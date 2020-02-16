Александр стрелял так, что у Йоханнеса Бё дрожали руки. А в борьбе за золото задрожали ноги.

Логинов на чемпионате мира довёл соперников до белого каления. Он словно издевается!

Сильнейший биатлонист России Александр Логинов пополнил коллекцию своих медалей с чемпионатов мира. К золоту спринта в Антхольце он добавил бронзу пасьюта. Не нужно говорить, что, если бы не единственный промах, Логинов боролся бы за своё второе золото. Бронза – великолепный результат. А Йоханнес Бё в погоне за россиянином вновь остался без золота.

Логинов – крутой раздражитель

Чемпион мира ушёл в гонку преследования первым, и первым приходил на все четыре рубежа. Александр Логинов стрелял просто фантастически. Рядом с ним на стрельбище попеременно были то Кентен Фийон Майе, то Мартен Фуркад, но Логинов был безупречен. Он словно издевался над всеми, предлагая поиграть в догонялки.

Трибуны поддерживали российского биатлониста, и он закрывал одну мишень за другой. А ошибся, когда оставалось сделать всего три выстрела до того, чтобы в одиночестве убежать на последний отрезок дистанции. К сожалению, единственный промах помешал Александру остаться лидером и побороться за золото, но бронзу он уже никак не мог упустить.

Для всех соперников Логинов был главным раздражителем и доводил до белого каления. Особенно для норвежца Йоханнеса Бё, который ехал в Антхольц завоёвывать всё золото в личных гонках, но…

Бё гнался за Логиновым и проиграл

Бё-младший просто летел по трассе, стремясь настигнуть россиянина, про которого накануне наговорил много нехорошего. Видимо, с такой скоростью даже ему было сложно справиться потом на стрельбе. Во всяком случае на двух рубежах лёжа он сделал по промаху. Руки дрожали от нетерпения, видимо.

А вот на «стойке» норвежец стрелял точно. Кстати, Логинова он так и не догнал. Из-за промаха Александр ушёл после четвёртого рубежа на штрафной круг, а Бё убежал на дистанцию вместе с французом Эмильеном Жакленом. Наверное, Йоханнес думал, что уж с Жакленом точно разберётся на трассе.

Медаль, которая расстраивает. Логинов вновь на пьедестале чемпионата мира по биатлону В гонке преследования Александр почти всё сделал идеально. Почти!

Но сил Бё-младшему на финишную разборку не хватило. Претенденты на золото даже сюрпляс устроили, как в велосипедном спринте. Норвежец упорно не желал выходить вперёд, а француз в итоге плюнул на все игры и тоже поиздевался над Йоханнесом. Он финишировал, даже не толкаясь, и победно поднял руки метра за три до черты.

Биатлонисты поиграли в биатлонисток

Четвёртым стал Мартен Фуркад, который на финише также бурно радовался, когда увидел результаты на табло. Не он, так другой француз, но вновь впереди Бё!

За блистательным выступлением Александра Логинова осталось на втором плане крайне слабая гонка в исполнении других россиян. Их стрельба была такой, как у наших девушек в спринте.

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.

Матвей Елисеев с семью промахами сумел избежать последнего места – он 55-й. Никита Поршнев допустил пять промахов, но в топ-40 вбежал, став 39-м. А Евгений Гараничев с тремя промахами финишировал 34-м, став при этом самым быстрым среди наших на лыжне.