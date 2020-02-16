«Россия готова выиграть всё на ЧМ по биатлону». И это уже не кажется насмешкой

У сборной России по биатлону уже две медали на чемпионате мира. А ведь впереди ещё целая неделя соревнований. Когда старший тренер мужской команды Сергей Белозёров говорил, что команда подойдёт в хорошей форме к главному старту сезона, ему мало кто верил. А когда перед стартом смешанной эстафеты заявил, что команда способна выиграть гонку, над ним многие смеялись. Теперь это вовсе не выглядит насмешкой. Наоборот, есть ощущение, что это далеко не последние медали сборной России на чемпионате мира.

Логинов на чемпионате мира довёл соперников до белого каления. Он словно издевается! Александр стрелял так, что у Йоханнеса Бё дрожали руки. А в борьбе за золото задрожали ноги.

— Сергей Иванович, сегодня хотелось большего в гонке преследования?

— Конечно, хотелось. Всё равно я рад. Медаль – это очень хорошо для нас.



— Что у Саши Логинова случилось на последнем круге? Довольно много проиграл ногами.

— Я ещё не видел никого из ребят, сразу пришёл интервью давать. У девчонок лыжи были хорошие. Возможной, к мужской гонке состояние трассы поменялось. Плюс Саша мог проанализировать своё состояние на ходу и не стал до конца изматывать себя в конце.



— Заслуги тренерского штаба наверняка будут принижать. Скажут, что главное для этого успеха сделал личный тренер Логинова Касперович. Насколько ваш вклад в его подготовку был серьёзным?

— Сама подготовка велась в рамках сборной команды по ходу сезона. С Касперовичем мы переговорили. В нашем биатлоне почему-то не принято, чтобы личные тренеры спортсменов контактировали с основными тренерами сборной. Я решил нарушить эту традицию. Переговорил с Касперовичем, он приехал на сбор в Риднау. Саня у нас закрытый товарищ, а всё-таки с личным тренером у них хороший контакт. В итоге это всё сработало.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

— Но тренировался он по своему плану?

— По плану, который мы скоординировали и отслеживали все вместе.



— Роль Касперовича велика в этих успехах?

— Роль его очевидна, и эта роль положительная. Давайте выразимся вот так.



— Как вы относитесь к высказываниям норвежцев и шведов в адрес Логинова?

— Честно говоря, я всё это не читаю, по большому счёту. Знаю, что Сане тяжело. Я читал его ответ, что он готов общаться. Это его позиция. Больше ничего не могу сказать по поводу иностранцев. Это их дела.

Логинов — о критике: я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию

— Чемпионат мира уже можно назвать успешным для нас?

— Надо мной смеялись, когда я говорил, что мы делали первую подводку на декабрьские старты, чтобы посмотреть, какой у нас уровень. Мы заложили базу в предсезонке, на которой должны бежать весь сезон. Другое дело, что бежать стабильно весь сезон у нас способны не все. Я говорил, что мы отработаем декабрь, а потом выйдем на другой пик к чемпионату мира. Скажу честно, что мы плохо провели новогодние каникулы. Кто-то разъехался по домам. Не получили нужную акклиматизацию в Обертиллахе. Единственный, кто приехал за свой счёт и отработал всё, это Карим Халили. Вот его выступления и были неплохими потом.

— Впервые за долгое время фраза о том, что мы готовимся к главному старту, оказалась оправданной.

— Старался доказать это делом (смеётся). Соревнования ещё идут. Когда у меня Илья Трифанов с «Матч ТВ» спросил, на что мы способны в смешанной эстафете, я сказал, что готовы выигрывать. Он засмеялся. И спросил, а реально какие шанс? Я ответил, что реально готовы выиграть (улыбается). Немного там не получилось у девчонок. И Елисеев не очень здорово прошёл.

Медаль, которая расстраивает. Логинов вновь на пьедестале чемпионата мира по биатлону В гонке преследования Александр почти всё сделал идеально. Почти!

— Что ещё Россия готова выиграть на этом чемпионате мира по биатлону?

— В принципе, мы готовы выиграть всё. Судя по готовности Логинова, он не намерен снижать обороты. По супермиксту мы по-прежнему планируем Елисеева, но сегодня он мне совсем не понравился. Психологически он намудрил.



— А как быть с остальной командой?

— Порадовал Женя Гараничев. Вчера он разочаровал, хотя мы и знали, что спринт – самая сложная гонка для него. Сегодня он уже прошёл хорошо, даже быстрее Логинова ногами. Форма у него нормальная.



— Вы хотите, чтобы он бежал классическую эстафету?

— Однозначно.