Потрясающий камбэк российских биатлонисток. В преследовании они отыграли 80 мест!

Скорость, стрельба, настрой – всё это у наших девушек, оказывается, есть. На этом чемпионате мира ещё не всё потеряно?

Совершим чудо?

Победа Логинова, конечно, изменила всё.

Болельщики сборной России наконец-то получили заряд положительных эмоций после долгой безмедальной серии. Да и в самой команде все чуть выдохнули. Что ни говори, а неудачи всегда давят тяжёлым грузом. А медаль – это показатель того, что мы можем, умеем, готовы!

Накануне вся женская команда съездила на церемонию награждения Александр Логинова, послушала гимн России, зарядилась положительными эмоции. Это, конечно, не могло не сказаться на их выступлении в гонке преследования на чемпионате мира – 2020.

Однако в конкретном пасьюте девушкам, конечно, надо было совершить нечто невероятное, чтобы включаться в борьбу за медали. Спринт для всей нашей команды получился трудным, а потому россиянки уходили в гонку далеко от лидеров: Екатерина Юрлова-Перхт – в минуте от норвежки Марте Рёйселанд, а Миронова, Куклина и Старых на расстоянии от полутора до двух минут.

Но надо было бороться. И наши девушки боролись!

Чемпионат мира по биатлону. Мужской пасьют. Сможет ли Логинов сделать дубль? LIVE Александр Логинов в гонке преследования будет стартовать первым. Ждём и надеемся на вторую победу?

Юрлова поборется за медаль?

Марте Рёйселанд свой первый круг прошла спокойно, пожалуй, даже вальяжно, но на стрельбе всё равно один раз ошиблась. А вот американка Данкли послала в цель все пять выстрелов и покинула рубеж первой: позади в десяти секундах были Рёйселанд и Вирер. Следующая группа соперниц была почти в полуминуте – её тащили немки Пройс и Херрман. И к этой самой группе пыталась подбираться безупречная на своём первом круге Юрлова-Перхт – до лидера уже 38 секунд!

Невероятно, но факт! На втором круге Екатерина продолжила преследовать лидеров – на подходе к огневому рубежу она вышла на 10-е место, а её отставание от Данкли составляло уже 32 секунды.

Но стрельба, к сожалению, подвела – десятый выстрел прошёл мимо цели. Если и зародилась какая-то надежда на борьбу за медали, то после штрафного круга она исчезла. Отставание вернулось к минуте, а на первой позиции была уже не Данкли, а стремительные Вирер и Рёйселанд. Поджимать лидеров старалась Херрман, а за ней пыталась успеть шведка Ханна Эберг, стартовавшая 18-й!

80 отыгранных позиций!

Вирер и Рёйселанд слаженной парой отработали третий круг, вместе пришли на огневой рубеж, здорово отстреляли и помчались делить золото чемпионата мира между собой дальше.

Херрман «стойка» подвела – она промахнулась, но всё равно осталась третьей, поскольку соперницы стреляли не лучше. Но отрыв пары лидеров от немки вырос до 38 секунд. В десяти секундах позади на трассу ушли Данкли и австрийка Хаузер, а за ними – Пройс, Джима, Хинц и Юрлова-Перхт. До виртуальной бронзовой награды Херрман было порядка 30 секунд.

Кстати, среди россиянок здорово проявляла себя и Лариса Куклина, которая даже с одном промахом за три рубежа могла похвастать тем, что отыграла 29 позиций: поднялась с 48-го на 19-е место.

А судьбу золотой награды решила стрельба. Вирер на второй «стойке» промахнулась один раз, Рёйселанд – два. Если бы Херрман отработала на стрельбище безупречно, то билась бы с Вирер, но она промахнулась, и итальянка, пробежав один штрафной круг, полетела побеждать.

А Херрман ожидаемо расправилась с Рёйселанд на последних метрах дистанции.

В целом порадовали и россиянки: Юрлова-Перхт стала 12-й, Миронова – 21-й, Куклина – 23-й, а Старых – 24-й. На четверых наши девушки отыграли аж 80 (!) позиций – это, конечно, потрясающий камбэк, хоть он и не был напрямую связан с борьбой за медали. Выходит, провал в спринте был случайностью? И в следующих гонках мы действительно можем рассчитывать на многое?