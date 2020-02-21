Российских биатлонистов обвиняют в мифической допинг-схеме. Очередная бессовестная атака?

Олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов неделю назад были дисквалифицированы на два года каждый за нарушение антидопинговых правил. Наказание Устюгова лишило Россию золотой медали в сочинской эстафете и нанесло очередные репутационные потери нашему спорту.

Но стоило копнуть чуть глубже, как выяснилось, что обвинения в адрес россиян выглядят спорными. И это ещё мягко сказано.

Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой Новый допинг-скандал в российском биатлоне прямо во время чемпионата мира. В IBU выбрали идеальный момент для атаки.

«Марионетки руководства IBU»

Для расследования этого дела был создан независимый орган по борьбе с негативными явлением в биатлоне (BIU). Подобный орган был создан также и в лёгкой атлетике, и почему-то расследовал он преимущественно эпизоды с российскими спортсменами. Как будто у всех остальных нет никаких проблем.



Слепцова в интервью ТАСС очень откровенно высказалась об этом органе: «Это настоящие вершители биатлонных судеб. Орган, созданный IBU и полностью ему подконтрольный. Я считаю их марионетками руководства IBU. Мне они устроили настоящий допрос, длившийся несколько часов. Давили медицинскими терминами, сложными названиями – я отвечала на всё честно. Но ни на секунду не отпускало ощущение, что все члены этой панели IBU заведомо относятся ко мне как к виновной».



И последнее очень похоже на правду.



IBU вместе с ВАДА необходимо было создать иллюзию того, что есть такая независимая организация, способная дать непредвзятую оценку допинговым делам. В этой группе было трое экспертов – представители Австралии, Франции и Канады. Не очень-то лояльные к России страны. И, кроме Франции, далёкие от биатлона. Их главной задачей действительно было разбирательство в допинг-проблемах российских чемпионов?

Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут? Давнее антидопинговое разбирательство в отношении России возобновили аккурат к чемпионату мира. Совпадение?

Устюгов говорит адекватные вещи

Не менее эмоциональной была реакция Евгения Устюгова. Он рассказал ТАСС, что его

обвиняют в участии в несуществующий мифической допинг-схеме. Устюгов попросил показать ему файлы, на основании которых было принято решение о его дисквалификации, но эти документы он так и не увидел. Почему?



Может быть, потому что их не существует в принципе?



Идём дальше. Устюгов обращает внимание на то, что ему вменяют в вину пробу, которая была сдана много лет назад. Она была отрицательной и потом была утилизирована согласно всем законам ВАДА. Слова спортсмена выглядят максимально логичными.



«Вдумайтесь: ничего нет – ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба В не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории!



Притом что мною были предоставлены доказательства отсутствия у этой лаборатории, которая якобы анализировала мою пробу, не только методики обнаружения, но и самих образцов для проведения анализов на соответствующий препарат», – заметил Устюгов.

Шипулина опять подставили свои. Теперь у него отобрали главную победу в жизни Любимого биатлониста России вновь наказали по чужой вине. За что его так не любит судьба?

Боритесь до конца, ребята!

Мы являемся свидетелями очередной по-настоящему бессовестной атаки Запада на российский спорт. Звучит пафосно и, возможно, по-обывательски смешно, но по-другому трактовать беспредел Международного союза биатлонистов и ВАДА в отношении наших спортсменов невозможно. Пока всё выглядит так, что российских олимпийских чемпионов наказывают за сдачу отрицательных проб, уничтоженных много лет назад абсолютно по всем правилам.



А обвинения строятся по-прежнему на информации об анализе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2013 год. То есть основываясь на информации от Григория Родченков, о котором уже давным-давно ничего не слышно. В такой ситуации нашим ребятам остаётся одно – идти до конца и бороться не только за себя, но и за своих партнёров по сборной. Ведь Устюгов связан одной цепью с Дмитрием Малышко, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным, которые рискуют потерять статус олимпийских чемпионов.



Здорово, что те же Шипулин с Малышко выступили в защиту своего партнёра по «золотой» четвёрке Сочи. Слепцова и Устюгов настроены серьёзно, и хочется пожелать им удачи в поисках справедливости в Спортивном арбитражном суде.



Но, может, им нужна помощь? Государство не хочет поддержать спортсменов, когда им это особенно нужно? В этой ситуации, похоже, до конца ещё ничего не ясно.