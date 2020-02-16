«Нас прессуют вообще за всё!» У главного тренера сборной России по биатлону накипело

Иностранные спортсмены сделали всё, чтобы испортить сборной России по биатлону впечатления от победы Александра Логинова в спринте. А тут ещё и Международный союз биатлонистов как будто специально подгадал к началу чемпионата мира с решениями о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Главный тренер нашей команды Анатолий Хованцев уверен, что всё это не случайно и в IBU есть предвзятое отношение к России. Причём Хованцев не просто высказал голословное предположение, а подкрепил всё это фактами из истории. Фактов было много — у главного тренера действительно накипело!

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.

— Анатолий Николаевич, удалось хоть немного отметить победу Саши Логинова?

— Я не скажу, что мы отмечали особенно (улыбается). Все целы, все живы. Конечно, камень с души попал. Столько лет не было золотой медали в спринте. Для Александра это абсолютно заслуженная медаль. В прошлом году он был вторым в Эстерсунде. Те проблемы, которые у него были с локтем и спиной, накладывали отпечаток. Поэтому было сложно понять, вышел ли он на пик формы или нет.



— Смешанная эстафета вселила уверенность, что у него всё будет хорошо на этом чемпионате мира?

— Безусловно, уже тогда мы увидели, что с чистой стрельбой у Логинова будет медаль в спринте. Он выступил выше всех похвал.



— Братья Бё удивили вас своими комментариями вчера в адрес Саши?

— Очень удивили. Почему они так не относятся к Йохауг, например? Нет такого ажиотажа по её результатам. Она выигрывает вообще всё, но никто не говорит, что она допингиста и что ей здесь делать нечего. Здесь сыграло свою роль то, что они выступили неудачно и остались вне призовой тройки. После гонки в них говорила спортивная обида. Почти всегда по ходу сезона они были в призах, а тут вдруг пропускают русского и двух французов. Я думаю, что больше таких высказываний от них не будет.



— От Самэульссона как раз таких высказываний можно было ожидать…

— Пусть он посмотрим на своих соотечественников, которых поймали на допинге. Но соглашусь с тем, что Себастиан придерживается своего мнения и не бросается в крайности.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

— Мартен Фуркад вообще высказался предельно корректно.

— Мартен очень правильно поставил вопрос перед IBU. Зачем они вообще вынесли решение по Устюгову и Слепцовой в начале чемпионата мира? Уверен, что они не случайно вынесли этот скандал именно сейчас. Они могли сделать это и до, и после чемпионата мира. Думаю, что результаты у них были готовы уже давно. Вероятно, это было сделано, чтобы выбить из колеи нашу команду и психологически на нас воздействовать.



— Как считаете, травля в адрес Логинова когда-нибудь прекратится?

— Я думаю, что прекратится. Всё зависит от руководства IBU. Они должны обозначить рамки. Человек понёс наказание. Я не думаю, что они прям сами хотели высказываться на эту тему. Частично это из-за провокационных вопросов от журналистов.



— У Херманн тоже была дисквалификация за допинг, но к ней вопрос почему-то нет. Не находите это странным?

— Конечно, это странно. Все молчат. А ведь она ногами бежит так, что извините меня.

— А норвежские тренеры вас поздравили?

— Все тренеры меня поздравили – норвежцы, шведы и другие. Со всех сторон меня поддержали. На фоне высказываний Самэульссона можно было бы подумать, что и шведские тренеры могли затаить обиду. Но нет, мы отлично пообщались, а я с удовольствием принял их поздравления.



— Что конкретно в этой ситуации может сделать Международный союз биатлонистов?

— Они могут собрать пресс-конференцию, где обозначат рамки высказываний. Почему эти иностранцы не высказываются по Йохауг и Херманн?



— Они мотивируют это тем, что Логинов был наказан именно за ЭПО.

— Поверьте, не было бы ЭПО, клеймили бы за другое. Это однозначно. К нам часто бывает предвзятое отношение. Нас прессуют вообще за всё. Я много лет работаю. Даже во времена СССР, если была возможность дисквалифицировать советского спортсмена, его дисквалифицировали.

Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.

— Боятся нас?

— Думаю, что да. Плюс замешана как всегда политика. Вспомните случай на чемпионате мира в Южной Корее в 2009 году, когда Бьорндален нарушил пределы трассы, но не был наказан. Тогдашний рейс-директор Норберт Байер вышел с заседания жюри и заявил, что Бьорндален должен быть дисквалифицирован. А апелляционное решение заявило, что он не виноват. А виноваты судьи. Нас бы сто процентов дисквалифицировали!

— Есть ещё похожие примеры?

— Конечно. Сейчас расскажу. Дело было в Эстерсунде на Кубке мира. Я тогда работал с мужской командой. Выходит Тарасов на старт с немаркированными лыжами и выигрывает. В итоге на финише его дисквалифицируют. Я лично провожал его на старт. Там было два стола. На одном – винтовка. На втором – лыжи. Он отдаёт лыжи на маркировку, а сам занимается винтовкой. Берёт лыжи, а они не были замаркированы. Это вина судей, они не имели права выпускать его на старт таким образом. Его должны были отправить обратно на маркировку.

Другой пример. Эстафета на Кубке мира. Ситуация такая. Немецкий биатлонист не успевал на передачу эстафеты. Он перелез через два забора, встал на старт и спокойно побежал. Замаркированные у него были лыжи? Конечно, нет. Он их вообще забыл замаркировать. Я был свидетелем, он даже не подходил к судьям. Тренер сборной Германии Франк Ульрих тогда подошёл ко мне и признался, что это дисквалификация. Апелляционное жюри же оставило результаты в силе.

— Вы были очень злы тогда?

— А как вы думаете? Я пошёл к тогдашнему президенту IBU Андерсу Бессебургу и напрямую спросил, почему для немцев – одни правила, а для остальные – другие. Я с ним даже разругался. А он мне говорит: «Анатолий, ну ты же понимаешь, что у нас основные спонсоры – немцы. Как мы их можем подвести?». А я у него спросил, а если русские придут с мешком денег в биатлон, вы будете под балалайку плясать? Вот вам примеры из истории.