придерживаюсь своего мнения.