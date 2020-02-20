Биатлон. Чемпионат мира 2020. Сингл-микст. Бейся, команда! Хуже всё равно некуда. LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды

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*** 17:15. Онлайн одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, уважаемые любители биатлона! Сегодня в программе чемпионата мира в Антхольце — одиночная смешанная эстафета. Тренеры сборной России остановили свой выбор на Ларисе Куклиной и Матвее Елисееве. В снайперские качества Куклиной наставники по-прежнему верят, а Елисееву дали отдохнуть, не поставив в индивидуальную гонку. В прошлом году в Эстерсунде сборная России в составе Елисеева и Евгении Павловой стала шестой. В нынешнем сезоне в рамках Кубка мира прошли два сингл-микста. В Эстерсунде Елисеев и Тамара Воронина финишировали на 12-м месте, а в Поклюке бежали Кристина Резцова и Эдуард Латыпов, которые стали 13-ми.