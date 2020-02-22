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Биатлон, Чемпионат мира 2020: эстафета, онлайн-трансляция 22 февраля 2020

Светлана Миронова, чемпионат мира 2020
«Чемпионат»
В сборной России по биатлону обыски! В 6 утра полицейские изъяли у Логинова телефон. LIVE
На чемпионате мира в Антхольце время главных гонок. Все подробности, новости, фото, фишки — в онлайн-трансляции дня.
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды

ГОНКИ ДНЯ:

*** 13:45. Онлайн женской эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:45. Онлайн мужской эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на чемпионате мира 2020 в Антхольце время главных гонок — классических эстафет. Это всегда драйв, эмоции, надежды до самого финиша. Так что давайте надеяться. Сначала на женскую сборную, состав которой удивил не уже знакомыми именами, а расстановкой по этапам. А потом на мужскую команду, за которую побегут три участника прошлогодней бронзовой эстафеты и Евгений Гараничев, включённый в четвёрку в последний момент. Не пропустите!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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