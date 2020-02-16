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Биатлон, Чемпионат мира 2020: гонка преследования, онлайн-трансляция 16 февраля 2020

Чемпионат мира по биатлону 2020, Александр Логинов
«Чемпионат»
Чемпионат мира по биатлону. Гонки преследования. Уже ждём второе золото? LIVE
Александр Логинов в гонке преследования будет стартовать первым. Ждём и надеемся на вторую победу?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды

ГОНКИ ДНЯ:

*** 15:00. Онлайн женской гонки преследования на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:15. Онлайн мужской гонки преследования на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники биатлона. Сегодняшнее утро по-настоящему доброе, ведь вчера вечером неожиданно для всех нас Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте. Эта медаль во многом перечеркнула все неудачи сборной России по ходу сезона: за столь яркую победу можно и рекордную серию гонок без медалей простить! Тем более, мы можем надеяться на то, что медаль будет не одна — уже сегодня Логинов стартует под первым номером в гонке преследования. Не будем забывать, что перед мужским состоится и женский пасьют: может быть, девушки смогут воодушевиться победой соотечественника?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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