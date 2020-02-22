В сборной России по биатлону обыски! В 6 утра полицейские изъяли у Логинова телефон. LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды
ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:45. Онлайн женской эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:45. Онлайн мужской эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***
ОНЛАЙН ДНЯ
09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на чемпионате мира 2020 в Антхольце время главных гонок — классических эстафет. Это всегда драйв, эмоции, надежды до самого финиша. Так что давайте надеяться. Сначала на женскую сборную, состав которой удивил не уже знакомыми именами, а расстановкой по этапам. А потом на мужскую команду, за которую побегут три участника прошлогодней бронзовой эстафеты и Евгений Гараничев, включённый в четвёрку в последний момент. Не пропустите!
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