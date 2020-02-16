У России могут отобрать ещё одну олимпийскую победу. Президент Драчёв готовится к худшему

Вслед за победой в Сочи российский биатлон может лишиться ещё и золота Олимпиады в Ванкувере. Сколько это будет продолжаться?

Международный союз биатлонистов подкинул России новые-старые проблемы с допингом. 15 февраля стало известно, что Светлана Слепцова и Евгений Устюгов дисквалифицированы на два года за применение запрещённых препаратов, в результате чего мужская сборная России лишилась золота сочинской эстафеты. Есть серьёзная вероятность, что другие открытые дела против россиян затронут и Олимпиаду в Ванкувере.

Возвращать придётся много медалей и очень много денег. Причём делать это надо будет не спортсменам, которых дисквалифицировали, а нынешнему руководству, которое не имеет к этому никакого отношения. Президент СБР рассказал, что теперь делать и какие варианты развития событий ждёт наш биатлон.

Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой Новый допинг-скандал в российском биатлоне прямо во время чемпионата мира. В IBU выбрали идеальный момент для атаки.

— Владимир Петрович, насколько происходящее печально для российского спорта?

— Это уже история, которую мы сейчас перекручиваем вместе с IBU. Я думаю, что это подготовительно действия к процессу ВАДА против РУСАДА в CAS. Не думаю, что это совпадение, что истории Устюгова и Слепцовой проявились именно сейчас. В общем и целом накапливается негативный момент, который будет влиять на процесс в CAS в апреле-мае.



— Насколько СБР сейчас вовлечён в процесс, потому что эти допинговые случаи были задолго до вашего прихода в руководство?

— Мы участвуем самым непосредственным образом. Даже и оплачиваем это. Что самое плохое для нас. Мы оплачиваем все расходы, которые нам выписывают.



— О каким суммах идёт речь?

— Пока даже разговора нет. Вы же видите, что мы получаем информацию гораздо позже, чем IBU. Сейчас выпущен пресс-релиз. Действия произведены, а сейчас надо решить, принимаем мы их сторону или нет. Судебные издержки и санкции будут позже. И тогда надо будет платить. Понятно, что спортсмены это возвращать не будут. Это ляжет на нынешний состав руководства СБР. Полученные спортсменами средства уже истрачены, а возвращать должны мы.



— А как это работает юридически?

— Такое часто бывает в жизни. Будем стараться что-то решить, будем общаться.

Шипулина опять подставили свои. Теперь у него отобрали главную победу в жизни Любимого биатлониста России вновь наказали по чужой вине. За что его так не любит судьба?

— Потеря первого места в общем зачёте Олимпиады-2014 в Сочи – насколько это сильный удар по репутации России?

— За это мы ещё будем бороться. Наверняка будет подана апелляция. Но в целом это печально. Идёт же ещё и второе дело по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен. Сейчас мы можем только гадать. Как пойдёт дело, так и пойдёт. Будем разбираться по факту получения информации.

— Как в команде восприняли эту информацию?

— Вчера мы с тренерским штабом провели совещание. Все были в большом шоке. Восприняли мужественно, но мы продолжаем работу на чемпионате мира.



— В том числе и Антон Шипулин лишился олимпийского золота. Вам как тоже большому спортсмену обидно за него?

— Всегда грустно, когда у спортсмена забирают медали. Это не очень красиво, скажем так. Но опять же окончательного решения пока нет, мы будем сражаться за наших олимпийских чемпионов.



— Евгений Устюгов высказался, что за этим могут стоять немцы. Слышали что-то подобное?

— Я не слышал эту информацию. Думаю, что немцам тоже неприятно получать медали, полученные не в борьбе, а в кабинетах.

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

— Удалось изучить все детали дела?

— Пока нет. Там очень сложный технический перевод, это не просто перевод текста. Там масса медицинских терминов, которые простой переводчик не может обработать. Там 80 листов. Пока мы увидели только основное решение. Всё остальное будет смотреть и оценивать, насколько там всё объективно.



— То, что это решение последовало именно сейчас, политика?

— Я не сомневаюсь, что момент выбран не случайно. Сбор информации идёт к апрельским заседаниям CAS.



— Устюгов и Слепцова точно подадут в суд?

— Пока ничего не слышал по этому поводу. У меня и так очень много дел на чемпионате мира. Надо заниматься ещё и текущими делами.