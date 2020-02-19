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Биатлон, Чемпионат мира 2020: индивидуальная гонка, мужчины, онлайн-трансляция 19 февраля

Александр Логинов, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Биатлон. Чемпионат мира. Мужская индивидуальная гонка. Логинов, утри нытикам нос! LIVE
Александр Логинов идёт за третьей медалью чемпионата мира 2020. Все фото, видео и фишки дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:15. Онлайн мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие любители биатлона! Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. У сборной России есть все шансы на медаль, ведь на старт выйдет Александр Логинов — чемпион мира в спринте и бронзовый призёр в гонке преследования. Также за российскую команду выступят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Российские биатлонисты не поднимались на пьедестал чемпионата мира в индивидуальной гонке с 2011 года, когда серебро завоевал Максим Максимов. Болеем за наших парней вместе. Оставайтесь с «Чемпионатом» и следите за всеми событиями дня в нашей онлайн-трансляции.

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