Чемпионат мира по биатлону. Гонки преследования. Уже ждём второе золото? LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



ГОНКИ ДНЯ:



*** 15:00. Онлайн женской гонки преследования на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:15. Онлайн мужской гонки преследования на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники биатлона. Сегодняшнее утро по-настоящему доброе, ведь вчера вечером неожиданно для всех нас Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте. Эта медаль во многом перечеркнула все неудачи сборной России по ходу сезона: за столь яркую победу можно и рекордную серию гонок без медалей простить! Тем более, мы можем надеяться на то, что медаль будет не одна — уже сегодня Логинов стартует под первым номером в гонке преследования. Не будем забывать, что перед мужским состоится и женский пасьют: может быть, девушки смогут воодушевиться победой соотечественника?