Биатлон. Чемпионат мира. Мужская индивидуальная гонка. Логинов, утри нытикам нос! LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



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*** 16:15. Онлайн мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***



ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие любители биатлона! Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. У сборной России есть все шансы на медаль, ведь на старт выйдет Александр Логинов — чемпион мира в спринте и бронзовый призёр в гонке преследования. Также за российскую команду выступят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Российские биатлонисты не поднимались на пьедестал чемпионата мира в индивидуальной гонке с 2011 года, когда серебро завоевал Максим Максимов. Болеем за наших парней вместе. Оставайтесь с «Чемпионатом» и следите за всеми событиями дня в нашей онлайн-трансляции.