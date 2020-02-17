Соперники правильно нападают на Логинова. Разве в России так не делают?

Волна хайпа, поднявшаяся вокруг победы россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону, смыла всё остальное. У сборной Норвегии и одного титулованного француза очень сильно подгорело от того, что их победил спортсмен, вернувшийся после допинговой дисквалификации. Думаете, они должны были говорить что-то другое? Вопрос в том, как говорить.
«Когда Логинов побеждает, все думают о допинге»
Золотая медаль Александра Логинова в спринте стала той лакмусовой бумажкой, которая вскрыла отношение к нему со стороны как минимум главных соперников. Пока Логинов проигрывал, его просто терпели. Как только выиграл – понеслось!
Норвежец Йоханнес Бё, главный фаворит чемпионата мира в Антхольце, которому в Италии пока не удалось победить в личных гонках, заметил, что Логинов не лучший победитель, в прошлом принимавший не лучшие решения. Тарьей Бё был намного более резок и эмоционален.
Сразу после этого «инстаграмы» биатлонистов оказались наводнены массой оскорбительных комментариев со стороны эмоциональных российских болельщиков. Свои мысли они донесли до спортсменов максимально подробно и красочно.
После гонки преследования Бё-младший объяснил, почему дал такой ответ на вопрос о том, что он думает о прошлом Логинова, и о том, что тот завоевал золото.
«Какой ответ я должен был дать на такой вопрос? Я мог лишь сказать, что выступаю против допинга и против людей, которые принимали ЭПО, — сказал Йоханнес. — Когда Логинов побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен и, если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире».
Молчать о том, что было
То, что происходит сейчас, было и три года назад. И те слова, которые сейчас произносятся в адрес Логинова… Разве можно было ждать другого? Разве случилось что-то кардинально новое?
После окончания дисквалификации и возвращения в большой спорт отношение к Логинову было ещё хуже. На защиту партнёра по команде встал даже Антон Шипулин, призвавший биатлонную «семью» помолчать. От Александра требовали рассказать всю правду о том, как ЭПО попал в его организм, кто был инициатором, кто, в конце концов, заставил пойти на обман.
Сделать это ему советуют и сейчас – ответа со стороны Логинова же не последовало.
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, также пережившая дисквалификацию, заметила: «Его золотая медаль – это достижение настоящего, а не прошлого. Я знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда знаешь, что совершил когда-то. Важно, чтобы Логинов высказал своё мнение, рассказал о той ситуации».
Но Александр ещё три года назад выбрал линию поведения – молчать о том, что было, а говорить только о том, что есть сейчас, и то не всегда. Это его полное и абсолютное право. Он прекрасно знал, что ему придётся выступать под жесточайшим прессингом, и сознательно на это пошёл.
Возможно, он прав.
Разве признания что-то изменят?
Как относятся к спортсменам, которые вернулись в спорт после допинговой дисквалификации?
В России, например, абсолютно всех норвежских лыжников и биатлонистов считают астматиками, иначе и не называют. Или, может, в нашей стране купают в любви Терезу Йохауг и Мартина Сундбю, получивших реальные наказания за нарушения, в которых они признались и принесли извинения?
Американского спринтера Джастина Гэтлина, который в 2017-м отобрал титул короля у самого Усэйна Болта, нещадно освистывали на всех стадионах мира. Мира, не России! Китайский пловец Сунь Ян – изгой для подавляющего большинства пловцов, которые даже не хотят стоять рядом с ним на пьедестале.
Логинова можно понять. Не факт, что откровенность с его стороны изменила бы к нему отношение.
Но можно понять и братьев Бё, и Фуркада, и всех тех, кто на Логинова нападает. Почему они должны думать иначе? Никаких объяснений они ведь не получили ни тогда, ни сейчас. Нельзя понять только то, что слова с их стороны произносятся не в лицо Логинову, а бросаются ему в спину через СМИ.
Александр ведь предложил разговор тет-а-тет. Найдётся ли тот, кто на это согласится?
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