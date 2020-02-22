Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах LIVE

Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!

11:20. На данный момент самое главное: Александр Логинов продолжает подготовку к эстафете, которая начнётся в 16:45. В полицию его не забирали.

Логинов продолжает подготовку к эстафете, в полиции остаётся только Касперович

11:10. Высказался и бывший президент СБР Александр Тихонов: « К этому надо было быть готовыми. Это, скорее всего, IBU, а именно — Макс Кобб».

Тихонов — об обысках: выезжаю на стадион, при мне в IBU стояли по стойке смирно

11:00. Это же сказал и президент СБР Владимир Драчёв: «Возможно, полиция считает, что Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты».

Драчёв: возможно, полиция считает, что Касперович привёз допинг на чемпионат мира

10:55. Судя по тому документу, что IBU отправил в полицию, вся суть подозрений в следующем: «В комнатах в отеле могли бы находиться запрещённые вещества, документация и информационные материалы, которые могли бы быть полезны для юридической полиции».

10:50. Полиция не первый раз вмешивается в биатлон.

Полиция уже здесь! Что теперь ждёт сборную России по биатлону? Европейская полиция регулярно и охотно вмешивается в биатлон. Ничем хорошим для подозреваемых это ещё не заканчивалось.

10:45. Формально Александр Касперович может находиться где угодно. Аккредитация у него на своё имя, но от другой страны. Это же отель, а не закрытый военный объект. Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе постоянно находится в отеле вместе со сборной Франции. Он разве что-то нарушает?

10:40. Александр Логинов рассказал о том, как всё происходило. Ну что, беспредел полнейший. Фуссек ведь написала в полицию ещё 19 февраля. Почему тогда именно сегодня, перед эстафетами, а не вчера, когда был выходной на чемпионате мира?

Логинов: проснулись от того, что к нам вломились, просили сидеть на месте в одних трусах

10:35. Президент СБР Владимир Драчёв назвал всё происходящее шоу, которое организовано с подачи IBU. Кроме того, он сообщил, что сам едет в полицию, а Логинов остаётся готовиться к гонке.

«Постановление пока не буду показывать. Это официальное письмо в полицию от IBU, чтобы провели проверку, почему Александр Касперович находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация… Сейчас будем разбираться, при чём здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения ещё раз», — сказал Драчёв.

Драчёв: решили проверить, почему Касперович находится в команде России. Это шоу

10:30. Помните, аналогичная ситуация была в декабре 2018 года на этапе Кубка мира? Тогда полиция тоже проводила обыски. Вроде бы, тогда дело было закрыто. Или нет? И то, что происходит сейчас, отголоски тех событий? Но тогда сборная России ответила на все претензии медалью!

Россия завоевала медаль в женском спринте. Полиция помешать не смогла Екатерина Юрлова просто герой. Более важного момента для завоевания этой медали и придумать было нельзя. В чём теперь обвинят Россию?

10:25. Полиция приступила к активным действиям после обращения антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек. Одной из причин может быть аккредитация тренера Александра Касперовича, которая была оформлена по квоте сборной Украины. Дело в том, что российская делегация свою квоту выбрала. А Касперович постоянно был в отеле сборной России.

10:20. Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов подтвердил информацию, что полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России. Речь идёт о Евгении Гараничеве, Александре Логинове и тренере Александре Касперовиче.

СБР подтвердил, что полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов

10:15. Он же опубликовал и фото того, как чемпион мира в спринте объясняется с представителями итальянской полиции.

Губерниев опубликовал фото обыска Логинова

10:10. Информацию об обысках первым сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов. Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждём развития событий», — написал Губерниев в «Телеграме».

Губерниев сообщил про обыски Логинова и других российских биатлонистов на ЧМ в Антхольце

10:05. Вот так проходил обыск машины Логинова в Антхольце.

10:00. Недоброе утро, дорогие друзья и поклонники российского биатлона. По крайней мере, у биатлонистов нашей национальной сборной оно точно недоброе. Рано утром в день мужской и женской эстафет в расположение сборной России прибыли итальянские полицейские. Они провели обыск и в частности изъяли у лидера нашей команды Александра Логинова компьютер и мобильный телефон.

Либо дело действительно очень серьёзно, либо сборной России очень нагло и цинично мешают проявить себя на чемпионате мира. «Чемпионат» будет следить за происходящим с места событий и рассказывать вам все самые свежие новости, факты и слухи. Кажется, сами гонки сегодня, в важнейший день всего чемпионата мира, уйдут на второй план.