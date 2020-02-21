Бё назвал Фуркада богом биатлона и принизил Бьорндалена. Неужели он прав?

Норвежец Йоханнес Бё после победы вместе с Марте Рёйселанд в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону 2020 был настроен сентиментально. Радовался своей второй золотой медали в Антхольце, а француза Мартена Фуркада назвал богом. Бё-младший в сравнении с ними даже принизил Уле-Эйнара Бьорндалена, Великого и Ужасного, восьмикратного олимпийского чемпиона и 20-кратного чемпиона мира.

Что это было? Эмоции? Желание польстить сопернику? Или здравое рассуждение?

Король или бог?

«Уле-Эйнар Бьорндален был королём биатлона, Мартен – бог, это звание ему подходит», – заявил Йоханнес Бё французским журналистам из RMC Sport. Возможно, Бё-младший просто учёл, из какой страны журналисты, и дал именно тот ответ, который они хотели услышать.

Фуркад сравнялся с Бьорндаленом по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира

Если просто посмотреть на статистику, Мартен Фуркад – самый доминирующий биатлонист современности. Вот уже целое десятилетие он побеждает и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира, и в Кубке мира. Француз неудачно выступил в прошлом сезоне, но в нынешнем отыгрывается по полной программе. Фуркад близок к тому, чтобы выиграть «Большой хрустальный глобус» – восьмой в карьере. Такого не удавалось никому и никогда.



И всё же до рекордов Бьорндалена француз пока не добрался. Великий и ужасный норвежец выступал, кажется, целую вечность. Последнюю из своих восьми золотых олимпийских наград он выиграл в Сочи в 40 лет. У него 20 золотых медалей на чемпионатах мира (11 в личных гонках, как и у Фуркада), 95 побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Он был хорош и в 28, и в 42 года, заслужив титул короля биатлона.

Й. Бё: Бьорндален был королём биатлона, Фуркад — бог

Поднял руку на бога

Йоханнес прав в том, что Фуркад просто вознёсся надо всеми. И тем самым подчеркнул его сущность.



Бьорндален даже в те времена, когда выигрывал очень часто, не был таким доминирующим в мировом биатлоне, как Мартен. Он бился с такими биатлонистами, как Рафаэль Пуаре, Владимир Драчёв, Рико Гросс, Свен Фишер, Эмиль-Хегле Свендсен. Бился и порой проигрывал!

А Фуркад, когда начал доминировать, никого даже близко не подпускал к вершине, никому не позволил считаться великим биатлонистом, кроме себя самого. Эгоист, правда же? Эгоист, но точно не бог.



Сам Йоханнес в прошлом сезоне над богом жестоко издевался. И как только посмел поднять руку, да ещё и сбросить того с небес? Да и в нынешнем, если бы не брал отпуск ради рождения сына, мог не просто сбросить Фуркада, а психологически его окончательно сломать.



Разве бог может кого-то бояться? А француз боится. И соперника, которому он проигрывает, и соперника, которого он не уважает и боится проиграть. Бог бывает милосердным, а Фуркад – нет. Его место в истории – сильнейший биатлонист поколения.

Фуркад превзошёл достижение советских биатлонистов

А лучших в истории не бывает. У каждого времени свои герои. Например, Александр Тихонов навыигрывал столько, сколько Бьорндалену и Фуркаду до определённого времени и не снилось. Но у советского биатлониста не было такого количества гонок. Так что как можно их сравнивать?