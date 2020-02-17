Соперники правильно нападают на Логинова. Разве в России так не делают?

Волна хайпа, поднявшаяся вокруг победы россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону, смыла всё остальное. У сборной Норвегии и одного титулованного француза очень сильно подгорело от того, что их победил спортсмен, вернувшийся после допинговой дисквалификации. Думаете, они должны были говорить что-то другое? Вопрос в том, как говорить.

«Когда Логинов побеждает, все думают о допинге»

Золотая медаль Александра Логинова в спринте стала той лакмусовой бумажкой, которая вскрыла отношение к нему со стороны как минимум главных соперников. Пока Логинов проигрывал, его просто терпели. Как только выиграл – понеслось!



Норвежец Йоханнес Бё, главный фаворит чемпионата мира в Антхольце, которому в Италии пока не удалось победить в личных гонках, заметил, что Логинов не лучший победитель, в прошлом принимавший не лучшие решения. Тарьей Бё был намного более резок и эмоционален.

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.

Сразу после этого «инстаграмы» биатлонистов оказались наводнены массой оскорбительных комментариев со стороны эмоциональных российских болельщиков. Свои мысли они донесли до спортсменов максимально подробно и красочно.



После гонки преследования Бё-младший объяснил, почему дал такой ответ на вопрос о том, что он думает о прошлом Логинова, и о том, что тот завоевал золото.

Й. Бё: готов приехать в гости к Логинову и выпить по чашке чая

«Какой ответ я должен был дать на такой вопрос? Я мог лишь сказать, что выступаю против допинга и против людей, которые принимали ЭПО, — сказал Йоханнес. — Когда Логинов побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен и, если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире».

Молчать о том, что было

То, что происходит сейчас, было и три года назад. И те слова, которые сейчас произносятся в адрес Логинова… Разве можно было ждать другого? Разве случилось что-то кардинально новое?



После окончания дисквалификации и возвращения в большой спорт отношение к Логинову было ещё хуже. На защиту партнёра по команде встал даже Антон Шипулин, призвавший биатлонную «семью» помолчать. От Александра требовали рассказать всю правду о том, как ЭПО попал в его организм, кто был инициатором, кто, в конце концов, заставил пойти на обман.



Сделать это ему советуют и сейчас – ответа со стороны Логинова же не последовало.



Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, также пережившая дисквалификацию, заметила: «Его золотая медаль – это достижение настоящего, а не прошлого. Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда знаешь, что совершил когда-то. Важно, чтобы Логинов высказал своё мнение, рассказал о той ситуации».



Но Александр ещё три года назад выбрал линию поведения – молчать о том, что было, а говорить только о том, что есть сейчас, и то не всегда. Это его полное и абсолютное право. Он прекрасно знал, что ему придётся выступать под жесточайшим прессингом, и сознательно на это пошёл.

Молчащий чемпион. Как Логинов подпортил свою яркую победу на чемпионате мира Примету новоявленный чемпион не нарушил. Но болельщики вряд ли остались довольны.

Возможно, он прав.

Разве признания что-то изменят?

Как относятся к спортсменам, которые вернулись в спорт после допинговой дисквалификации?



В России, например, абсолютно всех норвежских лыжников и биатлонистов считают астматиками, иначе и не называют. Или, может, в нашей стране купают в любви Терезу Йохауг и Мартина Сундбю, получивших реальные наказания за нарушения, в которых они признались и принесли извинения?



Американского спринтера Джастина Гэтлина, который в 2017-м отобрал титул короля у самого Усэйна Болта, нещадно освистывали на всех стадионах мира. Мира, не России! Китайский пловец Сунь Ян – изгой для подавляющего большинства пловцов, которые даже не хотят стоять рядом с ним на пьедестале.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

Логинова можно понять. Не факт, что откровенность с его стороны изменила бы к нему отношение.



Но можно понять и братьев Бё, и Фуркада, и всех тех, кто на Логинова нападает. Почему они должны думать иначе? Никаких объяснений они ведь не получили ни тогда, ни сейчас. Нельзя понять только то, что слова с их стороны произносятся не в лицо Логинову, а бросаются ему в спину через СМИ.



Александр ведь предложил разговор тет-а-тет. Найдётся ли тот, кто на это согласится?